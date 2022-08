Pascacio “N” fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual a Vanessa Bauche

Vanessa Bauche confirmó y celebró el hecho de que su presunto agresor y excompañero, Pascacio "N", fue vinculado a proceso (Foto: CUARTOSCURO/Instagram/@pascaciolopez)

El actor Pascacio “N” fue vinculado a proceso debido a las acusaciones que Vanessa Bauche hizo en su contra por presunto abuso sexual.

Luego de más de un año de la denuncia contra Pascasio “N” por presunto abuso sexual, comenzó a rumorarse que el histrión fue vinculado a proceso nuevamente, esto tras haber sido denunciado por Vanessa Gauche, después de Sarah Nichols, por haber presuntamente haber abusado sexualmente de ambas.

“Extraoficialmente se dice que Pascasio ‘N’ ya habría sido vinculado a proceso por abuso a diferentes actrices”, dijo Mich en la emisión de la tarde de este 3 de agosto de Chismorreo.

Pocos minutos después, Vanessa escribió en su cuenta de Instagram un corto mensaje, confirmando la información y celebrando que su proceso continúe avanzando.

“Victoria!!! Se ha hecho justicia!! Luego de más de año y medio de espera!! Han vinculado a proceso a mi agresor por mi denuncia penal interpuesta desde diciembre del 2020 en la @fiscalia.jalisco. Gracias totales por abrir camino jurídico y actuar con perspectiva de género!! Va por mí y por todas!! #NoVamosASoltarnos #NiUnaMas #NiUnaMenos

La actriz celebró que la vinculación de Pascacio asegurando que es un paso para todas las mujeres (Captura de pantalla: Instagram/@vanessabauche)

Pascacio se encuentra en la cárcel desde el marzo pasado debido a que fue vinculado a proceso por la denuncia de Sarah Nichols, quien trabajó con él dentro del rodaje de Guerra de Vecinos, donde presuntamente la habría violentado.

Durante una entrevista para Ventaneando el pasado marzo, Nichols reveló que el presunto abuso sexual sucedió a unos días de que comenzaran las grabaciones de la serie de Netflix. Luego de que sucediera, ella intentó continuar con su vida con miedo, pero, al mismo tiempo, se paralizó debido al trauma que estaba sufriendo.

“Ingenuamente creí que no pasa nada, puedo bloquearme yo. No sólo ante los demás, sino puedo bloquearme yo sola. Encerrarlo en una cajita en mi mente y guardarlo hasta atrás, porque ahorita en lo que me tengo que enfocar es en trabajar, porque lo peor que me puede pasar es que encima de todo me destroce mi carrera que tanto he luchado por ir creando”, relató.

Bauche en su momento culpó a la producción por permitir que existiera un ambiente en el que tanto ella como Nichols sufriera de presunto abuso sexual (Foto: @sarahnichols8/Instagram)

Decidió irse de México por medio año y decidió regresar para presentar su denuncia ante las autoridades. Ahora busca que se haga justicia y se llegue a la condena.

Meses después de esto, el pasado junio, Vanessa Bauche dio a conocer que ella también denunció al actor, con quien también trabajó en Guerra de Vecinos. Ella reveló que durante las grabaciones de la serie, Pascacio presuntamente la besó a la fuerza.

A través de un comunicado que difundió en sus redes sociales informó, en palabras de su abogado, que decidió proceder porque no sólo se trató de un acto que presuntamente la violentó sexualmente, si no también laboralmente ya que se encontraban trabajando cuando sucedió.

Según reveló Bauche, la producción estuvo al tanto de lo que sucedió y aún así decidieron recontratar a su presunto agresor, pero el actor ya no se encuentra en el proyecto (Foto: Instagram/@vanessabauche)

“La denuncia conlleva abuso sexual en el sentido en que realiza un acto sexual sin el propósito de llegar a cúpula. El acto sexual, en este caso de la señora Bauche, fue en besarla a la fuerza. También se hablan de delitos en contra de la dignidad humana, esto es, por violencia laboral, la forma, los malos tratos, las vejaciones que sufrió en el desarrollo de la serie”, se lee en la misiva.

La histrionisa confesó que para ella el proceso estaba siendo difícil, pues sufre de trastornos en su salud y pérdidas económicas, dado que ha tenido que rechazar Guerra de Vecinos ya que decidieron recontratar a su presunto agresor pese a que le habían prometido que no sería así.

Durante su estadía en la cárcel, el representante legal de Pascacio comunicó que su cliente iniciaría un proceso legal en contra de las autoridades debido a que sostiene que las denuncias son un montaje.

