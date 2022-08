The Mars Volta regresará a México y solicitaron a Chabelo abrir su concierto en “Festival Hipnosis”

Hayley Madden / Colaborador Victor Chavez / Colaborador Getty images

Una vez más, Xavier López Chabelo se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales, pero no por sus fuertes comentarios o por una actualización sobre su estado de salud, sino por una invitación que recibió por parte de Cedric Bixler-Zabala -vocalista de The Mars Volta- para abrir un concierto que ofrecerá junto a Omar Rodríguez en el Festival Hipnosis 2022.

Los eventos masivos regresaron más fuerte que nunca después de aproximadamente dos años en pausa por la pandemia de COVID-19 y durante el segundo semestre de este año grandes festivales prometen conquistar al público mexicano con sus propuestas; Hipnosis es una de estas. Hace unas horas se anunció el line up completo de los artistas que llegarán al Parque Bicentenario el próximo 05 de noviembre.

El anuncio del lineup dejó gran emoción entre el público mexicano (Foto: Twitter / @HipnosisMX)

Dentro del cartel resaltó The Mars Volta, un dueto estadounidense de rock alternativo fundado en 2001 e integrado por Cedric Bixler-Zabala y Omar Rodríguez-López. Su participación tomó por sorpresa a sus fans, quienes emocionados por tener la oportunidad de volver a escuchar éxitos como The Widow, Televators o Roulette dares en vivo ya comenzaron a adquirir sus entradas.

Los integrantes de The Mars Volta compartieron su próxima visita a México con sus seguidores de Instagram, donde recibieron mensajes positivos de sus fans: “Por fin puedo externarles mi felicidad públicamente. The Mars Volta en la casa le soñé duro y se logró”. “No se pasen de v… neta The Mars Volta es una mega bandota y en vivo ufff aún mejor. Si tienen oportunidad neta vayan a verlos, yo los amo”, fueron algunos de los comentarios de internautas.

La última aparición de Chabelo en redes fue para felicitar a Jorge Muñiz por su cumpleaños. (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

Aunque su participación en Festival Hipnosis resonó en redes sociales, no fue lo que más llamó la atención. Y es que durante una interacción de Cedric Bixler-Zabala con sus seguidores en la sección de comentarios de su publicación lanzó una petición muy especial para su próxima presentación en el país como regalo de cumpleaños.

Si alguien por ahí tiene una conexión con Chabelo, quiero que nos anuncie antes de tocar. Será mi cumpleaños el día antes. Ese es mi deseo de cumpleaños. ¿Alguien en México puede hacer que esto suceda?

(Captura Twitter: @HipnosisMX)

Como era de esperarse, su deseo se viralizó y rápidamente usuarios de redes sociales etiquetaron al amigo de todos los niños con la esperanza de que responda, sin embargo, después de 20 horas desde la publicación no lo ha hecho. Cabe redordar que desde que Xavier López se retiró del medio artístico ha procurado mantenerse lejos de cualquier medio y solo en muy pocas ocasiones ha reaparecido en sus cuentas oficiales para aclarar rumores sobre su estado de salud.

Algunos seguidores de Cedric recurrieron a Alfredo Adame y Raqule Bigorra para que traten de convercer a Chabelo de participar.

Los boletos para el festival están disponibles en Boletia. (Captura Twitter)

“Amigo, puedes contactarlo en su perfil de Facebook Chabelo es cuenta verificada.”. “@adamereacciona convence a Chabelo Mi Alfredo querido!”. “@chabelooficial haz algo valioso por la banda”. “@rbigorra tú eres íntima de Chabelo, dile que se rifeeeee”. “Si Adame te ayuda a conseguir a Chabelo le hago un altar jajaja seria épico”, “Si no puedes conseguir a Chabelo, tal vez Don Francisco y una edición especial de Sábado Gigante donde El Chacal te acompañe en el escenario”, fueron algunas reacciones.

¿Cuánto cuestan las entradas para Festival Hipnosis?

- La etapa Iluminación General incluye acceso general al festival y tiene un costo de $1,800 pesos mexicanos más cargos por servicios.

- La etapa Iluminación VIP, incluye acceso al festival y a la zona VIP, la cual contará con baños, zona de alimentos y barras designadas exclusivamente para la sección. El costo de este boleto es de $3,000 pesos mexicanos más cargos por servicios.

