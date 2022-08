Melissa Yamel reveló que ha recibido amenazas tras denunciar a Mau Nieto de presunto abuso sexual

Foto: Instagram/@maunieto/@melissapurrs

Tras denunciar públicamente a Mauricio Nieto de presunto abuso sexual, Melissa Yamel reapareció en sus redes sociales para revelar que sorpresivamente en las últimas horas ha recibido amenazas de muerte y un sinfín de mensajes de odio por compartir su versión de los hechos que habrían ocurrido hace aproximadamente cuatro años y que después de un largo proceso decidió enfrentar abiertamente.

La productora y standupera recurrió a su cuenta de Twitter para publicar un nuevo mensaje sobre la situación que está viviendo. En esta ocasión optó por alzar la voz ante los fuertes comentarios negativos que ha recibido en redes y que ponen en riesgo su seguridad e integridad desde el pasado 15 de agosto, día en que publicó su testimonio.

Me han mandado amenazas de muerte y una cantidad innumerable de mensajes de odio. Pero también muchos han externando el apoyo y el amor, así sin conocernos. Les dejo este dibujo que hice sobre cómo se siente lanzarse al ruedo. Gracias.

(Captura Twitter @MelissaPurrs)

Si bien gran parte de los comentarios que ha recibido son en contra, dentro de su tuit Yamel resaltó que otras personas han tratado de comunicarse con ella para mandarle mensajes de apoyo y solidaridad por todo lo que está pasando. Por esa razón, compartió un dibujo que realizó inspirada en cómo se siente actualmente donde, a través de diálogos, resaltó el cobijo y cariño.

“No estás sola”. “Contigo siempre”. “Yo te creo”. “Te apoyo”. “No es tu culpa”. “Estamos juntas”. “Te quiero”, fueron algunas frases que la productora utilizó en su ilustración.

Hasta el momento se desconoce si procederá legalmente en contra de Mau Nieto por el presunto abuso sexual que habría sufrido en 2018, sin embargo, se espera que en los siguientes días tome una decisión ya que quien fuera conductor de La Academia 20 años hacer unas horas lanzó un comunicado donde aseguró que ejercerá las acciones legales necesarias para defender su integridad ante las acusasiones en su contra.

El comediante formó parte de "La Academia 20 años" como conductor. (Foto: IG maunieto)

“Todos los que me conocen saben que soy una persona que predica con valores e ideales íntegros; por ello, repruebo en su totalidad cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier persona”, comenzó en el texto que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Celebro y apoyo las denuncias, pero siempre desde la equidad de todas las partes involucradas y a través de instancias correctas. Existe una gran diferencia entre los encuentros sexuales consensuados y aquellos que atacan la libertad sexual de las personas; confundirlos causa daños irreparables a nivel personal, familiar y laboral, afectando una carrera que he construido durante muchos años y con mucho esfuerzo”, continuó Nieto.

De esta manera, el standupero se defendió y de cierta manera dio a entender que desde su perspectiva todo podría tratarse de un mal entendido que estaría afectando notablemente tanto su vida privada como profesional. Por último, aseguró que está tranquilo y dispuesto a participar en las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Tiene rutinas en Comedy Central y Netflix. (Foto: Facebook/Mau Nieto)

En caso de ser necesario, aporte los elementos con los que cuento y que acreditan mi plena inocencia. De igual manera, de ser el caso, ejerceré las acciones legales necesarias para defender mi integridad como persona.

No obstante, su postura llegó después de que otra mujer de nombre Ximena Moreno también rompió el silencio en Twitter y lo señaló como presunto responsable de haberla violentado al supuestamente darle algún tipo de droga sin sun consentimiento.

“Abro hilo de ‘el día que @MauNieto me drogó’…@MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes porque al final ‘solo me drogó', hoy lo comparto como antecedente, para que sea para quien se lo encuentre, en cualquier contexto”, tuiteó.

