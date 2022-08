Lolita Cortés reapareció tras irse del foro de ‘La Academia’; así arremetió contra la producción

La famosa abandonó el foro el domingo pasado tras la selección de finalistas (Foto: La Academia/YT Fórmula Soft)

A días de que culmine La Academia: 20 años, la polémica alrededor del famoso concurso no ha parado, pues el fin de semana pasado, cuando se anunció que los cinco finalistas serían: Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí, la Juez de hierro, Lolita Cortés, se levantó de su asiento decepcionada por la eliminación de Eduardo y abandonó el panel de críticos.

Ante la incertidumbre de si la actriz de teatro musical estará presente en los últimos dos conciertos, recientemente reapareció ante las cámaras de Maxine Woodside para mostrar su inconformidad ante la forma en que se llevó a cabo la temporada.

“Estoy muy decepcionada de esta generación, creo que tuvimos mucho talento y ha sido completamente desaprovechado”, comenzó a decir Lolita.

En cuanto a los desaciertos que ella consideró que afectaron el curso y calidad del programa, mencionó que uno de los errores fue que no existieron personas que dieran la cara por aquello que no estaba funcionando.

“No hay alguien que se pare y diga: ‘Lo siento, tienes toda la razón’ o cargue con la culpa, deja la culpa, la responsabilidad de no haber hecho las cosas bien”, comenzó a decir.

Lolita Cortés tomó su celular, se quitó el micrófono y abandonó el panel. (Captura: La Academia)

La artista que interpretó a Belle en el musical La Bella y la Bestia aprovechó para enviarle un mensaje a los usuarios de redes sociales y se mostró divertida con los chistes que han surgido a lo largo de los conciertos.

“Les agradezco los memes, todo lo que hacen con mi imagen, no me molesta en nada. Todos tenemos nuestro punto de vista, derecho a opinar a estar en favor o en contra, lo entiendo perfectamente. Lo único que les pido es que no hablen sin saber, tengan cuidado, peor que una boca llena es una mente vacía”, explicó.

Pero la crítica de La Juez de Hierro no perdonó y señaló que entre algunos errores bastante notorios estaba el número montado por la producción para el espectáculo de la ex académica Lety López,

“El musical de Lety López, bailarinas bailando Jalisco, vestidas de chiapanecas con el cabello suelto, con una canción de José Alfredo Jiménez, señores que vergüenza, ¿creen que no me di cuenta?, claro que lo vi, pero no era el momento porque mi Lety es la reina del mariachi y es respetada, pero lo que se hizo no se puede hacer en nuestra televisión mexicana”, sentenció de forma contundente.

Cómo fue la abrupta salida de Lola Cortés de “La Academia”

Todo sucedió el domingo pasado, cuando los seis alumnos restantes de La Academia: 20 años estaban formados en semicírculo con sus maletas esperando el momento de saber quiénes serían los que llegarían a la final. Para este punto, el guatemalteco Nelson ya estaba en zona segura, ya que un sábado antes había sido seleccionado por el público para ser el primer finalista.

Así, Yahir comenzó a decir a los afortunados en pasar a la siguiente etapa, pero cuando sólo quedaban dos puestos y tres académicos esperando la respuesta, Yahir informó que Rubí sería la siguiente finalista.

Ello no sólo causó confusión en la joven potosina, quien momentos antes ya había tomado el micrófono para despedirse del público, sino que los jueces también se mostraron sorprendidos. No obstante, el momento de mayor tensión fue cuando se dio a conocer que el último expulsado de la generación sería Eduardo.

Ahí, Lolita Cortés no soportó más y completamente enojada se quitó el micrófono, se levantó de su silla en el panel de críticos y abandonó el foro.

