El culebrón de su nacimiento, la mentira sobre Gustavo Cerati, el Edipo con su mamá: 43 hechos no tan recordados de Cristian Castro

Como baladista, Cristian Castro interpretó éxitos como Por Amarte así, Azul, Lloviendo Estrellas o Vuélveme a Querer

1. Nació el 8 de diciembre de 1974. Su mamá, Verónica Castro, se sorprendió de que fuera un varón porque la obstetra le había dicho que esperaba una nena. Ya había tejido escarpines rosa y tenía pensado un nombre de mujer.

2. Su padre era el famoso comediante Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés, conocido en el mundo artístico como el Loco Valdés, hermano de Ramón Valdés (Don Ramón en El Chavo del 8).

3. Cuando Verónica Castro quedó embarazada, Valdés estaba casado. El actor no la acompañó durante el embarazo y por ese motivo, ella decidió anotarlo con su propio apellido en los registros. Él tenía 30 años y ella, 17.

Verónica Castro junto a su hijo Cristian, entonces un niño, y Cepillín (IG: vrocastroficial)

4. En su infancia, Cristian evitó ponerse en contacto con su progenitor porque “tenía miedo” de los sentimientos que su padre tenía con él. Sin embargo, cuando nació su primera hija, Simone, decidió ubicarlo ya que necesitaba “su testimonio, su versión de las cosas, ver en sus ojos qué había pasado”.

5. Así fue que a los 30 años el cantante conoció a su padre. “(Quería) que él más o menos me dijera, verdad o mentira, pero lo hizo muy cariñosamente e hicimos una amistad y una relación bonita de papá e hijo que eran amigos”.

6. “Mi padre fue un actor también. Una historia muy linda entre mi mamá y él, dos actores. Mi mamá comienza en el programa de mi padre, comediante, de una camada de comediantes así como la de (Alberto) Olmedo digamos. Un alma un poquito más libre. O sea, 12 hijos, yo soy el doceavo de mi papá. Y eran otros tiempos. Se enamoraron, me tuvieron y le agradezco mucho la vida a mi papá. Si no fuera un poco loco y no tuviera 12 hijos yo no hubiera nacido. Entonces me gusta también, eso se le agradezco. Ya le agradezco mucho el haberme traído con cariño, con una relación que le gustó a él, con una relación que le gustó a mi mamá también, y eso me encanta: que pude venir con amor”. (Infobae).

7. Desde chico se acostumbró a las cámaras. A los cuatro años filmó un anuncio televisivo. Un años más tarde apareció en la telenovela El derecho de nacer, que protagonizaba su mamá.

Manuel Valdés y Verónica Castro (Foto: captura de pantalla / YouTube)

8. A los seis años comenzó a cantar y popularizó la canción “El pollito feliz”.

9. Cuando le anunció a su mamá que quería ser cantante, ella lo apoyó, pero quiso que supiera el sacrificio que implicaba. Le había regalado a Cristian un lujoso auto y le exigió que lo vendiera para financiar los gastos del primer disco.

10. “Lo que más me gusta de mi mamá es que sea una mujer tan fuerte y trabajadora. Que me haya criado sola y sin la ayuda de un hombre. Nunca lloró delante mío. La amo y es hermosa. Si adorar a una madre como yo la amo es ser edípico, y bueno, que lo sea”. (Gente, septiembre, 1994).

11. De niño le temía a la oscuridad.

"Mi mamá fue excelente. Fue una persona muy dedicada. Salió a trabajar, se preparó. Es una persona que admiro mucho, que fue a la escuela, que estudió, que hizo su licenciatura, que hizo su carrera como actriz, una carrera también de diplomacia, una licenciatura. Una carrera de locución también: tiene su licencia de locutora. Es una persona que de verdad se ha esforzado por estar hasta arriba de todos sus compañeros, actores y conductores", afirma Cristian Castro de su madre, Verónica

12. Ser hijo de famosos le trajo problemas con sus compañeros en el colegio. Se burlaban de él por el aspecto de su padre. “No quería que tuviera esas cejas tan largas. Me daba vergüenza”, confesaba. También le hacían bromas por unas fotografías sensuales de su mamá.

13. Como su mamá pasaba muchas horas fuera de casa, Cristian fue criado por su abuela materna, a la que llama Mamá Dolores.

14. Le gusta mucho el helado de limón, pero apenas come carnes rojas. Ama esquiar.

15. En la primaria odiaba Matemáticas, se portaba mal y lo expulsaban de todas las escuelas. Verónica le ponía penitencias pero jamás le levantó la mano.

