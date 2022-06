Quién es Pascacio López y de qué lo acusa Vanessa Bauche

Vanessa Bauche denunció a Pascacio López por acoso y violencia laborales (Fotos: Instagram/@vanessabauche/@pascaciolopez)

Pascacio López es un actor mexicano que comenzó a tener relevancia tras participar en diversas películas mexicanas. Esto le abrió las puertas para unirse al proyecto Guerra de Vecinos, de la exitosa plataforma Netflix. Tras participar en esta serie, su nombre comenzó a causar revuelo, pero no por la calidad de su actuación sino por el acoso laboral y violencia que presuntamente ejerció sobre algunas de sus compañeras de trabajo, entre ellas la actriz Vanessa Bauche.

Este 8 de junio, la artista que lo acusa acudió al Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara, Jalisco, para ratificar la denuncia en su contra. En entrevista con varios medios expuso que la audiencia se ha aplazado hasta julio ya que el intérprete, que participó en largometrajes como Colosio: El asesinato, no cuenta con un abogado particular y se negó a ser defendido por uno de oficio.

Bauche expresó que el proceso está siendo complicado, sobre todo por las implicaciones psicológicas que tiene para ella. Al respecto dijo: “Es un proceso muy doloroso, yo no pensé que me iba a poner tan nerviosa , que iba a revivir muchas cosas. Fue un mes y medio de agresiones, tuve trastornos muy fuertes a mi salud, pérdidas económicas y de trabajo, tuve que rechazar mi protagónico en ese proyecto porque lo decidieron recontratar bajo promesa de que no lo iban a hacer”.

Sarah Nichols denunció a Pascacio López por abuso sexual (Fotos: IG @sarahnichols8/pascaciolopez)

Aunque López siguió formando parte del elenco de esta producción, finalmente su personaje murió dentro de la historia de Guerra de Vecinos. Esto luego de ser vinculado a proceso y aprehendido debido a una denuncia por parte de otra profesional del mundo de la actuación, Sarah Nichols, quien lo denunció por abuso sexual durante el rodaje.

Pascacio ha sido señalado por tener conductas violencias contra las mujeres (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Antes de ser acusado formalmente por Bauche y Nichols estuvo involucrado en otras producciones mexicanas con Cinco de Mayo: La batalla, Estrellas Solitarias y Rosario Tijeras 2. Cabe resaltar que aunque las denuncias por parte de sus compañeras de reparto han sido las que han tenido más atención mediática, el hombre había sido señalado a causa de sus conductas violentas con sus exparejas. Uno de los casos que es de conocimiento público es el de Verónica Toussaint, que según testigo fue agredida físicamente por López, al punto de quedar sangrando a causa de una mordedura.

Bauche denunció que la producción no tomó medidas ante el comportamiento de Pascacio (Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Vanessa Bauche incluso aseguro que: “Hay muchas víctimas, hay muchas que denunciaron antes de que pasara esto”. La mujer también lamentó que los encargados del proyecto no intervinieran, sobre la cual afirmó: “La producción tuvo conocimiento de ambos casos de delito y se calla”. Cabe recordar que Pascacio López había trabajado anteriormente en proyectos para plataformas de streaming, uno de ellos fue Código Implacable, una colaboración entre Claro Video y Sony, la cual es de tinte policiaco y sigue a cuatro agentes que buscan atrapar a un criminal prófugo de la justicia.

Ante los hechos, diversas colectivas feministas han levantado la voz por las actrices que denunciaron al artista. Entre ellas Las Brujas del Mar, que han lanzado una petición en change.org; a través de un tuit compartieron el mensaje: “Tras más de un año de los casos de violencia contra las actrices Vanessa Bauche y Sarah Nichols por Pascacio en el rodaje rodaje de Guerra de Vecinos, Netflix sigue sin tomar acciones en favor de las víctimas”.

SEGUIR LEYENDO: