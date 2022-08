El standupero Mau Nieto fue acusado de presunto abuso sexual

Según la productora, Mau Nieto se aprovechó de su estado de ebriedad (Foto: Instagram/@maunieto/@melissapurrs)

La tarde de este jueves 15 de agosto, la productora de standup Melissa Yamel compartió en su cuenta de Twitter que fue víctima de un abuso sexual que sufrió a manos del comediante y ex conductor de La academia, en su edición para Estados Unidos, Mau Nieto.

Con un extenso “hilo” de la red social, la creadora de rutinas de “standup feminista”, destapó que el abuso habría ocurrido en el año 2018, en el foro Woko Comedy Club, recientemente clausurado, y que se caracterizó por ser un espacio dedicado a la llamada “comedia de pie”.

Melissa narró que era una asidua asistente al foro ubicado en la avenida Nuevo León, de la colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, ya que desde entonces ha sido una seguidora del género, y recordó cómo en una ocasión coincidió con el comediante, quien también cuenta con un podcast llamado El frasco.

El comediante también participó como participante de LOL México (Foto: Archivo)

Según la joven, el hombre de 36 años, quien también participó en el reality show LOL, la alcoholizó para poder abusar de ella, acto que habría ocurrido en el baño del establecimiento. Y es que todo inició con un encuentro casual en el lugar, donde ella se acercó al comediante para felicitarlo por su rutina, tras lo cual Nieto comenzó a invitarle tragos “uno y otro y otro”.

“El WOKO es un lugar que frecuentaba ya que AMO el stand up. Era un viernes cualquiera, Mauricio Nieto y otrxs comediantes se encontraban ahí. Al verlo me emocioné mucho pues él acababa de estrenar su primer especial en Netflix”, comenzó en su relato.

“Me acerqué a decirle que me había gustado mucho su rutina, a lo que de inmediato contestó; ‘Qué estás tomando?’ Después de eso compró un mezcal y otro y otro y otro. Después de tantos, recuerdo haberle preguntado: ‘Mauricio Nieto, por qué me invita tantos tragos?’. Para poder coger contigo, respondió”.

Tras esas palabras, el comediante la habría llevado al interior del baño del lugar donde sostuvieron relaciones no consensuadas. “Después de eso, me tomó del brazo, me llevó al baño y tuvimos relaciones sexuales, las cuales, yo no consentí en ningún momento”.

“No sé cuánto tiempo estuvimos en el baño, pero lo que sí estoy segura es que llegó un momento en el que intentaron abrir la puerta, la golpeaban y se escuchaban muchos gritos. Los que estaban afuera, sabían que Mauricio y yo estábamos dentro, pues empezaron a gritar que ‘nos apuráramos’. Mientras esto ocurría, recuerdo haberle dirigido la mirada, ignoró por completo lo que ocurría fuera”, continuó.

Melissa relató que fue Mau quien salió primero del baño, y cuando ella pudo hacerlo y regresar a la barra, ni el comediante ni sus amigos estaban ya en el lugar. Asimismo, contó que algunas personas cercanas al standupero le reclamaron por su comportamiento, diciéndole que podría haberle arruinado su carrera, incluso le dijeron que ya no frecuentara el lugar.

El comediante no se ha pronunciado sobre las acusaciones hasta el momento (Foto: Instagram/@maunieto)

“Me lo decían como si yo tuviera la culpa de que Mauricio hubiera abusado de mí. Me alejé de la comedia muchos meses porque, sí, tenía mucho miedo. Yo ya no era Melissa, era ‘la que se cogió a Mau Nieto”.

La productora destacó que si no habló en su momento fue por miedo ya que perdió muchas oportunidades laborales y sufrió violencia por algo que ella no buscó, sin embargo ha sido hasta ahora que, según explicó, decidió alzar la voz como “un acto de amor a ella misma”.

Aprovechando que ya clausuraron (por fin ) el @WokoComedyClub y @ciento39, abro 🧵de la vez que, el comediante llamado Mauricio Nieto (@MauNieto) abusó de mí en 2018. pic.twitter.com/zwYzTsQAd1 — Yamel. (@MelissaPurrs) August 15, 2022

“Durante muchos años me había negado a contar esta historia, solo algunos amigxs la sabían, y la verdad es que también me tardé mucho en darme cuenta de que esa noche de febrero desencadenó una ola de violencia imparable. Me ha pesado mucho mantener este ‘secreto’ pero hoy, con la frente en alto y desde mi corazón quiero romper el silencio”

Al momento, el humorista no ha reaccionado a las acusaciones.

