Pepe Aguilar balconeó a su hija tras decir que “fue a hacer popó”; así reaccionó Ángela

Pepe dijo que una de sus hijas fue al baño y Ángela reaccionó al respecto (Foto: Tw zacatecasonline)

Además de ser uno de los máximos representantes en el regional mexicano, Pepe Aguilar constantemente está en ojo público debido a sus opiniones y esta ocasión no fue la excepción, pues no sólo lanzó un bochornoso comentario sobre una de sus hijas en una fiesta, sino que además lo subió a redes sociales.

Todo sucedió durante los festejos de cumpleaños del cantante de éxitos como Prometiste, Ni contigo, ni sin ti, Por mujeres como tú o Me estoy acostumbrando a ti. Y es que, La Dinastía Aguilar decidió grabar un pequeño video con motivo de la celebración del intérprete de 54 años sin esperar el extraño mensaje que lanzaría el charro.

“Estoy en Nashville, Tennessee, con parte de mi familia, porque dice mi esposa que mi otra hija de fue a hacer popó”, dijo Pepe Aguilar refiriéndose a Aneliz.

Al escuchar la declaración, los presentes se rieron a carcajadas sin comprender qué estaba pasando. A esto, Ángela Aguilar no se quedó callada y apenada le pidio a su padre que se abstuviera de esos comentarios.

“No papá, no digas eso”, sentenció.

El cantante dijo públicamente que una de sus hijas fue a hacer del baño

Pero con su característico sentido del humor, Pepe Aguilar pidió que no cortaran esa parte del video y rectificó.

“Ah, que llevó al perro a hacer popó”, acotó entre risas.

Asimismo, el intérprete mostró algunos de los regalos que recibió por su cumpleaños, entre los que destacaron una guitarra, un reloj y el desayuno que le hizo su familia.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos se rieron del momento.

“Felicidades Pepe, no te preocupes Pepe entendemos el mal entendido como dice el dicho: el cura, el papá, la vaca y hasta la mujer más guapa no se escapan de la popó. Felicidades Pepe, nos hiciste reír”. “Pepe siendo Pepe”, fueron algunas de las menciones en Instagram.

La Dinastía Aguilar es sumamente conocida en México EFE/The 3 Collective

Cabe recordar que fue el pasado 7 de agosto, cuando Pepe Aguilar cumplió un año más de vida y las felicitaciones por parte de sus hijos rápidamente inundaron las redes sociales.

En este sentido, Ángela Aguilar compartió una emotiva publicación y le agradeció a su padre por todas las enseñanzas que le ha dejado a través de los años.

“Feliz cumpleaños @pepeaguilar_oficial. Gracias por cuidarnos, guiarnos, enseñarnos, y empujarnos. Eres el hombre más preparado, comprensivo, compasivo, honesto, inteligente, genuino, y trabajador que conozco. Por siempre un privilegio ser tu hija y aprendiz”, escribió desde su Instagram.

Así, en las fotografías que compartió se puede observar a Pepe y Ángela abrazados o viviendo algunos momentos en familia.

Ángela y Pepe son muy unidos (Foto: Instagram @pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar aconsejó a padres de jóvenes

Además de la carrera artística que lleva, Pepe Aguilar también ha mostrado a lo largo de los años tener como prioridad a sus hijos y los ha impulsado en sus proyectos personales. Fue así que en junio pasado envió un mensaje a los padres y madres de familia para que no confundan a sus hijos y les creen altas expectativas que podrían llegar a frustrarlos a lo largo de su vida.

“La amargura del día de hoy es la siguiente: no confundan a sus hijos, no les digan que a esta vida se viene a ser feliz. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? A esta vida no vienes a ser feliz, porque ser feliz es una de las mil cosas que haces en la vida”, dijo.