16. A los 15 años estaba por hacer un viaje con sus compañeros, pero la directora se quejó de su mala conducta. Su mamá le suspendió el viaje y además devolvió el auto que pensaba regalarle.

De niño sus programas favoritos eran Los Picapiedras y La Pantera Rosa, los veía con su mamá

17. “Mi primera experiencia sexual fue a los 11 años. Era una mujer más grande que yo pero no le pagué. Se lo conté a mamá y me aconsejó que no dejara los preservativos hasta que me casara”. (Gente, septiembre, 1994).

18. En sexto grado del primario formó una banda de rock con el hijo de Armando Manzanero, el de Enrique Guzmán y el nieto del cineasta Carlos Amador. “Yo cantaba, éramos heavies. Pero llegó el momento de estar con una chica a los 15 y ella me inyectó a Luis Miguel”.

19. En sus principios como cantante se destacaba por su buena voz pero un mal manejo del escenario. A su favor, hay que decir que le costaba moverse entre la cantidad de ositos de peluches arrojados por sus seguidoras.

20. Al cumplir los 18 años se compró su casa en Ciudad de México y otra en Miami. Se lo solía ver manejando poderosas motos y varias Ferrari.

21. Para esa época tuvo un acercamiento a las drogas. “Tenía muchos amigos y todos comenzaron a probar. Mi curiosidad estaba latente y se presentó la oportunidad. Pero fue una curiosidad que me hizo mucho daño”.

Cristian Castro sorprendió a sus fans y causó revuelo cuando se sacó la camisa durante su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria de Tabasco 2018. El hijo de Veronica Castro incluso bromeó sobre su figura dándose un par de palmadas en la panza (Foto: Archivo)

22. Le encanta ir al cine y en un momento evaluó dedicarse al séptimo arte. Realizó un curso de dirección en Estados Unidos en la escuela de Robert De Niro, filmó cuatro cortometrajes, pero finalmente decidió dedicarse a la música.

23. De los músicos latinos destaca las variaciones de voz de Luis Miguel, el carisma de Ricky Martin, la inspiración de Alejandro Sanz y la calidez de Alejandro Fernández.

24. “No quiero ser como Enrique Iglesias ni como Ricky Martin. Son estrellas semitalentosas, con un buen físico y un gran manejo de marketing. Trabajo muy duro para diferenciarme de ellos”. (Ahora, agosto, 2001).

25. “Trato de modificar mi apariencia de un disco a otro porque la gente que me sigue se merece recibir siempre una imagen fresca y desde niño me gusta sorprender a todos por ese lado”. (Ahora, agosto, 2001).

26. Aunque se hizo conocido por sus baladas es fan de Motley Crue y Ozzbourne. Le gustaría grabar un tema con Charly García o Fito Páez. Es fanático de Maynard James Keenan.

En el año 2014, Cristian Castro sorprendió a todos publicando una imagen en la que se lo ve desnudo y cubierto apenas con un "hilo dental", como se le suele decir a la ropa interior femenina que apenas cubre las partes íntimas con una tirita (Twitter)

27. Después de varios años de noviazgo con la argentina Valeria Liberman, conoció a Gabriela Bo, una hermosa joven paraguaya y a los tres meses se casó.

28. El matrimonio duró apenas 11 meses. “Gabriela y yo asumimos un riesgo y los dos pagamos las consecuencias. Fue la experiencia más dura de mi vida, me precipité a casarme y me he arrepentido cada minuto”.

29. Según Bo, él le había sido infiel. “Lo descubrí una vez con una moza en el baño de un bar”. Él se defendía: “Soy coquetón, pero nunca le fui infiel y siempre estuve muy pegado a ella”.

Bo reveló que Cristian le fue infiel en múltiples ocasiones y recordó que el 14 de febrero de 2004 él se encontraba de gira, así que lo llamó a su hotel y se encontró con la sorpresa de que quien atendió la llamada fue Valeria Liberman, con quien Cristian -acusó- la engañó ocho de los 10 meses que estuvieron juntos

30. A las semanas, el actor volvió con Valeria Liberman. Se casaron el 31 de julio de 2004 en Miami, en una ceremonia privada, dos semanas después de conseguir el divorcio de Bo.

