De un escaneo corporal a ultrasonido de glúteos: los procedimientos que Kim Kardashian ha expuesto públicamente

Kim Kardashian y sus estudios (Fotos: Archivo)

Kim Kardashian es parte de una de las familias más polémicas en Estados Unidos y está ocasión decidió hacer gala de ello al compartir con sus seguidores de redes sociales un escaneo sobre su composición corporal completa.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde el miércoles pasado, Kim mostró los resultados de las mediciones a su densidad ósea y grasa corporal. De acuerdo con la famosa, los estudios fueron hechos por la empresa BodySpec.

La modelo señaló que el procedimiento duraba sólo siete minutos y, al mostrar su reporte óseo, presumió estar saludable.

“¿Escuchas eso? Mis huesos son más fuertes que el 93-97% de las personas”, escribió en sus Instastories.

Asimismo, Kim ahondó en que, tras los análisis se percató que en el último año perdió grasa corporal. Pues en mayo de 2021 tenía un porcentaje de 25 %, mientras que actualmente es de 18.8%.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Kim Kardashian expone públicamente algun estudio que se hace.

Fue en 2011, durante un episodio de Keeping Up With the Kardashians la famosa decidió hacerse un ultrasonido de glúteos para mostrarle al público que no contaba con ningún tipo de implantes.

La famosa llegó a mostrar su ultrasonido de glúteo (Foto: keeping up with the kardashians)

Y es que, a lo largo de los años, medios internacionales e incluso, los mismos fans de la familia, han especulado que Kim recurrrió a cirugías estéticas para contar con su curvilíneo cuerpo.

Así, en esa ocasión y cansada de todos los rumores, sus hermanas Khloé y Kourtney le recomendaron que se hiciera una radiografía para terminar de una vez por todas con las habladurías.

Aunque en un inicio Kim se mostró renuente, posteriormente decidió aceptar y se presentó con su médico de cabecera en aquel entonces para que le ayudara a tener las pruebas suficientes.

“Oigan, muñecos, la prueba esta en la radiografía, el trasero de Kim es totalmente natural”, escribió Khloé en su blog.

El drástico cambio de look de Kim Kardashian

El conocido clan Kardashian ha estado en el ojo público desde hace muchas décadas y su físico es algo por lo que constantemente son señaladas en los medios y redes sociales.

Usuarios de redes han señalado que Kim bajó de peso (Foto: Archivo)

Tan es así que, recientemente, surgió una fuerte ola de comentarios en la redes respecto a la supuesta “pérdida de curvas” que Kim ha mostrado.

El punto más álgido fue durante lla reciente aparición de la familia en el MET Gala 2022 y en el cual Kim portó con el emblemático vestido que Marilyn Monroe utilizó para cantarle Cumpleaños Feliz al presidente John F. Kennedy en 1962.

Fue después de ese momento, donde la famosa no sólo relató la estricta dieta que llevó a cabo para entrar en el histórico atuendo, sino que causó un gran debate en los internautas que derivó en especulaciones respecto a que la modelo también habría recurrido a una reducción de glúteos.

Aunque muchos criticaron a Kardashian por dar glamour al uso de métodos poco saludables para perder peso y escuchar que la famosa se mostró aliviada después de la alfombra roja, pues aseguró que ya podría comer donas y pizza, su entrenador personal de Kardashian afirmó que ella bajó los kilos de forma “saludable”.

