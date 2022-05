Anahí confirmó que no habrá gira de RBD: “Cada quien está muy en su camino”

Anahí confirmó que no habrá gira de RBD en el 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Tras una exitosa carrera y algunos años de ausencia, Anahí regresa a la vida pública de forma más cotidiana, ya sea por medio de sus redes sociales donde comparte mucho de sus hijos Manuel y Emiliano, o en eventos sociales donde aprovecha para reunirse con sus fans que durante un largo tiempo han especulado sobre la posible gira presencial de RBD para el año 2023, aunque lamentablemente eso no será así.

Durante una reciente entrevista para el canal de YouTube de Tony Stars TV, la cantante asistió el pasado fin de semana al Longines Global Champions Tour, presentado por GNP México Jumping. Ahí, no se dudó en preguntarle sobre el tema que ha mantenido a los millones de fans en suspenso desde el concierto digital Ser O Parecer en diciembre del 2020 -donde Dulce María no pudo participar ya que acaba de ser madre-, pues ya existían declaraciones que confirmaban una gira presencial por diversos países donde el objetivo era agradecerles el apoyo a lo largo de sus más de 18 años que han pasado desde que Rebelde (2004) salió en Televisa.

La intérprete de grandes éxitos musicales en la cultura pop femenina como Mi Delirio, No Te Quiero Olvidar o Me Hipnotizas aseguró que nada de eso podrá ocurrir ya que todos los integrantes están enfocados en sus proyectos personales, por lo que ya no es una idea viable: “No, ahorita estamos todos, creo yo, como cada quien muy en su camino”.

La banda ya no podría tener su gira en el 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Aunque la idea de tener a la mayoría de los integrantes juntos en un concierto -sin contemplar a Alfonso Herrera que ya ha asegurado que jamás volverá a cantar- ahora se ha esfumado, la insistencia de que regrese a su faceta como actriz también parece haber quedado afuera, pues aunque en el pasado había dejado entrever que podría ser solo con un proyecto de mínima duración y que realmente la convenciera, ahora a confirmado que no regresará a las telenovelas, aunque las recuerda con gran cariño.

“Muchas gracias, pero yo creo que pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya”, expresó aunque también se deslindó de todos los rumores que existen sobre una posible bioserie de la banda -tal y como aparentemente OV7 lo está haciendo- o incluso sobre su vida, que ha sido pública puesto que inició su carrera a los 2 años de edad: “No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en ese no tengo nada que ver”, agregó.

Anahí no regresará a las telenovelas Foto: @anahi/ Instagram

Por qué Televisa no podría convencerla de regresar a las telenovelas

En el año 2013 Anahí se convertía en la primera dama de Chiapas al formalizar su relación con el ahora Senador al Congreso de la Unión de México, Manuel Velasco Coello. Dos años más tarde contrajo nupcias con él y a la par lanzó su último trabajo discográfico hasta la fecha, Inesperado. Al siguiente año, y sin dar algún tipo de promoción extensa al disco, quedó embarazada de su primer hijo, Manuel; 3 años después tendría a Emiliano, el más pequeño de su familia.

El año pasado, en entrevista con Daniel Habif, dejó en claro que mientras realizaba la telenovela Dos Hogares quería renunciar a Televisa. En ese momento su respuesta sobre el motivo fue más explícita que en esta ocasión:

La carrera de Anahí comenzó cuando ella apenas tenía dos años de edad. (Foto: @anahi/ Instagram)

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba -Televisa-, entonces eso era de ‘¿cómo, pero no es mi casa aquí?’. Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?”, expresó de manera asombrada.

