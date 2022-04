Marta Guzmán compartió su primera foto sin cabello por quimioterapias

Marta Guzmán compartió esta fotografía en su cuenta de Instagram para abrirse acerca de su pérdida de cabello por quimioterapias (Foto: Instagram/@martapasadita)

Luego de haber atravesado sus primeras quimioterapias, Marta Guzmán compartió su primera foto tras haberse despedido de su cabellera hace dos meses.

Marta Guzmán en enero del presente año reveló que padece cáncer de mama, enfermedad por la que tuvo que someterse a una cirugía para que le fuera removido un tumor, a quimioterapias para evitar que las células cancerígenas no regresen y otros tratamientos.

Este 27 de abril a través de sus redes sociales, la expresentadora de Hoy compartió un largo mensaje acerca del proceso que está enfrentando con su enfermedad, principalmente cómo ha afrontado la pérdida de su cabello.

Según expuso, no quería pasar por la época en que se tendría que despedir de su cabellera, pero cuando llegó el momento, decidió raparse en compañía de sus hijos, quienes fueron los primeros en ofrecerse a ayudarla.

Guzmán confesó que ha sido difícil despedirse de su cabello, pero esto le recuerda su lucha diaria (Foto: Instagram/@martapasadita)

“Me despedí de mi cabellera desde el pasado 15 de febrero, ya que ver cómo se caía poco a poco, no lo niego, me hacía sentir triste. Decidí raparme cuando se me empezó a caer el pelo, mis hijos me pidieron ser ellos los que me pasarían la rasuradora eléctrica, querían saber qué se sentía y así lo hicimos, en equipo”

Continuó su mensaje siendo contundente acerca de su propósito al compartir esta foto sin peluca, difundiendo cuáles fueron sus principales síntomas luego de someterse a las quimioterapias, pues no sólo perdió su cabello, sino que afronta otros achaques que sufre a diario, con la esperanza de que el cáncer desaparezca de su organismo.

“Así me veo sin mi peluca, ya me he ido acostumbrando y me recuerda que estoy pasando por un proceso de sanación y cada síntoma, llagas en la piel, uñas amoratadas, lengua sensible y blanca, ojos llorosos, cansancio, bochornos, mareos y todos los achaques que pueda sentir, van pasando para que jamás vuelva a regresar el cáncer de mama”, escribió.

Marta fue sometida a la cirugía para remover su tumor el 13 de diciembre de 2021 y comenzó sus quimioterapias el 11 de febrero de 2022 (Foto: Instagram/@martapasadita)

Reveló que su médico le dio a elegir entre dos opciones acerca de su cabello; podía intentar conservarlo con un tratamiento con el que se enfría el cuero cabelludo, pero que no garantizaba que sí lograra mantener su cabellera, o mandar a hacer su peluca oncológica.

Marta se decidió por la peluca y fue viendo cómo se fue cayendo poco a poco su cabello. “Cuando comenzó la caída, en 3 días ya estaba prácticamente calva así que fuera pelo y a usar peluca”, confesó.

Al haber tenido que atravesar este proceso, ahora alentó a las personas a hacerse chequeos constantes y no dejar de tocar sus mamas, pues si ella lo hubiera hecho, hubiera podido prevenir esta situación.

“Tóquense y háganse sus mastografías y ultrasonidos cada año. Mi historia sería otra si no hubiera detectado el #cáncerdemama a tiempo”

En la cirugía en la que le removieron el tumor a Marta no fue muy invasiva, pues ella puso conservar su seno (Foto: Instagram/@martapasadita)

Cuando a comienzos del 2022, la prima de Alejandra Guzmán reveló que sufre de cáncer de mama, fue porque avisó que posiblemente tendría que ausentarse en algunas ocasiones del programa Chismorreo, pues las quimioterapias y su salud así podrían exigirlo.

Compartió que el 13 de diciembre de 2021 le fue extraído el tumor del seno derecho, pues se logró detectar a tiempo; no obstante, tendría que someterse a las quimioterapias, radiaciones y terapia hormonal.

En entrevista para Quién, dijo que su cáncer no significaba un riesgo de vida, pero sí afectó gravemente su vida porque es un diagnóstico que no se esperaba y fue un golpe psicológico y emocional.

“Esas palabras te caen como balde de agua fría, es fuerte… era cáncer, fue la primer vez que lo escuché y me dijo (Andrea Barbero, oncóloga) que estaba en muy buen tiempo. Mi caso no suponía un riesgo de vida, pero seguía pensando porque es muy psicológico, muy emocional”, expresó.

