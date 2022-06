Pascacio López denunciará a autoridades de Jalisco tras estar en la cárcel por presunto abuso sexual: “Es un montaje”

(Foto: Instagram/@pascaciolopez)

Pascacio López es un actor mexicano que cobró fama tras participar en la serie de Netflix llamada Guerra de Vecinos, no obstante, tras la denuncia interpuesta por Sarah Nichols -compañera del programa- por presunta violación, el famoso fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra en prisión preventiva oficiosa en el estado de Jalisco.

Ante estos hechos, fue durante una reciente conferencia de prensa convocada por José Enrique Pascacio, abogado del acusado, donde se reveló que la defensa del actor interpondría una denuncia en contra de las autoridades de Jalisco por un supuesto delito en contra de López.

“La denuncia que se presenta es ante una autoridad aquí en la Ciudad de México, Fiscalía General de la República (FGR) y se presenta en contra de las autoridades de Jalisco porque según el criterio mío y el de la ley, ellos incurrieron en un hecho que la ley señala como delito. Yo desconozco que motivos hayan tenido y cuál haya sido la causa, no puedo asumir que fue una corrupción, ni que les dieron dinero, ni que Vanessa, eso no lo puedo considerar, pero sí sé que la conducta la realizaron”, comenzó.

Sarah Nichols y Pascacio López (Ftos: IG @sarahnichols8/pascaciolopez)

Asimismo, el litigante apuntó a que su cliente coincidía en que supuestamente las acusaciones en su contra son falsas y que serían parte de un movimiento de desprestigio.

“El imputado (Pascacio López) al responder a la imputación sí sostuvo que para él es un montaje. Es todo un montaje y un movimiento que se hizo en contra de él”, remarcó.

En cuanto a las declaraciones que anteriormente ha dado Sarah Nichols respecto a su versión de cómo se desarrollaron los hechos y en las cuales ha destacado que continuó hablando con Pascacio tras el asalto sexual porque no supo cómo reaccionar, el defensor del acusado no sólo revictimizó a la mujer, sino que añadió:

“Lo único que yo tengo que decir es que veamos lo que ocurrió, no a los minutos, ni al día, ni a los ocho días, durante todo el año. Y si ella estaba en negación, yo desconozco realmente porque esa actitud, pero no me es muy lógico a mí en lo personal que una mujer, sometida a la brutalidad a la que fue sometida, pueda tener la capacidad para un comportamiento de esta naturaleza y menos que aparezca tan limpia el mismo día que ocurrieron los hechos”.

Cabe señalar que la denuncia interpuesta por Sarah Nichols no es la única contra el actor, ya que Vanessa Bauche fue una de las primeras histrionisas en alzar la voz contra Pascacio López, luego de que lo acusara de violencia y acoso laboral cuando ambos formaban parte de la producción, Guerra de vecinos.

En fechas recientes, la actriz acudió al Centro de Justicia para la Mujer en Guadalajara, Jalisco para ratificar una denuncia en contra del actor por delitos contra la dignidad humana y abuso sexual.

Debido a esto, el defensor del imputado mencionó durante la conferencia de prensa que si la resolución de ambos casos fuera a favor de Pascacio, las mujeres tendrían serios problemas legales.

“(Podrían ser acusadas por) falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial y una autoridad administrativa y podrían hacerse acreedoras a una pena similar a la que admiten esos delitos que es de hasta 20 años”, apuntó José Enrique Pascacio.

