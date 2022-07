Ana Bárbara mostró su apoyo a Talina Fernández tras denuncias contra Coco Levy: “Es de mi familia”

Ana Barbara y Talina Fernández (Foto: Twitter@Elizabet_hFrias)

Ana Bárbara, quien siempre ha sido muy allegada a la familia de Talina Fernández, tocó nuevamente la situación que atraviesa Jorge Coco Levy, hijo de la conductora y acusado de abuso sexual, para enfatizar su apoyo a la artista de 77 años.

Fue durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) donde la actual jueza de La Academia: 20 años refrendó su cariño por Talina Fernández y le externó que estará para ella en todo lo que necesite durante este difícil momento.

‘’Yo la adoro, la amo y para mi ella es de mi familia y yo soy de la familia de ella y la quiero mucho y ella siempre me va a tener para lo que necesite, eso es todo lo que te voy a decir’', sentenció La Reina Grupera sin tapujos.

Y es que, Ana Bárbara se divorció de José María Fernández, también conocido como Pirru, hace más de 10 años, sin embargo, ha procurado mantener una estrecha relación con Paula y José Emilio, hijos que su ex esposo procreó con Mariana Levy y con quienes convivió gran parte de su niñez. Ante este panorama la intérprete de éxitos como Qué poca, Bandido o Amor Perfecto ha creado a lo largo de los años un gran vínculo con toda esa familia, incluida Talina.

Respecto a los cuestionamientos en donde se ha señalado que Fernández se ha alejado de sus amigas ante la situación legal que atraviesa su hijo actualmente, Ana Bárbara se limitó a disculparse y no quiso dar ningún comentario sobre el tema.

No obstante, algo con lo que se mostró más animada la cantante de regional mexicano fue cuando se tocó el tema de la próxima boda de Talina, a lo que Ana Bárbara le envió un conmovedor mensaje.

“Qué bueno, que viva el amor, sin amor nos morimos, yo creo, ya sea amor, a las plantas, a los animales, a un familiar, a la naturaleza, a tu Dios, sin amor te mueres y si ella está en pareja y enamorada y con anillo, bravo por ella. Yo le voy a cantar, si me invita claro que el canto, todos tenemos derecho a ser felices a todas las edades”, mencionó la cantante y de broma le señaló a su amiga que planearan una boda comunitaria.

Ana Bárbara no ha querido entrar mucho en el tema (Foto Instagram: @anabarbaramusic - captura de pantalla Instagram: cocolevyguion)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Ana Bárbara rompe el silencio sobre las múltiples denuncias de abuso y acoso sexual contra Coco Levy. Y es que, en otro encuentro con los medios desde el panel de críticos de La Academia, la artista prefirió no dar una opinión desinformada.

“No he hablado nada de eso. La verdad sin comentarios, yo no puedo hablar de algo que desconozco”, dijo frente a las cámaras de De Primera Mano.

Durante la misma charla, la oriunda de San Luis Potosí se sinceró sobre el estado de salud de Paula, -a quien considera como una hija porque la ha acompañado desde su niñez-, ya que hace unos días trascendió que tiene una afección en el corazón.

“Es algo que va a salir adelante, es algo que se quita básicamente con el tiempo, es una afección hereditaria y va a estar bien”, externó.

SEGUIR LEYENDO