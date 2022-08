Por qué Ari Borovoy comparó “La Academia” con “Siempre en Domingo”

(Captura Youtube - Foto Instagram: @laacademiatv)

En medio de rumores sobre supuestas diferencias al interior de OV7, los integrantes de la legendaria agrupación pop se reencontraron en la gran semifinal de La Academia. Como era de esperarse, se llevaron ovaciones del público y aplausos del panel de críticos, en especial de Lolita Cortés y Ana Bárbara, quienes se levantaron a bailar en cuanto interpretaron Tus besos.

Tras posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales, Ari Borovoy recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores cómo fue su experiencia en el reality de TV Azteca. En general, el también productor de BOBO Producciones reconoció que su regreso como cantante junto a Erika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa, M’balia Marichal, Kalimba y Óscar Schwebel fue único.

“Los OV7 estuvimos cantando en La Academia, que fue muy bonito. Creo que ya lo leyeron todos en la redes sociales de absolutamente todos. Un momento padre, un momento esperado, único y se dio en este programa que al final del día es un semillero de artistas [...] fue un momento muy padre, con mucha adrenalina que queríamos que sucediera”, comentó en su live.

Bajo este contexto, Ari Borovoy de cierta manera comparó la sensación que sintió durante su presentación en la semifinal de La Academia con el cosquilleo que invadió su cuerpo hace aproximadamente 33 años, cuando se presentó en Siempre en Domingo con algunos de sus mismos compañeros como Onda Vaselina.

Se siente todavía eso, se siente muy similar a aquel primer “Siempre en Domingo” en 1989 que hicimos hace 33 años.

El cantante de 43 años agregó: “Yo siempre he dicho que el día que yo personalmente deje de sentir esa cosquillita o ese nervio padre tendría que ser bastante honesto conmigo y con la gente y ese día sería el día que el que yo me retirara, sin embargo, pues no, todavía hay para un ratito”.

Cabe recordar que OV7 retomará su gira por su 30 aniversario el próximo mes de septiembre y visitarán Monterrey, Ciudad de México, Acapulco, Guadalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, Torreón, Morelia, Veracruz, Mérida, León, Puebla y Querétaro. También adelantó que en los siguientes días BOBO Producciones anunciará nuevas fechas para 90′s Pop Tour.

(Foto Instagram: @laacademiatv)

“Eso es el arranque, es el principio de muchas cosas que van a estar sucediendo como parte de esta gira.. ya no de 30 años, pero decidimos que se siguiera llamando de 30 años a pesar de que ya son 33. Por la pandemia obviamente se pospuso”, dijo durante su en vivo.

Por otro lado, agradeció las muestras de cariño que recibió por parte de la producción de La Academia y se dijo honrado por las palabras de cariño que expresó Ana Bárbara por la legendaria banda pop.

“Me tomó por sorpresa las lindas palabras que me dijo ayer, se las agradezco y como yo le escribí después, me tomó por sorpresa positivamente. Yo la quiero, la respeto y le mando un beso muy grande, gracias querida Ana por ser la juez que eres y por haber sido tan linda”, declaró.

