Ignacio López Tarso arremetió contra la obra en la que Silvia Pinal regresó al teatro

El actor Ignacio López Tarso se indignó por la calidad de obra en la que actuaría su compañera

Recientemente la familia de Silvia Pinal fue objeto de burlas y duras críticas porque la actriz regresó al teatro; luego de la cancelación de Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!; el actor Ignacio López Tarso reveló estar a favor de la decisión.

El actor tiene 97 años y una larga trayectoria tanto en cine como en teatro, por lo que reconoció que un talento de la tercera edad puede tener una necesidad física de seguir trabajando; sin embargo, explicó su inconformidad sobre las condiciones en las que su compañera volvió a los escenarios. López Tarso no apuntó su opinión en contra de Pinal, sino de las personas que la cuidan.

“Yo admiro a Silvia y entiendo su necesidad del teatro porque yo la siento igual, pero hay que tener mucho cuidado; Silvia necesita alguien que la ayude en eso, tiene hijos, tiene nietos, deberían cuidarla y no deberían dejarla sola que ella decida, que no haga las cosas solo por ella porque se puede equivocar como lo hizo esta vez.”, mencionó para el programa Sale el Sol.

Ignacio López Tarso se dijo indignado por la forma en que su compañera regresó al escenario teatral, pues considera que su familia debería ayudarla a tomar decisiones (Fotos/Gettyimages)

El icónico actor de Macario (1960) tildó a los familiares de Silvia Pinal como “sonsacadores”, pues considera que se aprovecharon de la intención de su compañera para incitarla a actuar a pesar de sus dificultades de salud.

“Bueno, ya la embarcaron en esto, pues tienen la culpa de andar de sonsacadores ‘¡Doña Silvia! ¡A hacer teatro, y que usted es la abuelita!’”,mencionó para el programa de Imagen Televisión en tono de burla mientras aplaudía.

Cuando el actor fue cuestionado sobre una obra en la que participaron juntos, reconoció que en la Época de Cine de Oro, su compañera tenía toda la vitalidad y capacidades para llevar a cabo trabajos complejos.

Silvia Pinal ya dijo en varias ocasiones que era su voluntad seguir en el teatro (Foto: Cuartoscuro)

“La Dolly de este musical se necesita una mujer muy hermosa, muy agil, muy alegre y todo eso lo tenía Silvia Pinal en esa época, y yo siento mucho lo de Silvia Pinal porque ella a esa edad debe tener necesidad del teatro, la gente que se hace en el teatro lo necesita por necesidad física”, mencionó.

A pesar de que la misma Silvia Pinal señaló que fue su voluntad crear un proyecto nuevo, López Tarso insistió en que probablemente fue un error haber aceptado hacer esa obra “Yo lo necesito (trabajar), me hace falta el teatro; ella dijo ‘sí' por el deseo enorme de regresar al teatro y bueno se equivocó porque no es para ella eso, es muy obvio, es claro que es una obra que no debe hacer Silvia Pinal”.

A Ignacio López Tarso le parece que su compañera Silvia Pinal no debió actuar en la obra infantil (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

Finalmente, el actor de 97 años tundió y criticó duramente la obra de Iván Cochegrús que actualmente ya está cancelada y fuera de cartelera:

“Una comedia sin ninguna calidad literaria ni ninguna calidad dramática, ninguna calidad de ningún tipo, ahí no había calidad, Caperucita y ¡Qué onda con tu abuelita!, pues el título a mí me parece una jalada de pelo y (si me pidieran a mí actuar) yo diría ‘pues déjenme ver, déjenme pensar un poco’ y ya luego decido”.

Cabe señalar que el productor del musical infantil fue recientemente señalado por poner en riesgo la integridad y el bienestar de la actriz de 91 años al trabajar con ella en la puesta en escena y que, según sus declaraciones, en unos audios filtrados a la prensa, él ya sabía de los problemas de salud de la estrella.

A Ignacio López Tarso la obra le pareció "una jalada de pelos" (Foto: Instagram)

Después del escándalo que se desató hace unas semanas por la apariencia física de Silvia Pinal en Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, la cancelación de último momento de una presentación especial para los medios de comunicación y la suspensión definitiva de la puesta en escena tras las críticas en redes sociales, la Diva de México confesó que estaba nerviosa por su regreso a los escenarios y agradeció el cariño del público que la apoyó.

