Jolette agradeció apoyo de Daniel Bisogno tras mencionar que hubiera ganado La Academia: “Producción equivocada”

Jolette le respondió a Daniel Bisogno tras mencionar que hubiera ganado La Academia (Fotos: Instagram/@jolettenavarrete/bisognodaniel)

Tras darse a conocer los resultados de los finalistas de La Academia: 20 años, el público e incluso las celebridades ya han reaccionado a la llegada inesperada de Rubí al gran cierre del domingo 14 de agosto después de haber sido considerada la académica con más limitaciones vocales, quien al final jugó un papel mucho mejor que los grandes exponentes que fueron eliminados mucho antes que ella.

Ante ello el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, retomó su participación comparándola con Jolette, a quien le aseguró que, de haber querido, hasta hubiera ganado su generación -la cuarta- donde Erasmo Catarino González se colocó como el gran vencedor.

“Si en su momento @Joletteoficial hubiera decidido llegar a la final, hubiera ganado La Academia. Le pese a quien le pese”, escribió el presentador de TV Azteca recordando el popular y famoso caso de la participante que ahora labora en el matutino más famoso de Televisa, Hoy.

La contestación de la cantante ha causado reacciones positivas en redes sociales (Foto: Twitter)

Ante ello, la cantante no dudó en agradecerle al también comediante su apoyo a través de los años, pues durante su paso por el reality show, fue una de las pocas personas que se mantuvieron firmes apoyando, siendo hasta la fecha de los pocos talentos de la televisora del Ajusco que aún habla bien de ella.

“Mi precioso Daniel, siempre agradecida por tu cariño y tu apoyo. Fui brutalmente coaccionada en su momento, pero me quedo con tu amor y el del público. Generación y producción equivocada”, escribió Jolette como respuesta a las palabras de Bisogno.

Rápidamente sus seguidores recordaron el que para ella es considerado un tormentoso pasado en la televisión mexicana, así como las veces en que el presentador del vespertino de espectáculos la apoyó incluso apareciendo en sus números musicales, dando como resultado la viral presentación de la canción Quinceañera donde él salía meciendo el columpio donde se encontraba interpretando.

“Ya pasaron más de 15 años y Daniel y Jolette aún mantienen esa relación que definitivamente me hace pensar que él no es tan malo después de todo”. “Fue el único talento importante de TV Azteca que la apoyó cuando todos la querían ver destruida empezando por la señora Lola Cortés que ahora quiere lo mismo para Rubí”. “Sabemos que ya pasado pisado pero es muy bueno ver que Daniel no te defendía solo por un interés de controversia y fama, sino porque fue el único que se dio cuenta lo que la mal vestida de Lola Cortés hacía contigo en La Academia”, escribieron fans.

Daniel Bisogno también defendió a Rubí

La cantante logró llegar a la gran final después de todos los malos comentarios Foto: Instagram/@laacademiatv

La última noche de eliminación de La Academia: 20 años ha generado una gran cantidad de sentimientos encontrados en el público mexicano, los amantes de los reality show e incluso en otras otras celebridades del medio artístico. Los finalistas ya fueron confirmados, siendo Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí los cinco académicos que buscarán consagrarse como la nueva gran estrella de su generación.

Sin embargo los resultados no han sido del completo agrado del público pues en redes sociales una gran cantidad de personas han mencionado que la quinceañera más famosa de México no tenía que haber llegado a ese lugar, aún cuando una semana antes del resultado fue ovacionada por los jueces, como Lolita Cortés, que no creían en su capacidad vocal y artística.

La respuesta del presentador ha generado controversia en redes sociales (Foto: Twitter)

“Quien dice que Rubí no debería haber llegado a la final es porque no tiene la más mínima idea de la televisión”, expresó el conductor de Ventaneando en su cuenta de Twitter, generando todo tipo de comentarios a favor y en contra de él y la académica.

