Joven exhibió coqueteos de Cristian Castro en Instagram: “Yo te saco el pasaje”

Cristian Castro ha estado presente en los titulares de espectáculos en los últimos días, pues su actual presencia en el programa argentino Canta conmigo ahora, donde funge como uno de los cien jueces, ha causado revuelo por sus extravagantes y coloridos looks.

El famoso cantante ha aparecido en la emisión con el pelo amarillo, verde y morado, y ha lucido prendas de vestir de colores chillantes, lo que ha llamado la atención y ha posicionado al famoso en las tendencias de redes sociales al ser objeto de bromas y memes, además de ser comparado con su famoso padre.

El mexicano ha asegurado que experimentar con su imagen y mostrarse tan irreverente es porque simplemente “se quiere divertir” en el programa conducido por Marcelo Tinelli, al que calificó como un “gran circo”.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, contó a Telenoche.

“Estoy tratando de divertirme un poco, emocionado con tantos jurados y hay que diferenciarse de todos, es como un circo de todos ahí, hice algunos looks estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, apuntó.

Pero ahora, el intérprete de No podrás está haciendo ruido debido a que una jovencita en TikTok aseguró que el Gallito feliz intercambió mensajes con su hermana, e incluso la invitó a verlo a Las Vegas.

La joven, de nombre Caro Ceballos, mostró cómo el hijo de Verónica Castro supuestamente envió interesados mensajes en Instagram con la chica radicada en Argentina.

Para comprobar que pudo ser “cuñada de Cristian”, la joven mostró en el video donde se lee que el intérprete fue el primero en contactarle, como si de verdad quisiera conquistarla vía remota.

Además de referirse a ella como “mi amor”, Cristian le escribió de forma amorosa y presuntamente le pidió que lo visite en la ciudad localizada en Nevada, en Estados Unidos.

“POV (point of view, punto de vista) Tu cuñado pudo haber sido el mismísimo Cristian Castro”, se lee en el video que circula en la plataforma de clips cortos.

“Luli?”, escribió el famoso en respuesta a una historia donde se le ve a una joven contenta con sus amigas. “Síii, dónde estás?”, le contesta, a lo que Castro revira “Las Vegas , y tú?”, “Buenos Aires, ¿cuándo vienes?”.

“Hasta noviembre, creo. Tienes visa para USA?”, preguntó supuestamente Cristian, “Tengo pasaporte italiano. No necesito visa”, respondió la chica, quien le dijo que es signo zodiacal Cáncer, a pregunta expresa del intérprete de Lloran las rosas.

El interés del hijo del fallecido Manuel Loco Valdés es evidente “Vivo en Los Ángeles, y vivo en Las Vegas también… Yo te saco el pasaje, muy lindo acá te muestro”.

Tras ello, y con una divertida edición con el tema Por amarte así, la joven mostró cómo la conversación pasó de mensajes directos en Instagram donde se lee “Ya quiero verte. Sol lindo”, a la más personal y directa WhatsApp, donde Cristian presuntamente le escribió: “Hola mi amor. Acá mejor. Te extrañé”.

La joven escribió al pie del video compartido para sus más de 2 mil followers “Yo que ustedes empiezo a etiquetar a Cristian cuando estén en pedo en el boliche”.

De inmediato las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, y uno de ellos recordó en respuesta al corto clip que no sería la primera vez que conoce un caso similar que involucre al mexicano: “Qué raro, hace unos años a una amiga también le escribió, yo vi los mensajes “.

Llamó la atención también otro cibernauta que afirma que el medio hermano del actor Marcos Valdés suele comunicarse de esa manera con sus fans: “Es real, tengo una conocida que le mandaba el pasaje…Igual es un raro”.

