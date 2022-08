RuPaul’s Drag Race anunció su llegada a México: qué pasará con “La Más Draga”

RuPaul’s Drag Race anunció su llegada a México causando preocupación por saber qué pasará con "La Más Draga" (Fotos : Instagram/@rupaulsdragrace/@lamasdraga)

El sueño de varias generaciones que ejercen el Drag en México se ha hecho una realidad: World of Wonder, la productora del exitoso reality show, anunció el inicio del casting para reclutar a las queens, kings y todas las ramas que hay para la primera emisión de RuPaul’s Drag Race en tierra Azteca.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que la distribuidora oficial de los derechos que ya diversos países han adquirido, como España, Canadá, Reino Unido, Tailandia y Holanda, anunció la gran noticia causando revuelo en la comunidad LGBT+ y todos los amantes del arte Drag mexicano:

“World of Wonder está buscando a las mejores Drag Queens de México: llamando a todas las Drag Queens, ¡los productores de RuPaul’s Drag Race quieren saber de ustedes!”, se puede leer en el anuncio que ya ha tenido una gran cantidad de interacciones de posibles participantes así como de grandes clubs de fans como “La Grupa” que ha impulsado en redes sociales todo lo relacionado al arte que actualmente vive su época de oro en el país del tequila.

RuPaul’s Drag Race anunció su llegada a México (Foto: Instagram/@ worldofwonder )

Con la próxima llegada de la franquicia a México también fueron anunciadas dos más: se trata de Brasil y Alemania los países que también tendrán el popular programa que a Mamá Ru -RuPaul Andre Charles- le ha otorgado una fama internacional siendo considerado uno de los íconos LGBT+ más grandes de todos los tiempos.

La emisión original de Estados Unidos suma hasta ahora 24 Emmys, los premios a la televisión en Estados Unidos, incluidos Mejor Reality y Mejor Conductor para RuPaul, el creador del programa, por lo que ya cuenta con 14 temporadas. Sin embargo, el éxito del formato ha sido tal que ha originado diferentes franquicias también en Francia, Italia, los países que conforman Oceanía, así como diferentes formatos del concurso como All Stars, sumando en total un total de 35 emisiones.

RuPaul es considerado una de las figuras LGBT+ más importantes de la historia REUTERS/Mario Anzuoni

Con el anuncio también ha llegado un gran debate en redes sociales, pues mientras algunos argumentan que con su llegada las posibilidades de visibilidad a las Drag Queens aumentan, muchos otros han tomado la noticia para menospreciar el formato de México que ha catapultado el talento nacional a nivel internacional sin la necesidad de tener el respaldo de una gran productora o televisora: La Más Draga.

“Que triste ver a tanto LGBT+ demeritando La Más Draga por la llegada de Drag Race a México ¿Por qué no celebrar el arte mexicano con más visibilidad y listo? Esa gente que prefiere siempre consumir solo lo extranjero es la misma que se queja porque somos un país tercermundista”. “Con esto queda enterrado un proyecto que tuvo como jueza invitada a Yuri y a Bárbara del Regil, entonces la verdad yo sí celebro eso” “Igual habrá que ver si la gente detrás de Drag Race México no hace gatas iguales o peores a las de La Más Draga, entonces la verdad yo no me adelantaré a aplaudir tanto”, expresaron.

“La Más Draga” en la espera de su quinta temporada y un All Star

"La Más Draga" es la plataforma de Drag Queens más importante en México y Latinoamérica (Foto: Instagram/@lamasdraga)

Aunque la noticia de la otra franquicia a sido aplaudida por miles, el proyecto que inició como una oportunidad de conocer el arte Drag mexicano con todo el folklor de la tierra Azteca no parará pues se espera que en los próximos días o semanas sea anunciado el promocional oficial y fecha de estreno de la famosa “quinta ola” que ya tiene incluso tres grandes reinas confirmadas - Deseos Fab, Liza Zan Zuzzi y Fifí Estah-, por lo que el proyecto por el momento no tendría porqué verse afectado ya que, incluso, el plan de tener un “Todas Las Más” fue anunciado desde principios de año.

Es importante recalcar que circularon diversos rumores sobre una prohibición por parte de RuPaul’s Drag Race México en tener a cualquier participante de La más Draga dentro de sus filas, por lo que las posibilidades de ver a los grandes ídolas mexicanas está en riesgo.

