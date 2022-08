Cynthia Klitbo desconoció a Niurka Marcos: “No sé quién es esa señora”

]Los artistas están en el ojo del huracán (Fotos: Instagram)

La polémica alrededor de Cynthia Klitbo y Niurka Marcos continúa en ascenso debido a Juan Vidal. Pero, la actriz de telenovelas como Atrévete a Soñar o Teresa ya se ha mostrado cansada del tema y en esta ocasión prefirió desconocer a la cubana.

Fue durante un encuentro con los medios transmitido por Venga la Alegría, donde Klitbo fue atiborrada nuevamente de preguntas sobre su ex novio y la Mujer Escándalo. Ante esto, la mexicana apuntó que el proceso legal en contra de Juan Vidal continúa vigente.

“Ratifiqué mi denuncia, yo no tengo ninguna información y es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me dijeron que no hablara nada del tema. (Juan Vidal) tiene una orden de restricción, no puede hablar con los medios de mí”, dijo.

Asimismo, al ser cuestionada sobre Niurka, Cynthia se fue por la tangente y mencionó de forma irónica que no tenía idea de la persona a la que se referían.

“No sé ni quién es esa señora, ¿tú crees? No sé de qué me hablas”, sentenció de forma tajante.

Cynthia se mostró harta de la polémica (Foto: Getty Images)

Alguien que tampoco escapó de los comentarios de Klitbo fue Alfredo Adame, quien hace unos días arremetió contra la famosa y dijo que sería “un sacrificio” casarse con ella.

“Ay, pobre señor ese también, a mí cuando me han visto hablar de él, que agarre sus rollos con mi flaco a mí que me dejen en paz. A mí la nacada no me gusta, perdón”, dijo.

Respecto al amor y cómo ha sido su proceso después de terminar su relación amorosa con Juan Vidal, a quién acusó en fechas anteriores de maltrato y de deberle dinero, la actriz apuntó que ha sido difícil.

“Despiertas sobresaltado, tienes ataques de pánico, te sientes horrible porque estás dándote cuenta que toda tu autoestima, tú juraste que te amaba y de pronto te ves a ti misma como: ‘Qué sola estaba que fingí que me quería’ y te entregas, entonces yo no pienso ahorita en absoluto en eso (el amor)”, explicó.

¡Cynthia Klitbo confirma que la denuncia en contra de Juan Vidal continúa su curso! 😱 ¡Además evitó opinar sobre Niurka! 🚨📺 #VLA #QuieroBailarEnLaFinal pic.twitter.com/KuljkrSf5L — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 9, 2022

Cabe señalar que en una reciente entrevista para el canal de Youtube De la rosa TV, Alfredo Adame opinó sobre la controversia entre Cynthia Klitbo y lanzó desafortunados comentarios hacia ella.

“Cynthia Klitbo me importa un comino, por mí que se vaya al infierno. A Niurka la estimo, es mi amiga y le doy la razón en todo porque Cynthia Klitbo es una loquita igual que el Rey Grupero. Es una enfermita, una mujer tóxica, dañina y que tiene broncas con todo mundo y que según ella la primera actriz, pura mam… De primera actriz no tiene nada”, comentó el enemigo de Carlos Trejo.

Como si eso no fuera poco, Adame mencionó que no sentía respeto por la carrera de Klitbo y la tachó de “tóxica”.

“Cynthia Klitbo me importa un comino, por mí que se vaya al infierno. A Niurka la estimo, es mi amiga y le doy la razón en todo porque Cynthia Klitbo es una loquita igual que el Rey Grupero. Es una enfermita, una mujer tóxica, dañina y que tiene broncas con todo mundo y que según ella la primera actriz, pura mam… De primera actriz no tiene nada”, añadió.

SEGUIR LEYENDO