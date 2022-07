Así reaccionó Paty Cantú al ser nombrada la “Taylor Swift mexicana”

La mexicana tomó de buena manera la comparación (Fotos: Instagram/@patycantu/@taylorswift)

Las similitudes que famosos pueden llegar a tener no solo se trata de un tema de rasgos físicos, sino también en muchas ocasiones se debe al tipo de arte que suelen crear sin importar que se dediquen a la música, la actuación y demás, pues como se dice comúnmente en la industria de la moda: “Nada es nuevo, pues todo ya fue inventado, lo importante consiste en cómo lo interpretes y transmitas”.

Este ha sido el principal motivo por el que desde hace algunos años Paty Cantú no ha dejado de ser comparada con la ganadora al Grammy Taylor Swift, pues a pesar de que el idioma en que son cantadas sus canciones es diferente, las líricas o incluso hasta el tipo de público que las escucha a ambas ha sido catalogado como “el mismo”.

Pero parece que eso no ha sido motivo que le cause algún tema negativo, sino todo lo contrario, pues las comparaciones que en algún momento fueron con intenciones de molestar por parte de sus detractores, se han transformado en halagos que los fans le dan a la mexicana después de lograr incluso consagrarse como parte de los miembros votantes de La Academia en su versión hispana, los Latin Grammy.

Paty es miembro activo de los Latin Grammy (Foto: Instagram/@patycantu)

En una reciente interacción de Twitter, una fan compartió una imagen de la intérprete de éxitos musicales como Amor, Amor, Amor, Afortunadamente No Eres Tú y Clavo Que Saca A Otro Clavo desde una de las presentaciones de su actual gira en conjunto con artistas de la talla de Dulce María, Kalimba, Motel, Kudai, Bacilos, Yahir, Pee Wee, Fanny Lu y más: Los 2000s Pop Tour. El título hacía una clara referencia a la comparación “Mi Taylor Swift mexicana”.

Aunque no respondió con texto sino agregando una serie de emojis -entre los que se encontraban corazones, manos de agradecimiento y caritas de felicidad- haciendo alusión a una aprobación de halago por la mención de ser comparada con una de las cantantes más grandes de todos los tiempos, pues ha sido nombrada por revistas como Billboard, Rolling Stone, The Independent y más con ese título.

Así fue la reacción (Foto: Twitter)

Aunque no faltó el comentario negativo, sus fans y otros amantes de la cultura pop en español aplaudieron el gesto de Paty Cantú y comentaron sobre la importancia de tener grandes cantautoras en una industria que por años ha sido nominada por hombres.

“Lo que empezó como un juego y molestaba creo que ya no más, porque sabemos lo grande que es Taylor pero da mucho gusto tener en México y Latinoamérica a una chica como Paty”. “Me acuerdo del video que todos decían le había plagiado con Amor, Amor, Amor pero al final nada es nuevo en este mundo y las inspiraciones siempre hacen ver nuevas formas de aterrizar una misma idea o concepto”, respondieron fans.

Taylor es considerada como una de las más grandes escritoras de canciones REUTERS/Jeenah Moon

¿Ya no tiene veto en Televisa?

Hace unos meses atrás cuando se reveló el panel de jueces de La Voz Kids 2022, más de una revista y periodista de espectáculos mencionaron que Paty Cantú y María León habían sido vetadas de Televisa por aceptar el proyecto de TV Azteca.

La cantante se presentó en "Hoy" después de los rumores

Paty Cantú en ese momento externó su falta de conocimiento en el tema que mantenía con gran suspenso a sus seguidores: “No sé si estoy vetada, de verdad no sé si estoy vetada ja,ja,ja. Yo creo que ya estamos en tiempos distintos entonces el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda. A mí nadie me ha avisado que estoy vetada; yo no tenía ningún contrato de exclusividad tampoco, pero estoy contentísima”, expresó.

Sin embargo después de que el proyecto terminó, Paty regresó a los foros de la televisora de San Ángel donde incluso se presentó en el matutino Hoy, confirmando que no había ningún tipo de represalia.

