“Ya no puedo”: por qué Rubí pensó en salir de La Academia

La chica que se hizo famosa por su fiesta de XV se dijo afectada por las críticas.

En la emisión más reciente de La Academia, el crítico Horacio Villalobos lanzó comentarios muy negativos en contra de Rubí, la joven que se hizo popular por la magna invitación y asistencia a su fiesta de XV años.

En algún momento de la transmisión 24/7 de La Academia, la joven participante se reunió con su grupo de amigos dentro del reality y rompió en llanto, pues se dijo sumamente afectada y mencionó que no comprendía la razón por la que los críticos le hacían comentarios “fuera de lugar” que no tenían relación con su habilidad para cantar.

Rubí se lanzó a la fama por su fiesta de XV años (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Durante el vulnerable momento, Rubí dijo frases como “ya no puedo” y “nunca me había sentido así”, por lo que dio a entender que saldría del reality. Sus amigos se sentaron con ella e intentaron animarla, pero ella les explicó que el asunto no era de confianza en sí misma, sino de inconformidad con el trato de los críticos.

“Yo la neta ya no puedo, nunca me había sentido así en mi vida. Una cosa es que te digan una crítica de canto, y otra cosa es que te digan que eres una perdedora y que México vota por los perdedores, ¿eso en qué te beneficia? ¿Qué tiene de constructivo eso? Ya basta, me harté, ya no”.

Sus amigos intentaron animarla (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Rubí aseguró que los comentarios en su contra no tienen relación con su técnica de canto, por lo que comienza a sentir que las críticas son personales y no por su desempeño en el reality, “a veces siento que Horacio no mide sus palabras y más conmigo, porque a mí es a la que más ha atacado y entiéndanme, ya no puedo” mencionó.

El grupo de amigos Los Potaxies, es decir Fernanda, Nelson y Cesia insistieron en que Rubí no debía salir de la competencia, pues intentaron hacerle ver que las críticas se hacen para el disfrute del público y por crear un tema de conversación, ya que otros compañeros también han sido blanco de ese tipo de comentarios.

Rubí aseguró que los comentarios de los críticos son personales (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Cabe señalar que el pasado 18 de julio, Horacio Villalobos ya se disculpó en redes sociales por el comentario que le hizo a Rubí. A través de su cuenta de Twitter, el presentador escribió lo siguiente en un hilo:

“Primero que nada, una gran disculpa a quienes ofendí con mis comentarios incluída por supuesto #Rubi. Creo que nuestro país es de ganadores a pesar de mi cometario. Lo que siempre he pensado es que sólo reconociendo nuestros verdaderos talentos y con un esfuerzo bien dirigido se puede llegar a una meta. Gracias”.

Cuál fue el comentario de Villalobos hacia Rubí

Cuando llegó el turno de que hablara el panel de jueces tras la interpretación de Te aprovechas, Villalobos dijo que Rubí “no expresaba nada” y que aparentemente solo era popular porque a los mexicanos les gusta apoyar a “perdedores”:

Así fue la disculpa (Foto: Twitter/@Horacitu)

“Cuando entras al escenario -exceptuando hoy- me pones carita de nada, no expresas nada, hoy expresaste muchísimo más. Evidentemente no naciste con el don, como te lo dije ayer, qué bueno que la gente valore que tienes gran tesón, que hay un grupo de personas se hacen llamar ‘Rubilievers’, qué bueno, que les gustes siempre, porque en México nos da porque nos gusten los perdedores y entonces la gente se identifica contigo”, mencionó.

En contraste, Lolita Cortés defendió a los mexicanos y aseguró que el pensamiento de Villalobos estaba equivocado:

“Me parece que decir que los mexicanos apoyamos a los perdedores es tan mediocre y tan terrible. De verdad no sucede así, creo que lo que hoy estamos viendo es la tenacidad de quienes nos dijeron que no... el mexicano, les pido y lo saben, porque nuestros ídolos no han sido perdedores por eso son ídolos, el señor está equivocado”.

