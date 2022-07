Alexander Acha corrió a nutrióloga de La Academia después que Santiago se desvaneció

Los señalamientos de los jueces provocaron la furia del director (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Un nuevo fin de semana de La Academia: 20 años ocurrió y las controversias no faltaron, pues las presentaciones, las críticas, los expulsados e incluso ahora hasta un problema de salud que terminó con un desvanecimiento en vivo, fueron parte de lo que en redes sociales los amantes del reality show no parar de mencionar.

En el concierto del domingo 24 de julio, Santiago impactó con su interpretación de la canción Te Mando Flores, sin embargo los jueces en esta ocasión no dudaron en hacer preguntas sobre el tipo de nutrición y descansos que estaban llevando los académicos pues el rendimiento de la mayoría no estaba siendo suficiente dejando de un lado el tema vocal, por lo que el actual director, Alexander Acha, no dudo en responder al llamado.

“Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes. Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo. ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben”, inició a externar Lolita Cortés.

La Jueza de Hierro lanzó una importante petición a la producción de La Academia: “Yo le pido a la casa por favor, atención a sus alumnos porque no están rindiendo en el escenario”. De manera inmediata el hijo de Emmanuel pidió la palabra para explicar su sentir y además causar un gran y polémico momento que incluso trascendió más que la eliminada de la noche, que fue Fernanda.

“Muchas gracias por hacer la pregunta porque hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados; de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo”, exclamó antes de estar públicamente.

“Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía. No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos (…) Yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados… Está su carrera de por medio”, arremetió.

Momentos después de correr a la nutrióloga, Santiago se desvaneció (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Arturo López Gavito aseguró que no eran situaciones que incidiera para que físicamente nadie estuviera dando su máximo en cada presentación, algo que Ana Bárbara no respaldó pues consideró que se necesita descanso para poder dar buenas presentaciones, compaginando con los comentarios previamente emitidos por Lolita Cortés.

Santiago se desvanece tras su presentación

Bajo dicho contexto, el académico que ha sido acusado de ser el “favorito” de los jueces tuvo un percance que no solo aumentó la tensión de Alexander Acha contra la nutrióloga impuesta por la producción, sino que además provocó una incertidumbre en rede sociales sobre qué tanto se les está exigiendo a los jóvenes con tal de cumplir sus sueños musicales.

El equipo de paramédicos de La Academia tuvo que interrumpir el show pues Santiago se encontraba en el piso tras terminar su presentación y crítica que terminó con la solicitud de correr a la nutricionista, que según versiones extraoficiales ni siquiera tiene dicho título.

Aunque el académico después de todo se encontró mejor, la solicitud de Alexander Acha ya se ha cumplido y su polémica nutrióloga ya ha manifestado su descontento en redes sociales aumentando el escándalo.

SEGUIR LEYENDO: