Cristian Castro quiere regresar a vivir con su mamá: “Estoy preocupado porque no encuentro pareja”

Verónica Castro se encuentra alejada de los medios de comunicación y de su carrera como actriz, pues fuera de un par de películas y su participación en la serie La casa de las flores, la artista ha preferido mantener un bajo perfil.

Y es que según lo revelado por el hermano de Verónica, el productor José Alberto El güero Castro, el accidente que la actriz sufrió en 2005, cuando se cayó de un elefante como parte de su presentación en Big Brother, le provocó lesiones por las que tuvo que someterse a cirugías en la espalda, y actualmente padece malestares.

Esta situación ha puesto en alarma a Cristian Castro, quien hace unos días se mostró preocupado por la salud de su mamá, incluso mostró su temor de que pudiera hacerse daño a sí misma, y le pidió que regresara a la actuación.

Verónica lleva algún tiempo alejada de los reflectores, aunque es activa en sus redes sociales (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“He sido seguidor de mi mamá aparte de ser su hijo, y quiero que esté en la pantalla, esas son nuestras discusiones”, reveló en entrevista para el programa Telenoche.

Según reveló el Gallito feliz, últimamente se siente muy preocupado por La Vero, pues quiere que de nuevo vivan juntos, ya que teme que el tiempo pase muy rápido y que no pueda convivir por mucho tiempo con su madre debido a su apretada agenda en Argentina, donde participa en el show Canta conmigo ahora.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó el cantante de 47 años.

Cristian ha mostrado su preocupación por los malestares que aquejan a la querida actriz (Fotos: Getty Images)

Tras mostrar su preocupación, el cantante de Lloran las rosas fue captado en un aeropuerto y el programa Despierta América lo cuestionó sobre si realmente tiene la intención de irse a vivir junto a la actriz, quien se encuentra sola.

“Yo le pido que vivamos juntos otra vez, ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco y estoy contemplando vivir con ella en Acapulco”, mencionó el cantante acerca de su madre, quien recientemente ‘lo defendió' de sus detractores. Agregó: “Sinceramente pues sola no quiero que esté en estos momentos viviendo sola, no tiene caso si me tiene a mí yo creo sería importante considerar vivir juntos”.

El intérprete de Por amarte así también habló de cómo se encuentran sus hijos y si en algún momento habría una posibilidad de que los pequeños vivan con él: “La verdad es que están en el colegio y están muy concentrados con sus mamás, están muy contentos. Yo les llamo y estoy presente lo más que puedo, pero siempre viajando, así que ojalá que ellos quisieran ya cuando sean más adultos que se vinieran a vivir conmigo, sería lo máximo porque vivo solo”, expresó.

Rafaela Castro es la hija más pequeña del 'gallito feliz', quien sostiene una relación cordial con la mamá de la niña (Ig: @rafaelacastroficial)

Cristian dejó abierta la posibilidad de tener más hijos, además de los tres que ya tiene y mostró su preocupación por no encontrar pareja.

“Estoy conociendo algunas chicas, pero la verdad es que no se define, no estoy definiendo bien una novia y también estoy preocupado por eso. Si no casarme, sí me gustaría vivir con alguien y también me gustaría también quizás más familia, pero te digo que estoy preocupado porque no encuentro pareja”, comentó.

Los hijos de Cristian Castro

Cristian procreó junto a la abogada argentina Valeria Liberman a Simone Candy Castro Liberman, en 2005, y a Mikhail Zaratustra Castro Liberman, quien en este 2022 estará cumpliendo 15 años.

Fue en 2014 cuando Cristian sostuvo una relación con la colombiana Paola Erazo, fruto de la cual nació Rafaela Castro Erazo, quien a sus 8 años incluso tiene su propia cuenta de Instagram y se le ha visto conviviendo feliz con su abuelita Verónica.

