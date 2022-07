Marta Guzmán reveló que sufrió acoso por parte de un productor: “No te das cuenta, estaba normalizado”

(Foto: Instagram/@martapasadita)

Después de que al menos ocho mujeres denunciaron públicamente a Jorge Coco Levy por presunto abuso sexual y acoso, algunas figuras del medio artístico nacional no solo se han solidarizado con las supuestas víctimas, también han levantado la voz para compartir sus testimonios de abuso que habrían sufrido a manos de otras personas con las que tuvieron contacto cuando dieron sus primeros pasos dentro de la industria.

Tal es el caso de Ana de la Reguera, quien durante la promoción de la segunda temporada de Ana confesó que sufrió acoso al inicio de su carrera. Ahora, Marta Guzmán -presentadora de televisión- compartió la amarga experiencia que vivió cuando un productor la citó en un hotel para supuestamente tratar temas laborales, pero su verdadera intención era otra.

La oriunda de la Ciudad de México concedió una entrevista para El minuto que cambió mi destino, un programa que corre bajo la conducción de Gustavo Adolfo Infante. Durante la charla, el periodista de espectáculos la cuestionó sobre la ocasión en que fue acosada por un importante productor de quien no quiso revelar su nombre.

Antes de comenzar, la conductora aclaró que todo ocurrió hace varios años, cuando estaban normalizados cierto tipo de comentarios y acciones que actualmente son considerados como actos de acoso.

Hoy me doy cuenta que sí [sufrí acoso] porque en el momento no te das cuenta, estaba normalizado.

De acuerdo con su relato, todo comenzó cuando un productor se acercó para proponerle dejar los temas meteorológicos para encabezar un noticiero: “Me decía: ‘Es que tú tienes que dar noticias’...yo daba el clima [...] cuando de repente me cita”.

En ese entonces Marta Guzmán no tenía interés por convertirse en titular de un noticiero debido a que de cierta manera “tenía miedo” de dar noticias de toda índole, no obstante, aceptó escuchar la propuesta del productor, por lo que acudió a la cita.

“Llego con mi suéter aquí [en el brazo] y una blusita blanca y mis pantalones. Llegué como un poquito tarde, pasadita de la hora, me siento y me dice: ‘Me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones’”, dijo.

La presentadora de televisión recordó que aquel irrespetuoso comentario la incomodó a tal grado que quería abandonar el lugar, sin embargo, no pudo hacer más que ponerse el suéter que llevaba entre sus manos.

La conductora recientemente anunció que logró superar el cáncer de mama que le fue detectado desde 2021. (Foto: Instagram/@martapasadita)

¿Qué crees que hice yo? no se me subió lo Guzmán, tristemente. Agarré y me puse mi suéter. Hoy digo eso era acoso y claro que nunca di noticias porque deje plantado a este señor un día que me citó en un lugar que dije: ‘No hay manera de que yo llegue’ [...] en el bar de un hotel.

La conductora de Qué Chulada explicó que cuando la secretaria de dicho productor la contactó para hacerle llegar la invitación ella aceptó, pero sabía que no se presentaría en las instalaciones ubicadas en Reforma porque presentía que las intenciones eran otras, así que consultó todo con sus padres, quienes la respaldaron.

“Le hablé a mis papás y les dije: ‘Me van a correr porque me está pasando esto’”, pues obviamente no llegué y él me habló directo: ‘Estoy aquí esperando’ y yo: ‘Pues ahí te vas a quedar esperando’”, contó.

La presentadora de televisión no perdió su trabajo, mientras que el productor recibió dos denuncias en su contra por presuntos actos de acoso que habría cometido en contra de dos actrices argentinas. Marta Guzmán concluyó: “Ellas no saben lo que hicieron por mí y se los agradezco”.

