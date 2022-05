Tunden a Galilea Montijo por llamar “jefe” a Eugenio Derbez en Estados Unidos

Galilea Montijo y Eugenio Derbez se han convertido en dos de las celebridades mexicanas con mayor cantidad de detractores en los últimos años debido a sus amistades -en el caso de ella con Inés Gómez Mont- o apoyar campañas a favor o encontra de diversos gobiernos -como él lo hizo con Sélvame del Tren, la cual busca retomar los inicios del proyecto en el Tramo 5 Sur del Tren Maya para evitar daños en materia ecológica-.

Por ello, en una reciente aparición de ambos en el matutino de Televisa Univision en Estados Unidos, Despierta América, ha generado gran controversia pese a que en teoría ambos estaban triunfando desde la manzana más popular del mundo desde Times Square, en Nueva York.

Durante la entrevista que la presentadora le realizaba y algunos miembros del matutino americano apoyaban -que se rumora podría fusionarse con el mexicano, Hoy, ya que las empresas ahora forman un único imperio- Eugenio Derbez aseguró que en un futuro le gustaría tener a una “súper estrella” de la talla de Galilea Montijo, a lo que ella divertidamente acepto para después mencionar que sí la quería en inglés no podría, ya que no domina el idioma.

Así fue el momento (Fotos: Instagram/@galileamontijo/@ederbez)

“Yo estoy abierto a todo eso, porque ya sabes, luego ellos quieren a sus celebridades, pero me gustaría así con una súper estrella tipo Galilea Montijo, Alan Tacher”, expresó el actor de CODA: Señales del corazón -ganadora a Mejor Película en los Oscar 2022-, a lo que la protagonista de de la telenovela La Verdad Oculta agregó en tono de broma: “Pero la quiere en inglés jefe, entonces espéreme”.

Rápidamente el conductor y animador Alan Tacher le preguntó a la comunicadora del matutino más popular de la televisora de San Ángel por qué le llamaba “jefe” a lo que ella respondió con una anécdota de cuando trabajaban juntos a principios de sus carreras: “Es que siempre le he dicho jefe, desde que era mi jefe, desde que haciamos Hospital El Paisa hace mucho tiempo”, agregó.

Ante ello en redes sociales las críticas no tardaron en llegar, señalando en su mayoría que ambos eran “tal para cual” ya que salieron de Televisa y la empresa más antigua de México no ha ganado buena reputación con el público simpatizante de la ideología política de izquierda.

“Como no le va a decir jefe si los dos son unas ratas de Televisa”. “Queriendo seguir los pasos de un traidor a la patria que no ha dudado en robar junto a todos los Derbez que tiene en películas que nadie ve y solo dañan la reputación tan buena que teníamos en la época de Cine de Oro mexicano”. “Gali cae súper mal cuando quiere quedar bien con alguien más y sobre todo un hombre, no debería ser así”. “Es como cuando los actores y así le decían Teacher a Joaquín López Dóriga en su noticiero que gracias a Dios ya está fuera de Televisa”, expresaron en redes sociales.

Montijo fuera de “Hoy” y Deberz perdonado por Televisa Univision

Sin aviso previo, la emisión del matutino más popular de Univision en Estados Unidos realizó una transmisión especial desde Times Square. El motivo: “El Alcalde de Nueva York @ericadamsfornyc proclamó el día de hoy 16 de mayo del 2022 como el día de Despierta América”, escribió en sus redes sociales el programa. Por ello diversas celebridades latinas asistieron al festejo y la promoción de diversos proyectos para la misma empresa e incluso para plataformas de streaming.

Por ello, Galilea Montijo se ausentó la mañana de este lunes 16 de mayo de Hoy generando gran polémica y Eugenio Derbez, quien había mencionado haber sido vetado por dicha televisora en semanas anteriores, dicho por él, habría sido perdonado.

