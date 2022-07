Dulce María confesó todo sobre la cancelación de su gira con RBD

Así recreó su íconico look (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Dulce María, Anahí y Maite Perroni se han convertido en tendencia de manera frecuente en los últimos meses y aunque los motivos siguen siendo por temas relacionados a sus carreras como solistas, el lazo que tiene con RBD les ha ayudado a no perder el cariño que el público les tiene a más de una década de la creación y desintegración de la banda pop.

Por ello, todo lo relacionado a la agrupación siempre es de gran interés y más si se trata sobre la rumorada gira presencial que sería el encuentro directo con México, España, Brasil, Colombia, Estados Unidos y algunos otros países. Después del exitoso Ser o Parecer 2020 la esperanza murió cuando Anahí expresó que ya no se concretaría nada, versión que ahora es complementada por Dulce María.

En entrevista para Ventaneando, la cantante confesó que antes de que Ari Borovoy la invitara a formar parte de una gira, los RBD ya se encontraban en pláticas para un reencuentro, incluso, aseguró que ya se tenían propuestas de cuándo sucedería; sin embargo, las pláticas no se concretaron:

La única reunión pública que contó con los 6 fue en diciembre del 2019 (Foto: Instagram/@anahi)

“Ya estábamos a nada de firmar ahora, justo antes de los 2000′s, ya teníamos las fechas, pero por alguna razón que no tengo muy clara se canceló, la primera gira que íbamos a hacer”, reveló la cantante quien admitió que sí ha habido acercamientos con su compañeros de RBD a diferencia como algunos medios de comunicación externaron tras su ausencia en el reencuentro del 2020.

La buena noticia es que la posibilidad sigue vigente, principalmente por el gran recibimiento mediático y en redes sociales que la agrupación mantiene de manera frecuente, por lo que intérprete de grandes canciones como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Ya No y Lo que ves no es lo que soy no descartó esa posibilidad que podría cumplir el sueño de varias generaciones que siguen recordando todo con gran cariño.

“Obviamente otra vez cada quien volvió a agarrar su camino y sus proyectos. Yo más que una gira mundial, como todos están diciendo, que se lograra hacer algo en lo que pudiéramos estar todos, sería hermoso, sería como una explosión de amor y de agradecimiento, de todo para los fans y para toda la generación, sería muy bonito, ojalá se pudiera dar”, explicó Dulce María.

El cariño del público las hace tendencia de manera frecuente (Captura Twitter)

La cantante aprovechó para aclarar que entre los integrantes de RBD no existen diferencias, simplemente no han podido ponerse de acuerdo, pero la amistad y el cariño que se tienen desde que inició Rebelde (2004)se mantienen intactos: “Yo creo que todos, o al menos, te hablo por mí, le tengo un gran cariño, respeto y admiración a todos y más allá de cuánto tiempo pase, lo que vivimos es único y que también los mismos fans deberían de abrazar eso y abrazarnos a cada uno de nosotros, porque eso haría más fácil que nos juntemos más pronto, ¿no?”, agregó.

“Ya está disponible, solamente lo encuentran en Río de Janeiro”

Las burlas de Daniel Bisogno a Dulce María por su libro que fue publicado en 2008, Dulce Amargo, han regresado pues después de la entrevista que el equipo de Pati Chapoy le hizo a la cantante, el presentador recordó parte del motivo principal por el que los fans de RBD tiene una muy mala referencia de él.

Daniel Bisogno se burló de la RBD (Fotos: captura de pantalla Ventaneando/IG @dulcemaria)

Daniel mostró la publicación ante la cámara y no dudó en leer un fragmento aunque el texto estaba en portugués, pero no lo hizo con ganas de elogiar a la RBD, sino que declamó el poema para agregar un poco de “diversión” al programa :

“Después de un tiempo de no recordar las letras de la fantástica, la literata Dulce María en su próximo retorno a los escenarios... buscando así al azar me encuentro con esta joya que dice así... música maestro”, comenzó a decir el controversial integrante del vespertino de TV Azteca. Finalmente, Bisogno comentó en broma: “Ya está disponible, solamente lo encuentran en Río de Janeiro”.

SEGUIR LEYENDO: