Jacqueline Andere quiere seguir los pasos de Silvia Pinal: “Si no trabajo sentiría que ya no estoy”

Jacqueline Andere hace televisió desde hace varias décadas Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

Jacqueline Andere es considerada como una de las actrices de cine, teatro y televisión más importantes y reconocidas en la historia de México, pues su desempeño en producciones como Una Adorable Familia, La Madrastra o Mujeres de Ceniza le han permitido sostener su bien ganado título de primera actriz.

A sus 83 años de edad, la intérprete sigue vigente y no le tiene miedo a ser de ese tipo de artistas que toda su vida han crecido ante la mirada pública compartiendo incluso su proceso de ser una persona de la tercera edad, por ello la mamá de Chantal Andere asegura que quiere seguir trabajando hasta que su cuerpo lo permita, situación similar a la de otros actores como la última diva del cine mexicano, Silvia Pinal, y el primer actor Ignacio López Tarso.

“Hace unos días, Susana Alexander me comentaba que ya no quiere trabajar, pero que debe hacerlo para mantener a sus perros. Afortunadamente, el tema económico no es lo mío, yo trabajo para sentirme viva, sentirme útil; el teatro me da vida, aunque es cansado, y sí, esclavizante, pero sólo son tres días a la semana, y cuando hay función doble termino muy cansada, por eso es por lo que despierto tarde, y bueno, porque soy un poquito desvelada. Si no trabajo, no sé, sentiría que ya no estoy, que ya no... ¿Me explico?”, expresó para TVyNovelas.

Jacquelin Andere ha participado en más de 15 tramas dentro de Televisa a lo largo de su carrera Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

Su carrera empezó en 1959 y desde entonces no ha parado más que cuando se convirtió en madre de la antagonista de María la del barrio, por lo que recordar su trayectoria profesional le causa gran emoción ya que son contadas las personas que han logrado cosas como ellas y sobre todo logran envejecer con gracia.

“”Tendría 16 años, estaba por irme a estudiar el High School a Estados Unidos, pero ya iba a Televicentro y pedía oportunidades de extra. Mi primera escena con diálogo fue un grito: ‘¡Aaay!, y luego, era una empresa relativamente chica; iba a la oficina de don Luis de Llano Palmer y le pedía que me ayudara. ‘Ahorita no tengo nada, pero regresa la próxima semana’, me decía. Y cuando iba, él mismo me entregaba los libretos”, agregó.

A pesar de dominar el teatro, cine y televisión ella jamás incursionó en el mundo musical como muchos otros de sus contemporáneos, a pesar de que es muy frecuente dentro del medio, por ello ahora confesó cuáles fueron sus motivos, ya que si ha cantado en obras, pero no ha grabado nada personalmente.

Jacqueline Andere tiene más de 60 años de trayectoria en México Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans

“Creo que no tenía la voz para hacerlo, pero en el teatro me defendía bien, hasta eso. Tengo mi mundo, mis cosas.. Busque en Wikipedia y ponga Jacqueline Andere, ahí vienen todas las telenovelas, las obras de teatro, las películas y póngalas; porque a diferencia de los cantantes, a los actores nos olvidan; olvidan que hice una película que se llamó Yesenia, que fue un rotundo éxito en Rusia y en China, y cuando fui al segundo país, me hicieron homenajes y fiestas”, mencionó.

Firme como Pinal

En un reciente encuentro con diversos medios de comunicación que cubrían la alfombra roja de la nueva temporada de José El Soñador, la actriz de La Madrastra emitió su opinión sobre que Pinal puede hacer lo que quiera, incluso mencionando el nombre de otro reconocido primer actor.

Jacqueline Andere apoyó el deseo de Silvia Pinal de seguir trabajando (Foto: Instagram/@jacquelineandere.fans)

“No hay edad, pregúnteselo a López Tarso. Si a ella le daba alegría y gusto ir y hacer eso, perfecto. Ella puede hacer lo que le dé la gana. Si estaban a su altura o no, es otra cosa, pero ver su alegría, ir a los ensayos, eso es lo que importa, porque a su edad pues tener todavía ganas de estar arriba de un escenario es muy meritorio”, expresó.

SEGUIR LEYENDO: