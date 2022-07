María Bobadilla cuestionó a Videocine por asegurar que Coco Levy no debía tener relación con talento

La actriz procedió legalmente (Fotos: Instagram/@cocolevyguion/@mariabobadillaolvera)

El caso Coco Levy continúa sumando presuntas víctimas que no solo se han manifestado y expresado a través de sus redes sociales, pues el tema ya ha llegado a la vía legal. Además de Danna Ponce, María Bobadilla Olvera se sumó a la denuncia pública que la actriz realizó en contra del hijo de Talina Fernández -por presuntamente haber abusado sexualmente de ella y acosarla- aunque el cargo sería por otro motivo: violencia psicológica.

Ante la presión, la casa productora donde laboraba Coco Levy ya ha manifestado su postura emitiendo un comunicado entre que se rescata su despido inmediato -quien tenía un cargo directivo y administrativo- así como una rotunda negación a las acusaciones de mantener un “pacto” con personas que “violan leyes y/o pretendan usar puestos administrativos para abusar y/o acosar a personas que laboran en el sector del entretenimiento o cualquier otro”.

Por ello la actriz Bobadilla ya ha aplaudido la acción de no mantener relación laboral con Coco Levy, pero cuestionó el punto número dos que menciona:

“El señor Jorge ‘N’, como parte de sus funciones, no tenía por qué recibir actores/actrices, dado que su labor era revisar contenidos que pudieran ser evaluados y/o producidos por Videocine”.

A lo que cuestionó: “Tengo una duda, porque en su comunicado dice que ‘él se tenía que dedicar a otras cosas’ y no a recibir actores y actrices, pero hay una hoja que les llega a todas las personas que son egresados de distintas escuelas en México de actuación , donde vienen las castineras, entre ellas está el de Videocine y está el nombre de Coco Levy, su dirección y los horarios de atención que son de 11 de la mañana a 2 de la tarde los martes y los jueves”

“Entonces, esa es mi pregunta: ¿Por qué se lanza en esta hoja el nombre de él, los horarios de ustedes y los días para aceptar actores y actrices que buscan hacer castings para películas en México?”, finalizó en su cuenta de Instagram.

Es importante recordar que la empresa también manifestó solidaridad con quienes han alzado la voz y pidió a las víctimas que no han denunciado, lo hagan, para que así se pueda tomar cartas en el asunto y se sancione a las respectivas personas y por ello disculparon por no haber lanzado su posicionamiento con anterioridad, argumentando que dentro de la empresa primero se hicieron las respectivas investigaciones para conocer de qué forma proceder.

El caso de María Bobadilla Olvera

Después de que Danna Ponce compartiera su versión y esta se hiciera viral, muchas más actrices replicaron la acción siendo la intérprete que recientemente se graduó en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Anáhuac, una de las principales que incluso ya procedieron legalmente.

La intérprete conformó la información en el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, señalando los motivos por los que se animó a no dejar todo solo en internet y apoyar en algún sentido a su compañera.

“Yo la puse por violencia psicológica. A mí Coco Levy no me tocó. Como tiene cuatro años se preguntaron mucho si todavía podía hacerla o no, pero decidieron tomarla porque se dieron cuenta de que realmente los hechos fueron muy graves. Yo decidí levantar la denuncia únicamente porque Danna (Ponce) lo hizo”, señaló.

María Bobadilla hizo formal su denuncia contra Coco Levy por violencia psicológica

La denuncia fue interpuesta de esa manera porque María Bobadilla ha reafirmado en más de una ocasión que jamás hubo contacto físico por parte de Coco, sin embargo para ella era importante respaldar su testimonio por la vida legal: " Nunca se me acercó, nunca me tocó ni un pelo, pero si sentía eso y me sentí incómoda. Que su esposa lo apoyaba en todas sus decisiones y no sé, este tipo de discursos que me hacían sentir un poco amenazada”, externó.

