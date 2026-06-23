Andrés Forero aseguró que hubo “voto fusil” en la segunda vuelta presidencial: en qué consiste ese fenómeno

Andrés Forero afirmó que el llamado voto fusil pudo incidir en la segunda vuelta presidencial en departamentos con presencia de grupos armados ilegales - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La segunda vuelta presidencial que se llevó a cabo el domingo 21 de junio de 2026 dejó como vencedor a Abelardo de la Espriella, que superó por una diferencia de 250.000 votos al candidato oficialista Iván Cepeda.

Pese a ello, varios líderes políticos del país se refirieron al impacto que tuvo la jornada electoral en las regiones afectadas por el conflicto armado y que, según los datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, habrían favorecido mayoritariamente al senador del Pacto Histórico.

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Uno de ellos fue Andrés Forero, senador electo del Centro Democrático, quien detalló que el aumento de la participación entre ambas jornadas fue mucho más alto en departamentos con presencia de grupos armados ilegales que en el promedio nacional.

Para el congresista opositor, en una publicación hecha en su cuenta de X, existe anormalidad en los resultados expuestos en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.

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El senador electo reveló que este fenómeno se habría efectuado en varios municipios de Nariño - crédito @AForeroM/X

“Lo de Tumaco hay que investigarlo. Entre 1a y 2a vuelta la participación subió de 38,43 a 60,39%. Cepeda casi duplicó su votación mientras que la de Abelardo prácticamente fue igual. En varias mesas el 100% de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”, indicó Forero en sus redes sociales.

En cuanto a esa expresión, el senador electo indicó que el “voto fusil” describe la presión de grupos armados ilegales sobre la población civil para orientar el sufragio hacia un candidato determinado.

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Su planteamiento no apunta a la totalidad de los votos obtenidos por Iván Cepeda, sino a porcentajes que, a su juicio, requieren ser examinados caso por caso para establecer el alcance de ese fenómeno.

Imagen de referencia - El senador aseveró que en los territorios con mayor presencia de grupos armados ilegales, el senador Iván Cepeda obtuvo la mayoría de la votación - crédito Colprensa

“Cuando usted revisa esos departamentos donde hay una fuerte presencia de los grupos armados ilegales, como Chocó, como Nariño, Cauca o Putumayo, usted se encuentra que la participación es mayor. En algunos casos es del 11%, en otros casos del 12%. Y pues eso, por ejemplo, ya es una cosa que a uno le parece un poco curiosa”, detalló el congresista opositor en diálogo con La FM.

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Así mismo, Forero sostuvo que esa práctica habría sido advertida por el exsenador Roy Barreras, quien alertó que grupos armados ilegales les quitaban las cédulas a ciudadanos para suplantar su identidad el día de la votación.

“Veíamos el día de ayer (21 de junio) que algunas de esas mesas donde, pues de los 319 votos que hubo en la mesa, 319 fueron para Iván Cepeda. Entonces, yo creo que ese también puede ser un factor que explique esos resultados anormales, porque en el resto del país los votos anulados o los votos no marcados pues son mayores”, remarcó.

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Datos que comprobarían ese fenómeno

En su análisis, el senador electo Andrés Forero indicó que, a nivel nacional, la participación creció 5,72% entre la primera y la segunda vuelta. Sin embargo, en Chocó, Nariño, Cauca y Putumayo, el incremento se ubicó entre 11% y 12%, una diferencia que Forero calificó como un comportamiento que merece revisión detallada por municipios.

Imagen de referencia - El senador vinculó municipios como Roberto Payán y Alto Baudó con votaciones de 95 %, 96 % y 97 % a favor de Iván Cepeda - crédito EFE/Mauricio Dueñas

“Cuando usted empieza a revisar votaciones en el caso de algunos municipios del departamento de Nariño, como Roberto Payán, usted se da cuenta que los porcentajes de votación, a favor de Iván Cepeda, pues son cercanos al 100 %, son del 95, 96 o 97%. Yo siento que hay un factor que puede explicar ese incremento anormal de la participación y que puede explicar esa concentración tan alta de votos por Iván Cepeda en la presencia o en la intimidación de los grupos armados ilegales”, detalló.

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También puso sobre la mesa el caso de una mesa en Guapi y San Francisco Chauré (Cauca), donde el candidato del Pacto Histórico obtuvo 116 votos de 116 posibles, sin un solo voto nulo ni en blanco. Forero respondió que esa ausencia total de votos inválidos también podría relacionarse con la suplantación de votantes.

El senador electo del Centro Democrático respaldó su argumento con cifras del municipio de Anorí (Antioquia). En la primera vuelta, el candidato Abelardo de la Espriella obtuvo 1.811 votos frente a 1.275 de Cepeda, pero en la segunda vuelta el resultado se invirtió. En esa instancia, Cepeda pasó a 3.849 votos, mientras De la Espriella llegó a 2.820.

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Por último, Andrés Forero agregó que el propio Cepeda reconoció la existencia del fenómeno, aunque, según su versión, lo minimizó al sostener que era imposible que los 12 millones de votantes que lo respaldaron hubieran sido constreñidos.

Germán Calderón España anunció reclamaciones por 'voto fusil' - crédito @GermanCalderonE/X

Ante esta situación, Germán Calderón España, abogado del presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que se presentaron reclamaciones ante las autoridades para que determinen si la situación tiene relación con el fenómeno del “voto fusil”, al considerar que no es verídico que el candidato del Pacto Histórico haya obtenido la totalidad de los votos en esas regiones del país.

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“Cuando no aparece ningún voto a favor del candidato Abelardo de la Espriella, pues estamos interponiendo las reclamaciones para, en un evento dado, después acudir a la jurisdicción”, indicó el jurista en declaraciones a Caracol Radio.