Paty Cantú respondió a versiones de veto en Televisa: “A mí nadie me ha avisado”

Paty Cantú ya había participado en "La Voz México" cuando formaba parte de Televisa (Foto: Instagram/@patycantu)

Después de una semana llena de rumores y afirmaciones por parte de algunos periodistas, Paty Cantú confesó que no está enterada si Televisa ya la vetó por cambiar de televisora y formar parte del reality show La Voz Kids que TV Azteca próximamente estrenará por su canal principal.

En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando la cantante fue interrogada sobre el gran rumor que sus seguidores han hecho viral en redes sociales en los últimos días. Al ser cuestionada la también compositora reaccionó entre risas, y aunque después todo se volvió serio, comentó que nadie le ha notificado sobre el veto:

“No sé si estoy vetada, de verdad no sé si estoy vetada ja,ja,ja. Yo creo que ya estamos en tiempos distintos entonces el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda. A mí nadie me ha avisado que estoy vetada; yo no tenía ningún contrato de exclusividad tampoco, pero estoy contentísima”, expresó Cantú.

María León también forma parte del rumor del veto de Televisa (Fotos: Instagram/@sargentoleon/@patycantu)

La creadora de éxitos musicales como Afortunadamente No Eres Tú, Goma De Mascar o Cuenta Pendiente aseguró que lo único que por el momento importa es su felicidad por estar nuevamente en un programa donde pueda enseñar sus talentos y más si se trata de niños como es el caso de esta versión de La Voz México, que en algún momento la televisora de San Ángel compró los derechos y la hizo conocer a nivel nacional.

“Sí, voy a ser coach de La Voz Kids. Estoy contenta, he sido coach en otros países y he tenido la oportunidad de que mi equipo, bueno no el equipo si no la persona que ha confiado en mí, gana”, mencionó.

Paty Cantú además agregó que el formato infantil del nuevo programa de TV Azteca es algo que le emociona mucho porque en toda su carrera musical y en la televisión jamás ha trabajando en algo así: “Tengo mucha emoción porque nunca he sido coach en una Voz de niños, nunca he sido coach en México, entonces de verdad estoy muy emocionada”.

Paty Cantú nació en Estados Unidos Foto: Instagram/@patycantu

Aunque la compositora por primera vez será juez principal en México, como lo mencionó, la realidad es que ya tuvo un papel de ese nivel en La Voz Ecuador en el año 2016 y compartió créditos con artistas como Joey Montana, Daniel Betancourt y Américo. Ella fue la ganadora de la temporada.

En redes sociales sus fans aseguraron que “el coraje” que tiene Televisa con la cantante se debe a que ellos cuando dieron a conocer en el país el nuevo formato de “competencia musical” la invitaron a ser parte del equipo de apoyo de los mentores principales. Durante la temporada 3 Paty Cantú fue co-coach del equipo de David Bisbal y en la temporada 5 del team Alejandro Sanz.

Cantú es parte del cover "No Discutamos" con Juan Gabriel (Foto: Instagram/@cantufans)

La escritora reconocida con el premio SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) a su “Trayectoria y Composición” en el año 2014 por la canción Prefiero Ser Su Amante -tema que le diera gran éxito a María José- aprovechó la entrevista con Pati Chapoy para recordar cómo fue trabajar con Juan Gabriel y sobre el plan que tenían en mente:

“Fue hermoso convivir con él. Es hermoso tener esa canción -No Discutamos- en la que la gente nos sigue viendo juntos en un video que es la consecuencia de una conversación de muchas más cosas que un sencillo. Él me dijo que su canción favorita de mí era Goma De Mascar y me dijo, esto no la he platicado tantas veces, que después grabaríamos una canción para un álbum mío”, finalizó.

Aunque María León no se ha pronunciado sobre el mismo tema, los fans de ambas aseguran que las especulaciones son ciertas.

