Gabby Taméz se sumó a las denuncias de presunto acoso en contra de Platanito: “Es una asquerosidad de persona”

Gabby Taméz se sumó a las denuncias de acoso en contra de Platanito Foto: Instagram/@gabbytamez/@platanitoshow

En la primera semana de agosto Gaby Ramírez acusó a Sergio Verduzco mejor conocido como Platanito, de haberla, presuntamente, acosado cuando fue invitada a su programa de televisión, sin embargo, esta no ha sido la única voz crítica en contra del comediante, pues una cercana colaboradora lo denunció mediáticamente por haberla hostigado mientras trabajaba para él.

Fue en una reciente entrevista para el programa Chisme no Like donde la cantautora regiomontana, Gabby Taméz que trabajó en Noches con Platanito en Estrella TV reveló que fue víctima de acoso laboral por parte del cómico mexicano, quien fungió como la voz principal del programa por poco más de 4 años.

“Cuando me presentan con Platanito, el recibimiento fue que ‘mucho gusto, que no sé qué, soy Gabby y voy a estar apoyando el día de hoy’ y me dice ‘pues ¿sabes qué? a mí me gustan las caricias, los apapachos’”, relató.

Gabby Tamez compartió su tortuosa vivencia de trabajar con Platanito Foto: Instagram/@gabbytamez/

Más adelante, indicó que sintió “pánico”, pues la producción era permisiva con Sergio Diego Verduzco Rubiera: “El asunto era que lo dejaban decir y hacer lo que fuera porque había más gente en el camerino y eran puros hombres. Obviamente, me sentí intimidada porque no esperaba ese recibimiento”, remarcó.

Tras los primeros indicios de acoso laboral, la joven marcó su distancia con el presentador de 50 años provocando que este le hiciera “la vida imposible” y dejó en claro que la producción siempre le permitió ‘hacer y deshacer’ con los colaboradores e invitados.

“Decía puras incoherencias, pero a él le encantaba estar ahí, ósea, picando. Llegue a un momento donde voy con producción y le digo ‘¿Estás viendo a este tipo?, ósea, ¿Qué onda? ¿Van a hacer algo?’ y ellos de que ‘Gabby, no podemos hacer nada’”, subrayó.

Platanito reveló algunos detalles de Las Lavanderas (IG: platanitoshow)

Según lo comentado por la cantante neoleonesa, el polémico presentador nacido en la Ciudad de México solía hacer menos su trabajo y constantemente sufría burlas hacia su persona. Además, lamentó no haber levantado la voz mucho antes, pues temía algún tipo de represalia o ataque por parte de las redes sociales.

Para finalizar, la intérprete de Ángeles de Dios o Respuesta A En Tu Perra Vida confesó que en su momento sintió admiración por Platanito, pues es “talentoso como comediante”, pero que debajo del personaje es “una asquerosidad de persona”.

“Como persona, sin maquillaje, es una asquerosidad de persona, ósea, es una persona arrogante, es una persona déspota, es una persona creída, se creía el Dios, se creía inalcanzable”, remató para Chisme no Like.

(Fotos: Instagram @gabyramireztv//@platanitoshow)

Como era de esperarse sus poco más de 190 mil seguidores se volcaron en favor de ella y le mandaron miles de mensajes aplaudiendo su valentía por dar su testimonio en contra de Sergio Diego Verduzco Rubiera.

Cabe recordar que la primera denuncia en contra del cómico de 50 años, surgió en el mismo programa de YouTube, pero en voz de Gaby Ramírez, quien señaló que Platanito presuntamente tocó su cuerpo sin su consentimiento: “Me agarró el pecho, él sabe, me agarró sin mi permiso y sin mi consideración”, contó en la emisión.

La presentadora expresó que en aquel momento quedó en estado de impacto sin saber qué hacer. Según su versión, en vez de contar con apoyo de la producción del canal, Gaby fue expulsada del programa, pues se “había metido con la gran estrella del canal”: “Hasta me sacaron con mi hijo del estudio por órdenes de Platanito” contó.

SEGUIR LEYENDO: