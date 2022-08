Mau Nieto recibió una segunda denuncia; presuntamente drogó a una mujer sin su consentimiento

(Foto: IG maunieto)

Después de que la productora de standup, Melissa Yamel, señalara que el comediante Mau Nieto presuntamente abusó sexualmente de ella, las reacciones no se hicieron esperar y una mujer llamada Ximena Moreno rompió el silencio para contar que también fue violentada por el famoso, quien aparentemente la habría drogado sin su permiso.

Fue desde su cuenta de Twitter donde Ximena externó en primera instancia su apoyo a la joven que recientemente denunció los abusos que habría sufrido por parte de Mau Nieto.

“Abro hilo de ‘el día que @MauNieto me drogó'…@MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes porque al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea para quien se lo encuentre, en cualquier contexto”, comenzó a decir.

En este sentido, la mujer narró que su mala experiencia con el standupero habría sucedido en 2017, cuando salió con uno de los amigos de Mau Nieto. Posterior a la cena fueron al departamento del denunciado a jugar juegos de mesa y aparentemente el comediante le habría puesto algo a su bebida cuando salió a fumar.

“El 22 de enero de 2017 salí con 1, fuimos a cenar con 2 y con @MauNieto de ahí salió el plan de vamos al depa de este dude, pasamos al oxxo por algo para tomar, llegamos al depto, jugamos juegos de mesa y estuvimos platicando bastante a gusto”, comenzó a narrar.

(Foto: Instagram)

Ximena ahondó que, en primera instancia, no se sentía en riesgo e incluso llegó a pensar que era “un buen tipo”, pero la situación comenzó a volverse preocupante poco tiempo después.

1 y yo nos servimos un gin, lo dejamos en la mesa y salimos a fumar. Todo seguía bien. Entramos de nuevo, nos sentamos, le di máximo un par de tragos al gin y seguimos platicando, como a los 29/39 min me sentí extraña así que fui al baño. Traté de relajarme, las manos me sudaban, pero había tomado muy poco y se sentía diferente, sospeché que algo no estaba bien, pero jamás se me pasó por la cabeza que alguien me hubiera drogado. Digo éramos 4 personas hablando pkm de la vida, jugando mouthfull cagados de risa. No lo vi venir.

La mujer destacó que ella nunca había experimentado ese tipo de sensación, por lo que se espantó y, aunque intentó mantener la calma, no se sentía bien.

“Yo JAMÁS había consumido DROGAS, así que estaba realmente asustada. Me lavé la cara, respire… salí de baño, no dije nada, me senté en un sillón y vi mucha luz, mi corazón estaba acelerado como si me hubiera tomado 10 perlas negras… 1 fue al baño, 2 me volteo a ver y casi en seguida se levantó y se despidió… algo le dije cómo “no te vayas” o “porque te vas” pero, muy eufórica. Ahí confirmé que algo no estaba bien”, sentenció.

(Foto: Getty images)

Ximena destacó que después de eso, uno de los amigos presentes habría vio a Mau Nieto y el comediante se habría reído.

“2 volteo a ver a @MauNieto con cara como de ‘vale verga mejor me voy’ como cuando ya sabes que tu amigo hizo una pendejada y no quieres ser parte de (o esa hasta hoy ha sido mi percepción) y Mauricio se empezó a reír con esa risa estúpida que tiene cuando está ebrio”, dijo.

Para este punto, cuando uno de los presentes salió del baño, la joven le reclamó y le preguntó sí él la habría drogado, porque ella sabía que no era normal que su cuerpo reaccionara de esa manera.

“Me dijo que él no había sido, que no sabía qué había pasado, pero que iba a investigar. Nos fuimos, me ayudo a bajar las escaleras, porque me temblaban las piernas, cuando nos subimos al coche se me empezó a trabar la mandíbula, empecé a rechinar los dientes, me dolía la cabeza y obviamente empecé a tener mucho miedo de no saber qué me pasaba o que me podía pasar”, comentó.

(Foto: Getty images)

Tras marcharse, le pidió a la persona que la llevara a casa de una prima, pero al no recordar la dirección ni su teléfono, el sujeto la habría cuidado toda la noche. Pero en la mañana, Ximena comentó que aún se sentía mal y tenía escalofríos, pupilas dilatadas, labios secos y posteriormente le volvió a dar taquicardia.

Quien estuvo con ella y se la llevó del sitio habría regresado después y le contó a la joven la versión que Mau Nieto le dio sobre la situación.

1 fue por mi al trabajo, la versión que Mauricio le dio fue “te quería drogar a ti, de broma pero ella se equivocó de vaso”... pensé yo JAMÁS me equivoco de vaso, recuerdo perfectamente todo, y en efecto, no me equivoque de vaso pero fue más fácil de digerir eso a pensar que tal vez tenía alguna otra intención para haberme drogado.

Posteriormente, Ximena le contó a su prima que era abogada y ella le aconsejó que lo denunciara, pero ella no quiso hacerlo porque en su momento “lo minimizó”. De acuerdo con su relato, días después se habría encontrado en un show a Mau Nieto y este le dijo que no habían sido malintencionadas sus acciones.

(Foto: IG maunieto)

“Me dijo algo como ‘perdón, si hubiera sabido que tú te lo tomaste y que nunca te habías drogado, te hubiera dicho para que no te malviajaras’... después trató de hacerse el chistoso y dijo algo como: ‘ella se tomó el vaso por equivocación’ y una de sus amigas dijo ‘wey, pero está de huevos que te droguen gratis’”.

No sé en que mundo esta ching*n que transgredan tu cuerpo, tu mente y tu libertad de decidir que consumes o no, no es nada chingón no tener ni idea de que te está pasando y de que te puede pasar… Conocí a mujeres feministas en el medio, me dijeron que lo contara por que no era la primera vez que hacía algo así (...) Después empezaron historias de mujeres de las que había abusado, de ellas abusó sexualmente, ellas no tenían a 1 cerca para que las sacara de ahí.

Ximena mencionó que, después de leer el caso de Melissa Yamel, decidió romper el silencio y ahondó que personas como Mau Nieto no eran de fiar.

“Que sepa que le creo, que no está sola, que es verdad @MauNieto es un tipo de la mierd* que a mí me drogó y luego dijo que quería drogar a su amigo de broma (lo cual lo hace más de la mierda). Este dude no puede seguir saliéndose con la suya, no puede seguir teniendo el poder, la influencia y el acceso a espacios donde pueda seguir vulnerando mujeres, necesita hacerse responsable de sus actos y pagar las consecuencias de su inmadurez, su misoginia y su incongruencia…”, concluyó.

(Foto: Twitter)

SEGUIR LEYENDO