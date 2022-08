Cristian Castro teme por la salud de Verónica: “El tiempo le puede venir encima”

Cristian Castro se mostró preocupado por la salud de su mamá, Verónica, debido a que la actriz se encuentra alejada de los medios y puede “hacerse daño a sí misma” y le pide que regrese a la actuación o la música.

Verónica Castro se encuentra alejada de los reflectores desde hace varios meses, pues según ha revelado su hermano, El Güero Castro, el accidente que sufrió en 2005 y le provocó varias cirugías en la espalda, actualmente le están cobrando factura.

Además de que desde hace varios años dejó la música, la actriz ha revelado que está considerando no regresar a la actuación, lo que ha causado una gran preocupación en su hijo, pues Cristian considera que esto puede producir recaídas en la salud de su madre. “He sido seguidor de mi mamá aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, reveló en entrevista para el programa Telenoche.

Cristian Castro reveló que es un gran admirador de su mamá, pero durante su juventud le costó hacer su propia carrera en la sombra de Verónica (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

Según reveló el Gallito Feliz, últimamente se siente muy preocupado por La Vero, pues quiere que de nuevo vivan juntos, pues teme que el tiempo pase muy rápido que y no pueda convivir por mucho tiempo con su madre debido a su apretada agenda en Argentina.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó el cantante.

Por ello es que mencionó la admiración que siente por la actriz y lo mucho que le gustaría poder volverla a ver en las pantallas, lo que se ha convertido en una recurrente discusión entre ellos, pues mientras él insiste en su regreso, ella prefiere mantener alejada de los reflectores.

La actriz sigue presente en sus redes sociales, pero cada vez se aleja más de la televisión; su último programa fue en 2019 (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Regresa al menos una vez a la semana. Yo sé que estás medio retirada, no quieres hacer programas de televisión o telenovelas, pero creo que la persona que se para de trabajar finalmente acelera el tiempo y de pronto puede hacerse daño a sí mismo si para”

Recalcó que su principal miedo es que su madre sufra el paso del tiempo de forma más rápida si es que se aleja por completo de su profesión, por ello es que le insiste en regresar. “Yo lo veo así, si para mi vieja, de pronto puede, no sé, el tiempo le puede venir encima, no sé. Entonces, yo tengo miedo de eso”, expresó el intérprete de Azul.

Y es que Verónica desde hace tres años se alejó de la televisión y continúa trabajando en el cine, pero anunció su posible retiro, esto debido a que, según dijo su hermano, el accidente que tuvo con el elefante en la final de Big Brother en 2005 afectó tanto su vida y salud que ya no puede ser tan constante como antes en su carrera.

Verónica anunció que la película "Cuando sea joven" puede ser la última en la que participe (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

La intérprete de Mala noche, no tuvo que enfrentarse a una reconstrucción de la espalda y tiene una prótesis en el cuello. En una entrevista que dio a Caras México el pasado febrero, compartió que está viviendo momentos difíciles por lo mismo, pues piensa que su sin salud, no puede salir adelante.

“Ha sido el tiempo más difícil que he vivido en toda mi existencia, me ha costado mucho trabajo, sobre todo porque si yo hubiera tenido mejor salud, todo hubiera sido diferente, porque no teniendo la salud completa, uno no puede salir adelante”, declaró la actriz.

