Pepe Aguilar se sinceró acerca de qué tan celoso es con Ángela: “Viene a experimentar”

Pepe Aguilar se sinceró acerca de qué tan celoso es con Ángela y sus galanes (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Luego de estar en medio de la polémica por el noviazgo entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, Pepe Aguilar se sinceró acerca de lo que piensa de los galanes de su hija y qué tanto la cela al ser uno de los nuevos íconos de la música regional mexicana y estar siempre rodeada de fans y compañeros.

Hace unos meses Ángela Aguilar estuvo en medio de una de sus más fuertes escándalos debido a que se filtraron imágenes en los que se evidenció que mantenía una relación amorosa con el compositor Gussy Lau, lo que provocó que Pepe Aguilar también se viera cuestionado acerca de los noviazgos de su hija.

Aunque en su momento prefirió no dar declaraciones, en una reciente entrevista con El gordo y la flaca el cantante confesó que lo tienen sin cuidado los galanes de Ángela y lo que ella quiera hacer con su vida amorosa, pero sí está dispuesto a hacer todo por proteger a su hija si es que alguno de ellos se atreve a lastimarla.

“Por mí, lo que ella quiera, yo soy nada más su papá, no su dueño y aquí en esta vida cada quien viene a experimentar y a aprender. Entonces yo la apoyo, si quiere tener novio pues adelante, si no quiere tener novio, adelante”

Pepe negó ser celoso con sus hijos, pero aseguró que siempre verá por su bien (Foto: Instagram/@pepeaguilar_oficial)

Hizo hincapié en que no se considera un padre celoso porque nunca se ha metido en las relaciones de sus hijos, pero no le gustaría que sus parejas se propasaran con ellos, por lo que no sólo por Ángela, sino también por Aneliz, Leonardo y José Emiliano, está dispuesto a ir hasta los golpes.

“No soy celoso, pero sí, no me gusta que nadie se quiera pasar de lanza y si alguien se quiere pasar de lanza entonces sí se las ve conmigo. Porque una cosa es meterse a una relación de mis hijos, que eso no lo hago, y otra cosa es dejar que abusen de ellos. Mido 1.96, tengo portación de armas y sé jiu-jitsu”

Esto surgió a partir de que, además de que gran parte de los fans de Ángela son hombres, en algunas ocasiones la cantante se rodea de hombres de su entorno laboral, tal como lo fue Gussy Lau, con el que mantendría un romance actualmente.

En reiteradas ocasiones Pepe ha mencionado que prefiere mantenerse alejado de las relaciones amorosas de sus hijos (Foto: Instagram/@angela_aguilaroficial)

En su momento, al revelar que eran novios causó revuelo ya que el compositor es 16 años mayor que la intérprete de La llorona; no obstante, desde un principio Pepe Aguilar se posicionó al respecto.

Anteriormente, cuando el intérprete de Prometiste fue cuestionado acerca de Gussy Lau como yerno, pese a que tiene 34 años, mientras que Ángela 18, él se mostró incluso molesto y aseguró que eso ya no era su problema, sino el de su hija.

“No, ese es problema de mis hijos, a mí qué fregados, yo no voy a andar con nadie, yo ya tuve mi tiempo, estoy con mi esposa y es problema de ellos y ya están grandecitos”, dijo en entrevista con Ventaneando.

Pepe regañó a Ángela por mostrar "mucho" en el escenario (Foto: Twitter/@zacatecasonline)

En otras ocasiones, Pepe ha llamado la atención del público debido a que ha regañado a Ángela públicamente por la forma en que se viste, como fue el pasado junio durante un concierto-homenaje en Zacatecas.

Mientras que el cantante se encontraba en el escenario, invitó a su hija a cantar con él, pero en el momento en que vio su escote, no dudó en hacerle notar su descontento diciéndole “¿Por qué está tan escotado ese mugrero que traes?”, a lo que la joven sólo rió.

