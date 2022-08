Gabby Taméz destapó que Platanito le pidió fotografiarla desnuda: “Mentalmente me humillaba”

La joven tenía 20 años cuando ingresó a trabajar junto al payaso (Fotos: Instagram/@gabbytamez, Gettyimages)

Recientemente la cantautora regiomontana Gabby Taméz acusó a Sergio Verduzco, conocido por su personaje Platanito, de acoso laboral y también señaló que el comediante “le hizo la vida imposible” cuando trabajó junto a él en Noches con Platanito en Estrella TV, a partir de su ingreso como corista del programa en 2014.

La denuncia de Gabby se suma a la de la conductora Gaby Ramírez, quien poco antes acusó que el comediante nacido en Ciudad de México le tocó el busto sin su consentimiento, además se pronunció contra las actitudes prepotentes y el abuso de poder, mostrados por el implicado.

Según Gabby Taméz, todo comenzó con insinuaciones sexuales por parte del comediante, pero como no le hizo caso, comenzó a vivir momentos incómodos en la producción. La cantante ahondó en el tema y destacó que al llegar a la producción del payaso era poca su experiencia, por lo que fue un blanco fácil y le hicieron creer que el payaso “era el jefe”.

Sergio Verduzco también fue acusado por la conductora Gaby Ramírez (Fotos: Gettyimages)

“Fue una experiencia que viví, que yo ya la había sanado. Esto nunca fue un secreto, yo inclusive iba y protestaba, pedía justicia, y no pasaba nada”, contó la cantante en el programa Chismorreo. “Yo iba emocionada, porque me hablan una madrugada diciéndome que el programa de Noches con Platanito necesitaba una cantante, porque la cantante que estaba antes había renunciado y necesitaban a otra lo más pronto posible”.

“Yo tenía 20 años, y nunca había trabajado en tele. No sabía cómo se manejaba todo, la verdad estaba inexperta (y Platanito me dijo) ‘no pues que al jefe le gustan los cariñitos, apapachos, caricias’, y yo... empecé en pánico porque vas como con toda la alegría y dije ‘en la torre’ porque yo vivía en Texas y yo escuchaba muchas cosas del medio y del espectáculo, pero nunca lo había vivido, de tener una tensión con una persona famosa “, relató.

Ante el comentario que le hiciera el payaso de 50 años, Taméz le hizo saber que tenía pareja y hasta mostró su fotografía: “(le dije) Mira, la verdad es que yo tengo mi novio, no me gusta llevarme así”, pero posteriormente el payaso le insinuó que él era el jefe, para así poder ejercer control sobre ella.

Taméz ingresó como corista en el programa transmitido por Estrella TV (Fotos: Instagram/@gabbytamez)

“A mí me daba a entender que él era el jefe, yo no sé si pensaba que yo nadamás iba a ir ese día y que nunca me iba a enterar, después me enteré de que no era el jefe”, añadió.

La cantautora de 26 años relató que el famoso payaso, conocido por su humor en doble sentido para adultos, le propuso retratarla desnuda: “Las primeras semanas era de ‘Gaby, me compré una cámara nueva y me gustaría tomarte fotos glamorosas’, yo pensé que era como con plumas (y me dice) no, pues sin nada. Esto fue en varias ocasiones y siempre rechacé eso, a mí la neta no me gusta eso, pasaron muchas situaciones y el señor estaba aferrado a hacerme la vida imposible ahí en el canal, todo mundo lo sabía que yo no le caía bien”.

Aunque aclaró que Platanito no llegó a hacerle tocamientos, destacó que siempre tuvo una doble intención: “Físicamente no pasó, sexualmente a mí nunca me tocó, pero siempre estuvo insistiendo en que yo le diera la pauta...”. Taméz dijo que existen otras chicas que han vivido la misma situación con Verduzco, entre ellas la conductora Melissa Martínez.

Gabby Taméz aseguró que no procederá legalmente contra Verduzco (Foto: /@gabbytamez/@platanitoshow)

“Inclusive hay otra muchacha, pero ella no quiere decir su identidad porque yo tengo entendido que ella sí está en un proceso legal... Platanito tiene mucho que ver, porque psicológicamente, mentalmente, él me humillaba, me ofendía, muchas cosas pasaban”, expresó.

Respecto a las posibles acciones legales que podría tomar contra Platanito, la cantante expresó que no busca ningún tipo de compensación, y su denuncia pública tiene el objetivo de respaldar el testimonio de Gaby Ramírez y de otras mujeres que han sido acosadas por el polémico comediante.

“Ni siquiera estoy haciendo una denuncia, ni siquiera estoy pidiendo dinero, a mí ni me interesa; la cosa es que sí fue algo que sufrí y sí me gustaría que este señor ya no lo siga haciendo... yo voy a llegar hasta donde se tenga que llegar porque quiero apoyar a esto, que me hizo daño por mucho tiempo”.

SEGUIR LEYENDO: