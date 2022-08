Pablo Montero se disculpó con reportera de “Ventaneando” tras presunta agresión

El actor y cantante mexicano explicó que estaba acompañado de su ahijado cuando fue cuestionado sobre sus problemas con el consumo de bebidas alcohólicas. (FOTO: SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Pablo Montero está envuelto en el escándalo una vez más, en esta ocasión por presuntamente haber agredido a una reportera de Ventaneando después de que lo cuestionó sobre la posibilidad de entrar a un centro de rehabilitación por su consumo de bebidas alcohólicas y los problemas que habría desencadenado en los últimos meses, en especial durante el rodaje de El Último Rey: El Hijo del Pueblo -serie no autorizada de Vicente Fernández-.

Tras lo ocurrido, el intérprete de 47 años concedió una entrevista para TVNotas donde negó rotundamente haber agredido físicamente al elemento de TV Azteca, pero reconoció que se molestó, así se puede apreciar en el video que se viralizó en redes sociales.

“Obviamente, esta persona su intención era buscar la nota amarilla. Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video. Pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé”, declaró.

Lo que se ve en el video es que se cae el micrófono que le pedí que lo apagara y ella insistía en seguir con el micrófono prendido, después yo me tuve que ir y (los de) seguridad se encargaron de sacarlos por su actitud

Pero eso no fue todo, en las últimas horas habló para los micrófonos de Venga la Alegría y explicó que el principal motivo de su molestia fue que la reportera en cuestión se atrevió a preguntarle, enfrente de un menor de edad, sobre los rumores que giran en torno al supuesto proceso de rehabilitación al que se sometería, pues creyó que no era apropiado.

“Yo estaba con un niño que es mi ahijado y la verdad es que no me pareció prudente que me hiciera esa pregunta en ese momento en el que estaba un niño a mi lado”, comentó.

El artista aseguró que casi siempre responde cualquier pregunta, sin embargo, en esta ocasión no pudo hacerlo. Asimismo, aprovechó el espacio que le brindó el matutino de TV Azteca para extenderle una disculpa pública a la reportera y su compañero camarógrafo por aparentemente aventar el equipo audiovisual.

Quiero ofrecerle una disculpa a la reportera y a su compañero luego del comportamiento que tuve con ellos no fue correcto.

También reveló que tras lo ocurrido estableció comunicación con Pati Chapoy -titular de Ventaneando- para resarcir el daño material en caso de que sea necesario: “Lo que estábamos forcejeando ahí es de un micrófono que yo les estaba diciendo que lo apagaran y se cayó. Yo le dije a Pati que si hay un daño yo me hago responsable”.

Bajo este contexto, Pablo Montero se defendió ante los señalamientos que apuntan podía haber estado “pasado de copas” cuando habló frente a las cámaras de Ventaneando: “A mí jamás, nunca nadie me ha visto en una entrevista en un mal estado y nunca lo haría por respeto”.

Qué dijo Juan Osorio sobre los problemas de alcoholismo de Pablo Montero

Fue durante una entrevista para De primera mano donde el productor de Televisa se sinceró sobre la charla que tuvo con el protagonista de la bioserie no autorizada de Vicente Fernández después de que no se presentó ael último día de grabación porque supuestamente había bebido de más.

“Pablo, te vaya como te vaya es tu problema, yo nada más quiero pedirte que de verdad nada más pienses que un día de estos, Dios no lo quiera, pasa algo y vas a matar a tu madre de una fuerte decepción, y le puse otro ejemplo, tienes dos tesoros maravillosos que son tus hijas, ¿tú te has puesto imaginar?, en un momento dado que te pase algo, ¿qué va a ser de esas niñas? […] en eso tienes que pensar Pablo, independiente si te interesa tu carrera que crezca o no crezca”, lo aconsejó.

