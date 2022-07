Cómo se lleva Marta Guzmán con sus primos Enrique y Alejandra Guzmán: “No éramos una familia muy cercana”

Marta Guzmán convivió con sus primos en su infancia (Foto: Instagram)

Marta Guzmán es parte de una de las familias más reconocidas del medio del espectáculo mexicano, pero pocos saben que la conductora de televisión comparte lazos sanguíneos con dos integrantes de la famosa dinastía Pinal.

Y es que la conductora que se dio a conocer como “La pasadita” en programas noticiosos donde presentaba el pronóstico del tiempo, es sobrina de Enrique Guzmán, y por lo tanto, prima de Luis Enrique y Alejandra Guzmán, los dos hijos que el veterano rocanrrolero procreó al lado de Silvia Pinal.

A pesar de su parentesco y de residir en la misma ciudad, la ex presentadora de Primero noticias no mantiene una relación cercana con sus primos, con quienes convivió mayormente en su infancia. Así lo reveló Marta Guzmán en entrevista para El minuto que cambió mi destino.

La conductora de 49 años actualmente aparece en el programa "Chismorreo" (Foto: Instagram/@martapasadita)

“Yo cuando me enojo digo: ‘es que se me subió lo Guzmán’ y hay que tomarlo así, porque tengo el gen Guzmán también, por qué no decirlo”, dijo la conductora respecto a su vínculo familiar. Y es que Jaime Guzmán, padre de Marta, era el hermano mayor de cuatro: a él le siguió Emilio, después Enrique -el famoso cantante- y la más chica, Elena, “La tía chata”, como la llama la familia.

“De hecho Enrique es venezolano por churro, porque mi abuelo andaba trabajando allá, pero en realidad, todos mexicanos, mis abuelos mexicanos. Mi abuelo poblano, mi abuela de Guanajuato”, dijo sobre la nacionalidad de su famoso tío.

Luis Enrique y Alejandra Guzmán son los hijos mayores del veterano cantante (Foto: Instagram de Luis Enrique Guzmán)

La actual presentadora de Chismorreo señaló que durante su infancia sí convivió con los hijos de Silvia Pinal en algunas fechas especiales, como Navidad, sin embargo su relación no fue cercana al paso de los años.

“Convivíamos más de chicos en casa de mis abuelos, pero realmente no era una convivencia muy cercana. Nada más en Navidades y cosas así. Conviví todavía menos con Daniela y Enrique, que son más chicos”, contó Marta sobre los hijos que tuvo el cantante de Payasito con su segunda esposa, Rosalba Wélter Portes Gil, con quienes su relación fue aún más distante.

Luis Enrique y Alejandra Guzmán siempre han tenido una relación unida y cercana, no así con su prima Marta (IG: laguzmanmx)

La ex conductora de Hoy destacó que la familia de su padre no era realmente unida, por lo que no generó un vínculo muy estrecho con sus primos, a diferencia de la familia de su mamá y refirió que los Guzmán residían en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, pero ella vivió hasta los 10 años en la colonia Irrigación, enfrente de Polanco.

“Y con mis otras primas, hijas de mi tío Emilio, con los hijos de mi tía Chata también me llegué a llevar en algún momento, pero no éramos una familia muy cercana, muy unida, era más unida a la familia de mi mamá que a la de mi papá”, expresó.

Por otra parte, apenas el pasado 1 de junio, Marta dio una buena noticia a sus seguidores. Y es que la conductora compartió que finalmente terminó sus sesiones de radioterapia, con las que dio por concluido su tratamiento contra el cáncer de mama que le fue detectado en 2021.

La presentadora terminó con su tratamiento para vencer el cáncer de mama

Luego de más de tres meses en tratamientos, Marta Guzmán publicó en su cuenta de Instagram imágenes del momento en que hizo sonar la campana del hospital en que fue atendida.

Antes de tocar la campana, leyó entre lágrimas la inscripción: “Toca tres veces fuertemente esta campana que el sonido repite claramente: mi tratamiento acabó, este capítulo se cerró y yo sigo adelante”. En las imágenes escribió: “Terminé las radiaciones #Agradecida. Hoy fue mi 21 y última radiación. Gracias por estar mi amor sin redes sociales”.

Por tradición, luego de que un paciente termina sus radiaciones o quimioterapias, tocan la campana de los hospitales de oncología donde fueron atendidos para celebrarlo y dar esperanza a otros pacientes.

