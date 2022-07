Quién será el próximo expulsado de “La Academia”; Alexander Acha lo habría revelado accidentalmente

Se habría revelado quién podría salir este sábado (Foto: Ig @laacademiatv)

La Academia: 20 años ha destacado no sólo por la calidad vocal de los participantes de esta generación, sino por las constantes controversias en las que se han visto envueltos desde los académicos, jueces, ex participantes hasta el director, Alexander Acha.

Y es que, usuarios en redes sociales colapsaron al escuchar durante una de las transmisiones 24/7 que el hijo de Emmanuel dio a entender quién podría ser el próximo expulsado este sábado 23 de julio.

Todo comenzó durante los ensayos para el concierto y, mientras estaban ensayando los concursantes, la cámara captó un momento en que Alexander estaba platicando con el profesor Carlos Quezada.

“¿El sábado se va?”, se escucha decir al docente en el breve clip que rápido fue retomado por los usuarios de TikTok.

El hijo de Emmanuel es el actual director de "La Academia" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Ante esto, el cantante de éxitos como Te amo o ¿Tú cómo estás? respondió: “Creo que sí, o sea, es su última presentación, pero no, ahorita no, espérame, o sea, chitón”.

Cómo si no fuera suficiente, el profesor, al escuchar las palabras de Alexander, mencionó que entonces había que reforzar el trabajo del trío para que el expulsado saliera del programa con la cabeza en alto.

“Tiene que también salir con honor”, dijo Quezada.

La academia es uno de los programas de canto más populares (Foto: Ig @laacademiatv)

¿Quién saldría de ‘La Academia’?

Durante el ensayo en donde se desarrolló la plática entre Carlos y Alexander estaban Eduardo, Santiago y Fernanda, quienes serán los encargados de interpretar el trío de la noche con la canción Como quién pierde una estrella de Alejandro Fernández.

No obstante, los usuarios de redes sociales dedujeron que el próximo expulsado podría ser Santiago o Eduardo, ya que durante la conversación entre el director de La Academia y el profesor se escuchó que se referían en masculino a la persona que saldría del show.

Hasta el momento, el hijo de Emmanuel no se ha posicionado al respecto, ni tampoco la producción del concurso de canto.

Cabe señalar que otros internautas sospecharon que Santiago sería quien abandonaría La Academia: 20 años debido a que en otro momento de la semana y, después de confesar en la Cabina POV de TikTok sentirse atraído románticamente por su amiga Mar, la joven ecuatoriana le puso un alto y le pidió que no la abrazara tanto.

Ante esto, los usuarios destacaron que después de ese momento, Santiago se habría puesto a llorar y llegaron a algunos encargados del programa para hablar con él.

“Después Santi terminó llorando solito en la mesa, llegó alguien de producción y parece que decidió que se iría el sábado (según lo que pude deducir)”, escribió una internauta.

¿Qué dijo Santiago de Mar?

Sería en la transmisión especial de la canina de TikTok donde Santiago confesaría que le empieza a gustar Mar Rendón, la participante de 19 años que es originaria de Quito, Ecuador, y que ha se ha convertido en una de las favoritas para llegar a a la recta final de La Academia: 20 años.

“Dices mi novia es Sofía, pero ahorita me dices ‘Estoy confundido creo que me está gustando Mar’”, expresó el narrador, a lo que Santiago respondió: “Exacto y lo digo públicamente porque estoy tan confundido en tantas cosas y ahorita con mi voto de silencio pues me pasa todo esto por la cabeza y pues nada, la verdad creo que lo más maduro sería alejarme o no sé”, confesó.

