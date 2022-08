Platanito desmintió presunto acoso sexual a Gaby Ramírez: “Era parte de un sketch”

El incidente sucedió más de nueve años atrás, en los foros de Estrella TV (Fotos: instagram/gabrirmz, Cuartoscuro)

Recientemente Gaby Ramírez, conductora de televisión, denunció que el comediante y conductor conocido como Platanito la acosó sexualmente y hasta la tocó de forma indebida, esto mientras ambos grababan un programa de televisión hace algunos años para Estrella TV en Los Angeles.

Además, Gaby recordó que en aquella ocasión tras lo ocurrido, ella tuvo que ser quien pidió disculpas a Sergio Verduzco, nombre del conocido payaso para adultos. Fue en el programa Chisme no like donde la presentadora habló del tema, esto en medio de la oleada de denuncias en el medio artístico, que ha destapado casos como el de varias actrices contra el productor Coco Levy.

De acuerdo con el testimonio de Ramírez, Platanito presuntamente tocó su cuerpo sin su consentimiento: “Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración”, contó en la emisión.

Gaby Ramírez contó que ella tuvo que llevarle flores al payaso tras el incidente (Foto: Instagram/gabyramireztv)

La conductora dijo que aquel momento se le dificultó encarar al comediante, pues éste estaba viviendo una etapa de gran éxito y popularidad, por lo que su figura “le impuso”.

“Resulta que un día me invitan al Show de Platanito… estábamos haciendo el concurso normal cuando de pronto dice, ‘bueno, muchísimas gracias, se terminó, muchísimas gracias Karina por haber estado... y agarra Platanito y me hace así –muestra cómo la tocó sin su consentimiento –”, indicó Gaby en el show de YouTube.

La presentadora expresó que en aquel momento quedó en estado de impacto sin saber qué hacer; sin embargo cuando pudo reaccionar acusó a Platanito con una autoridad del canal de televisión, y le contó lo sucedido, sin embargo el tema no concluyó de la manera en que ella lo esperaba.

Platanito es uno de los comediantes para adultos más polémicos, y sus chistes no son del agrado de muchos (Foto: Instagram @platanitoshow)

“Yo me quedé como idiota, -preguntándome si era parte del sketch, ‘¿qué dijo, le doy una cachetada? Yo me quedé fría, entonces yo agarro y me voy al control room, antiguamente estaba ahí el dueño, el señor Liberman, y yo le dije, ‘¿oiga, usted dio la orden de que Platanito me agarrara el busto?’”, recordó.

No obstante, según su versión, en vez de contar con apoyo del directivo del canal, Gaby fue expulsada del programa, pues se “había metido con la gran estrella del canal”, y además la obligaron a pedirle disculpas al payaso.

“Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito. Es más, a mí me obligaron a llevarle un arreglo de flores a Platanito y se lo dejé en el hotel donde se quedaba. Que porque a mí se me ocurrió reclamarle...” contó.

Platanito ha tenido rencillas a últimas fechas con Karla Panini, ex Lavanderas (IG: platanitoshow)

Tras las declaraciones de Gaby, ahora Platanito ha dado su versión y asegura que las cosas no fueron como la presentadora las planteó.

Verduzco aseguró que el tocamiento era parte de un sketch y que ya estaba planeado en el libreto. Así lo dio a conocer el periodista Esteban Macías, quien declaró que habló con el polémico payaso recientemente y le contó lo sucedido hace nueve años.

“Es cierto, sí le tocó el pecho, pero era parte de un sketch y esto era el programa en vivo, es decir, no hay nada oculto, así salió el programa”, reveló Macías en su programa Chismorreo.

“Cuando acaba el programa hace nueve años, alguien le dice a Gaby Ramírez, es la versión que me cuenta Platanito, que esto podría generar una demanda, y entonces le va a reclamar al director del canal en ese entonces, Liberman, y él se enojó, le dijo ‘tú ya sabías que era el sketch, como por qué nos vas a demandar, y dijo ‘no quiero saber nada más de ti y le prohibió la entrada a Estrella TV”, explicó.

“Liberman le prohibió la entrada al estudio de Los Ángeles, y entonces preocupada Gaby Ramírez, dijo ‘oye es que, qué hago porque Platanito está muy enojado’, entonces a ella se le ocurre mandarle las flores, no es que la hayan obligado a mandarle las flores”, relató.

Macías condenó que se haya maximizado una anécdota casual de la manera en que se hizo: “Gaby lo estaba contando como una anécdota, y el conductor de al lado, Ceriani, me parece que lo hace grande y hace el escándalo, y quiere sacar leña de algo que ni siquiera tendría que estar dando fuego… es más ella dice que ya lo arregló”, expresó.

