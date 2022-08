Poncho De Nigris aseguró que fue ‘racializado’ en un antro por ser musculoso: “Ahora a los de cristal les duele todo”

Poncho De Nigris fue criticado (Foto: Facebook/Exa Monterrey 97.3 FM)

Tras la polémica que envolvió a un restaurante de la cadena Sonora Grill Group ubicado en Polanco de la CDMX, donde se denunció racismo y discriminación hacia los clientes, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Pero, aunque muchos internautas tacharon de inaceptable que se segregaran clientes dependiendo de su color de piel, Poncho de Nigris tuvo una opinión muy diferente al respecto y aprovechó para arremeter contra las nuevas generaciones que denunciaron los hechos.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el influencer retomó el reciente escándalo del restaurante y señaló que esto no era algo nuevo en el país.

“Siempre ha existido el racismo cadenero”, comenzó a escribir.

Pero, lo que podía parecer una condena hacia lo sucedido, se convirtió en una extraña denuncia por parte del famoso, pues el ex presentador de televisión aseguró que en el pasado él fue discriminado en un bar por ser muscoloso.

“Solo que ahora la generación de cristal les duele todo. A mí me negaron las entrada a un antro porque estaba muy mamado. Eran otros tiempos...”, sentenció.

Poncho de Nigris dijo que fue discriminado por musculoso (Foto: Captura de pantalla/Twitter)

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos arremetieron contra el artista, pues aseguraron que sus comentarios estaban fuera de lugar.

“Que tu generación haya sido tibia y agachona no significa que las nuevas generaciones tengan que ser iguales”. “Eso ni es racismo ¿Porque toman tan a la ligera algo tan detestable como eso?”. “La neta wey, si no tienes nada que decir, no digas nada, de nada por el consejo”, señalaron los internautas.

Qué pasó en el Sonora Grill Prime de Polanco

La polémica se desató después de que múltiples usuarios en redes sociales denunciaran que en la sucursal ubicada en la calle de Presidente Masaryk en la colonia Polanco -una de las más exclusivas de la Ciudad de México-, las y los trabajadores de la lujosa cadena de restaurantes clasificaban a sus clientes por su color de piel, siendo los caucásicos quienes soplían tener las mejores mesas del lugar.

Fue a través de la cuenta de Twitter Terror Restaurantes Mx que presuntos empleados y exempleados dieron a conocer el modo de operación del lujoso restaurante, pues a las personas con rasgos caucásicos los mandan a una sección más “exclusiva” y el trato es diferente a comparación de los comensales cuya tez de piel es morena.

La cadena de restaurantes fue tachada de racista FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Así, el establecimiento se divide en dos zonas: la primera llamada “Mousset” -donde ubican a las personas caucásicas- y la otra conocida como “Gandhi”, en la que sitúan al resto de los clientes.

Esta situación rápidamente causó la molestia en usuarios de internet, quienes viralizaron la situación al punto de que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) informó que se abrió un expediente de investigación de oficio contra.

Además, la presidenta del Copred, Geraldina González de la Vega, notificó a la alcaldía Miguel Hidalgo -donde se ubica el restaurante- corroborar si en efecto incurre en actos racistas.

Por su parte, Sonora Grill Group lanzó un comunciado en el que negó “rotundamente” cualquier acto racista o discriminación en sus establecimientos, pues aseguraron que siempre han trabajado para crear un “ambiente inclusivo”.