31. Luego de cuatro años de matrimonio, Liberman le pidió el divorcio. Tuvieron dos hijos, Simone y Mikhail Zaratustra.

Con Valeria Liberman, en el 2000. Cristian Castro ya había estado a punto de casarse pero dos semanas antes de la boda, él se arrepintió

32. Al tiempo se puso en pareja con la colombiana Paola Erazo. Tuvieron una hija a la que llamó Rafaela.

33. El 23 de mayo de 2017 se casó por sorpresa con la violinista Carol Victoria Urbán. La boda fue tan secreta que Verónica Castro no asistió, porque al recibir la invitación pensó que era una broma.

34. El matrimonio solo duró 28 días. Se separaron en plena luna de miel. “Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado, preocupado por eso, porque pues no es un chiste, no es un juego”, aceptó el cantante. “Realmente está marcada en mi vida así y me juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien... Esa es la verdad”.

Cristian Castro pasa largas temporadas sin ver a sus hijos. “La verdad no soy buen padre, no me considero buen padre, me considero un padre que cumple lo más que puede, voy cumpliendo con el cariño que puedo dar, presente, pero no, no soy un padre entregado, no” (Foto: Instagram)

35. En 2020 lanzó una insólita idea: fabricar mamaderas para adultos. “En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estas tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé. Se me hace un poco ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para los bebés”, explicó en su Instagram.

36. Gabriela Bo había contado en el programa Hay que ver que Castro antes de dormir tomaba leche en mamadera. “Se la preparaba una señora que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para chicos en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón de la mamadera”.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…”, reveló Cristian Castro que dice sentirse aburrido con la edad adulta (Foto: Instagram)

37. “No es tan fácil lograr una estabilidad sentimental. Trato, eso es lo que busco: siempre estar enamorado, estar entusiasmado, tener una pareja que me signifique. Y bueno, es difícil. También yo soy exigente: quiero más de una mujer. Quizás yo no pueda darle tampoco más y ella también sea exigente, y entonces, me reprueba. Entonces, ambos nos reprobamos (risas). También es una molestia para mi pareja que haya seguidoras, y que haya muchas mujeres cercanas alrededor de este ambiente” (Infobae).

38. Ante los rumores, negó ser homosexual. “Nunca lo fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido 50 mil 500 novias. Todas mujeres, ningún travesti ni nada”, expresó en una polémica entrevista con el Diario Reforma. “Nunca me confundí, a mí no me ha pasado nada. Ninguna experiencia gay en ningún momento. Ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy, ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos. Eso sí te lo aseguro”.

“Me gustan mis errores, me gusta hacerlos y no quisiera ser ese artista que siempre está contento y que nunca está perdiendo el control. Lo más bonito de un artista es perder el control. Me gusta mucho el error y me gusta mucho el acierto y ahora hicimos un acierto con esta canción”, afirma Cristian Castro (Foto: Instagram)

39. Protagonizó otra gran polémica al asegurar que había visitado a Gustavo Cerati antes de que el argentino muriera. La familia de Cerati dijo que Castro mentía y que nunca había conocido al vocalista de Soda Stereo. Según el hijo de Verónica Castro, lo que pasó es que entró a escondidas a la clínica en donde estaba Cerati y habló un buen rato con el músico en coma.

40. Suele cambiar de color de cabello con dudosos resultados. Asegura que es porque de pequeño pasaba mucho tiempo en la peluquería de su abuela, donde las esteticistas lo sometían a experimentos en su cabellera.

41. Como jurado en el reality Canta conmigo ahora tiñó su cabellera de naranja y vistió un llamativo traje de dos piezas que algunos tuiteros se han apurado en comparar con los vestuarios de Los juegos del hambre.

42. En 2010, le preguntaron sobre sus héroes favoritos de la Independencia y Revolución Mexicana. No nombró a Emiliano Zapata ni Miguel Hidalgo y respondió: “Octavio Paz -poeta contemporáneo- y esa chica de la Cruz”, en referencia a Sor Juana Inés de la Cruz.

43. “Si yo me dedicara a preocuparme por críticas no haría muchos comentarios y no haría comentarios reales, como muchos de mis compañeros, que no hacen comentarios reales; solamente son robots que se cuidan y tratan de cuidar su perfil, y cuidar a la fanaticada. Les interesa mucho los seguidores, y quedar bien, y quedar bien, y quedar bien. Yo quiero quedar bien con mis canciones. Yo soy bueno cantando; hablando no soy bueno, y digo las cosas, digo comentarios reales porque soy una persona interesante”. (Infobae).

