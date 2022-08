Qué es el hipotiroidismo, la enfermedad que padece Paty Cantú

Antes de tener el diagnóstico correcto, a Paty Cantú le djeron que tenía lupus y otras enfermedades (Foto: Gettyimages)

Recientemente, Paty Cantú contó a Ventaneando que fue diagnosticada con hipotiroidismo, una enfermedad que provoca el funcionamiento alterado de la glándula tiroides, la cual regula el metabolismo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la glándula tiroides “garantiza el correcto desempeño del metabolismo en general, en aparatos y sistemas, así como a nivel de enzimas y del colesterol”.

Además del cáncer, esta glándula del sistema endocrino puede desarrollar dos enfermedades:

El hipotiroidismo se desarrolla cuando no se producen suficientes hormonas para el cuerpo (Foto: Gettyimages)

-Hipotiroidismo, cuando funciona menos de lo que requiere el cuerpo humano. Esta es la afectación con la que vive la intérprete de Afortunadamente no eres tú.

-Hipertiroidismo, cuando funciona más allá de lo que necesita el organismo humano.

La producción aumentada o disminuida de hormonas puede afectar la producción de otras glándulas. Algunas de las alteraciones que puede producir el hipotiroidismo son:

La tiroides tiene su propio día para concientizar sobre las alteraciones que puede sufrir (Foto: Gob.mx)

-Pérdida de energía

-Ganancia de peso involuntaria

-Retención de líquidos

-Pérdida de cabello

-Uñas frágiles

-Palidez

-Intolerancia al frío

-Latido lento del corazón

-Constipación

-Modificaciones en el ciclo menstrual

La glándula tiroides es escencial para el funcionamiento del organismo humano (Foto: Gob.mx)

De acuerdo con la doctora Victoria Mendoza Zubieta, “en hipotiroidismo la persona lentamente se va sintiendo mal, primero puede sentir cansancio, piel seca, pueden tener hipotermia en un estado mucho más avanzado del hipotiroidismo y ligero incremento de peso por el mismo estado metabólico.”, así lo expresó en una publicación de la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Es por esto que a Paty Cantú y a otras personas que tienen hipotiroidismo se les diagnostica de forma tardía, así lo expresó ella misma en conversación con Ventaneando:

“En mi experiencia personal, que tengo hipotiroidismo y que es algo de lo que he hablado en entrevistas, me costó mucho encontrar el diagnóstico; estuve un año diciendo síntomas aleatoriamente a la gente sin saber que eran de una sola cosa. Me hicieron análisis de sangre, me decían: ‘Tienes leucemia, tienes lupus’…. Me dijeron cualquier cantidad de cosas, me costó un año de perseguir el diagnóstico”, recordó la intérprete de Cuenta Pendiente, Valiente, Suerte y otros éxitos.

La endocrinóloga Victoria Mendoza de la UNAM explicó que las causas de este padecimiento están íntimamente relacionadas con los antecedentes familiares, aunque los casos también pueden ser esporádicos. “Cualquiera podemos tener un hipo o hipertiroidismo; cualquier sintomatología de este tipo se debe acudir con el especialista.”, mencionó en la publicación de la DGCS.

La tiroides se ubica en la garganta (Foto: Gettyimages)

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay alrededor de 750 millones de personas que padecen alguna patología tiroidea en el mundo, entre las cuales, el 60% de ellas desconoce su condición.

Desde 2008, cada 25 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tiroides para tomar conciencia sobre la importancia del funcionamiento de esta glándula en el organismo y su impacto sobre la salud. Esto es porque la sintomatología puede confundirse con otras enfermedades psiquiátricas, cardiológicas o gastrointestinales.

(Foto: Twitter/@IMSSedomexote)

Cuando Paty Cantú obtuvo el diagnóstico correcto, expresó haber sentido mucho alivio: “Fue tan fácil como empezar a tomar una pastilla todos los días y me regresó a la vida, la personalidad, pude volver a dormir, a controlar mi peso, a controlar mis emociones”

“A partir de ese momento ha sido algo de lo que he hablado públicamente porque creo que hay que normalizar las conversaciones que son absolutamente humanas”, finalizó la también compositora mexicana que hace poco estuvo en el ojo mediático cuando se rumoró un posible veto de Televisa tras haber sido parte del panel de jueces de La Voz Kids 2022.

