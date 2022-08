Cristian Castro dejó México porque sufrió varios asaltos: “Yo sí me asusto”

Cristian Castro ha mostrado a sus 47 años sus intenciones por volver a vivir con su madre (Foto: Instagram: @cristiancastroi)

Cristian Castro vive un momento de mucha presencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, pues actualmente participa en la competencia Canta conmigo ahora, donde funge como uno de los 100 jueces del programa argentino, y donde ha impactado con sus extravagantes cambios de look que incluyen cabello de colores y prendas vistosas y brillantes.

En medio de su participación en el programa conducido por Marcelo Tinelli, el cantante viajó a la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en México, para ofrecer un concierto. Y al final del recital, el cantante de Por amarte así, brindó entrevistas a un grupo de reporteros que lo aguardaban afuera del foro.

En el encuentro, Castro contó los motivos por los que se alejó de México y se estableció fuera del país al que siempre dice tenerle mucho amor. “Me salí en el 94 porque sí me asaltaron como unas tres veces, me bajaron del coche y luego se metieron a mi casa ocho chavos, ¿por qué más me voy a ir?, ¿cómo los voy a dejar?, no hombre, este país es lo más lindo del mundo, ustedes no se dan cuenta, pero sí lo es, y yo me doy cuenta desde fuera”.

Cristian Castro causó revuelo por sus extravagantes y coloridos looks (Foto: Instagram/@cristiancastro/Twitter/@CantaConmigoAR)

“Me robaron mi coche, en otra me quitaron mi reloj, te digo que se metieron a mi casa y bueno, yo sí me asusto”, explicó el artista de 47 años.

Además, el también hijo del fallecido Manuel El loco Valdés habló respecto a la imagen actual de su madre, Verónica Castro, quien desde hace un par de años muestra con orgullo su canosa cabellera en las redes sociales.

“Sí, ya me estoy quedando hasta sin cabello, a mi mamá la veo preciosa, creo que le va bien el papel de canosa, como de adulta, hasta viejita, como que me está gustando. Agradecido que está trabajando, que tiene ganas, ahorita ya le ofrecí que se viniera a vivir conmigo”, relató.

El look canoso de "La Vero" es un gran atractivo que le sienta bien, según su hijo (Fotos: Getty Images)

Cristian también tocó el tema de su relación con su pequeña hija Rafaela. Y es que hace unos meses el Gallito feliz le preparó una celebración de cumpleaños a su hija, en un hotel de Montevideo, capital de Uruguay, sin embargo la pequeña no estuvo presente.

“Con mi hija, no pues algunos permisos creo que de Colombia no pudo salir o no sé qué pasó, ni modo, yo había comprado todo, yo tenía la fiesta lista, y no pude, pero pues siempre la quiero ver”

Pese a que el artista ha mostrado su preocupación por no poder encontrar una pareja con quien establecerse, aseguró que el próximo año no descarta la posibilidad de procrear más hijos. “Quisiera, ¿ustedes me ven todavía de papá?, yo quiero uno para el 2023 como Brad Pitt, conejo y como Johnny Depp que también es conejo”, bromeó.

Verónica se ha mostrado muy contenta conviviendo con su nieta Rafaela (Foto: Ig: @rafaelacastroficial)

Hace unos días, el cantante de Lloran las rosas reveló sentirse muy preocupado por La Vero, pues quiere que de nuevo vivan juntos, ya que teme que el tiempo pase muy rápido y que no pueda convivir por mucho tiempo con su madre debido a su apretada agenda en Argentina.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó el famoso intérprete mexicano.

