¿Tienes deuda con la Financiera Rural? Gobierno de México anuncia descuentos y nuevos pagos accesibles

El programa “Volver a Crecer” permitirá liquidar o reestructurar más de 69 mil créditos impagables de productores agropecuarios; mujeres productoras serán las primeras beneficiadas

La presidenta de México Claudia Sheinbaum anunció el lanzamiento del programa “Volver a Crecer”, una estrategia federal con la que se busca aliviar las deudas de miles de productores del campo que mantienen créditos impagables con la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FND), conocida anteriormente como Financiera Rural.

El programa contempla la liquidación y reestructuración de 69 mil 658 créditos, considerados de difícil recuperación, en beneficio de 59 mil 967 pequeñas y pequeños productores del país.

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Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal aseguró que este esquema representa una oportunidad para que miles de personas puedan reducir considerablemente sus adeudos y recuperar estabilidad financiera.

“Hoy tenemos una gran noticia para todos los deudores de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario porque van a disminuir sus deudas de manera muy importante”, destacó la presidenta.

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Productores agropecuarios podrán acceder a descuentos, reestructuración y liquidación de deudas mediante el programa “Volver a Crecer”, anunciado por el Gobierno de México

Mujeres productoras recibirán apoyo desde mayo

De acuerdo con el Gobierno federal, las primeras beneficiarias serán 13 mil 400 mujeres productoras, quienes podrán incorporarse al programa a partir de mayo de 2026. Posteriormente, en junio, se sumarán 46 mil 567 pequeños productores hombres.

La directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Mónica Fernández Balboa, explicó que el esquema contempla dos tipos de apoyo, dependiendo del monto de la deuda.

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Por una parte, 11 mil 761 mujeres productoras y 29 mil 299 pequeños productores con créditos menores a 45 mil Unidades de Inversión (UDIS), equivalentes a aproximadamente 397 mil 551 pesos, obtendrán la liberación total de su adeudo.

Mientras tanto, mil 639 mujeres y 17 mil 268 hombres con créditos iguales o superiores a 45 mil UDIS y menores a 10 millones de pesos recibirán descuentos del 30 por ciento sobre el capital y los intereses acumulados.

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Fernández Balboa destacó que, gracias a este programa, el 99.9 por ciento de las mujeres productoras con créditos en esta condición podrán liquidar completamente sus deudas.

Una ilustración muestra a pequeños productores rurales sonrientes que avanzan por un camino rodeado de campos, sosteniendo documentos de 'Finiquito' y 'Nuevo Crédito', dirigiéndose hacia un edificio de la FND con la bandera mexicana ondeando a lo lejos

Habrá nuevos esquemas de pago con tasa preferencial

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez, detalló que quienes accedan a la reestructuración de sus créditos podrán pagar mediante un nuevo esquema con tasa de interés fija del 8.5 por ciento.

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Además, las mensualidades podrán distribuirse en plazos de entre 12 y 36 meses, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de los pagos y evitar que los productores vuelvan a caer en cartera vencida.

La funcionaria afirmó que “Volver a Crecer” permitirá ordenar y recuperar cartera de manera responsable y transparente, sin requerir ampliaciones al presupuesto federal.

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¿Qué beneficios recibirán los productores?

Las personas beneficiarias del programa también podrán acceder a otros apoyos administrativos y financieros, entre ellos:

Carta de finiquito de adeudo

Liberación de garantías

Desistimiento de acciones legales

Actualización en Buró de Crédito

Entrega de documentos valor

Posibilidad de solicitar nuevos créditos con banca comercial u otros intermediarios financieros

El Gobierno de México subrayó que todos los trámites son gratuitos, individuales y sin intermediarios, por lo que pidió a la población evitar posibles fraudes o gestores externos.

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¿Dónde solicitar el programa “Volver a Crecer”?

Las y los productores interesados podrán acudir a cualquiera de los 43 puntos de atención del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en el país.

Las ubicaciones pueden consultarse en el portal oficial del INDEP.

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También se habilitaron canales de atención directa para resolver dudas y solicitar información:

Correo electrónico: solicitudesatencion@fnd.gob.mx

Teléfono: 55 97 63 07 39

Extensiones: 6207, 6221 y 6215

Con este programa, el Gobierno federal busca ofrecer una nueva oportunidad financiera a miles de productores rurales afectados por deudas acumuladas desde hace años, además de impulsar nuevamente la actividad agropecuaria en distintas regiones del país.