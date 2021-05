Siempre en Domingo: cuando Raúl Velasco hizo el ridículo y tuvo que disculparse

Raúl Velasco catalogó a ese día como uno de los más vergonzosos de su carrera (Foto: Twitter / @disparamargot)

Durante el recuento de algunos de los los programas de Siempre en Domingo que más recordó Raúl Velasco, existe un episodio del cual a él no le gustaba hablar debido a lo molesto que se sintió cuando tuvo que pedirle disculpas a un cantante por mandato de los dirigentes de Televisa.

“El 17 de enero de 1982 decidí lanzar a un cantante que se hacía llamar ‘El Zorro’. Lo descubrió Amparo Rubín, me lo recomendó mucho, lo veía en los periódicos de que era la gran cosa, traía una historia publicitada muy interesante, me vendieron el rollo muy bonito, pero yo cometí la torpeza de no escucharlo y no verlo antes”, dijo el presentador antes de comenzar a narrar su vergonzosa historia.

Fernando Villares, verdadero nombre del cantante originario de Yucatán, no sólo llamaba la atención por su música, sino por su peculiar forma de vestir, sus presentaciones y porque era abiertamente homosexual. Tenía el apoyo de sus productores y, como lo mencionó Velasco, también un gran trabajo publicitario.

Zorro fue un cantante abiertamente homosexual y que vestía de forma excéntrica para sus presentaciones (Foto: Captura de pantalla)

Zorro portaba pelaje en su vestuario de ese día, bailó por todo el escenario y cantó sin playback, lo cual hizo notar los problemas que tenía al alcanzar algunas notas o las veces en que desafinaba.

En medio de la presentación del excéntrico cantante en Siempre en Domingo, Raúl Velasco detuvo la música e inmediatamente dijo que no le veía un porvenir en el medio artístico porque no cantaba y era “muy afectado y sofisticado”, haciendo referencia a lo “femenino” que había resultado su participación.

El presentador hizo notar su desagrado hacia Zorro con más comentarios en los que se disculpaba con su público por haber invitado a alguien por quien tendrían “mucho que perder” si es que lo apoyaba.

Zorro paró su presentación en "Siempre en Domingo" por órdenes de Raúl Velasco (Video: YouTube / @tanthelius)

Según narró Velasco, obtuvo muchas críticas de sus colaboradores -Sergio Andrade, Emilio Azcárraga Milmo y Amparo Rubín-, porque el cantante supuestamente merecía su aprobación y tuvo que invitarlo nuevamente para ofrecerle disculpas y darle otra oportunidad en su escenario. El 24 de enero de 1982 fue llamado por la prensa “La revancha del Zorro”.

Fue un día especial porque no era normal que el presentador pidiera que un artista se presentara nuevamente en Siempre en Domingo y se disculpara por lo que le había dicho.

“Emití un juicio a priori. [...] Me dejé llevar por tu apariencia exterior, yo no te podría decir que sea mala o sea buena, te puedo decir que fue de un impacto porque dije ‘caray, sale con zorros’. Me impactó y me desconcertó mucho”, dijo Velasco en su disculpa.

Zorro recibió disculpas públicas de Raúl Velasco durante "Siempre en Domingo" (Foto: Captura de pantalla)

También dijo que le cuestionó por qué era tan “femenino” en su actuar, a lo que Villares respondió con una notable incomodidad que Zorro sólo buscaba dar lo mejor de sí para su público.

Fue bien sabido que el presentador de Siempre en Domingo se convirtió en una de las personas más importantes dentro del mundo musical, debido a que su aprobación representaba la aprobación del público mexicano y la de los sellos discográficos más importantes.

Antes de que alguien lograra obtener la “patada de la suerte” de Velasco, tenía que ser invitado a cantar en vivo y poner a prueba su talento, por lo que el presentador supuestamente seleccionaba a aquellos en quienes veía un buen futuro, quienes antes ya había escuchado o visto presentarse ante algún escenario y lo habían convencido.

Zorro dijo se mostró incómodo durante el discurso de Raúl Velasco (Foto: Captura de pantalla)

El caso del Zorro no fue igual y fue así que se reveló que muchas veces la aprobación de Velasco no venía sólo de él, sino de toda una campaña de relaciones públicas que algunos artistas ya tenían detrás, además de que su forma de vestir podría afectar significativamente el juicio del conductor.

