Alexander Acha reveló por qué prohibieron “los acostones” en las nuevas generaciones de La Academia

El hijo de Emmanuel es el actual director de "La Academia" (Foto: Instagram/@laacademiatv)

El fenómeno televisivo que ha sido y actualmente mantiene en suspenso cada semana a los televidentes latinos sin duda alguna es el reality show de canto La Academia. En su celebración por los 20 años de su inicio, las controversias no han parado y a pesar de que el enfoque es sobre la voz y convertirse en grandes artistas, las relaciones sentimentales suelen ser parte del proceso entre los académicos.

Ante las nuevas parejas que han comenzado a formarse o incluso los virales shippeos en redes sociales que hay -término que viene del inglés to ship y se refiere al deseo romántico y en ocasiones utópico de unir a dos personas o personajes en un romance-, el actual director de La Academia habló sobre las muestras de cariño que hay en esta generación, dejando ver el motivo de porque a diferencia de “otras”, en esta no hay “acostones”.

En una reciente entrevista que el programa La Caminera de Exa le realizó a Alexander Acha, Tania Rincón le preguntó al hijo de Emmanuel qué opinaba del shippeo que los fans tienen con Santiago y Nelson, a lo que después de enterarse qué significaba la palabra, el cantante respondió: “No… hoy hablé con ellos y pues no sabía”.

La nueva generación es grabada 24/7 (Foto Instagram: @laacademiatv)

Al ser cuestionado sobre si se permiten las muestras de cariño en La Academia, el director respondió: “Sí, hasta cierto punto. Ya no se permite un acostón, bueno yo creo que ya ni a second base (segunda base)”. Ante ello, los locutores recordaron cuando en generaciones pasadas eso sí llegó a ocurrir o al menos fue del conocimiento del público, a lo que Alexander argumentó los motivos por los que eso no estaría permitido en la generación 2022, dejando de un lado el supuesto estigma moral que hay respecto a las relaciones íntimas.

“No, te voy a decir porqué, hay una gran diferencia, el tema es que ahorita es un streaming en vivo para todo el público, entonces sí hay una restricción fuerte porque lo puede estar viendo una chavita de ocho años, entonces por eso sí son muy estrictos en eso, entonces es para todo público”, expresó.

Sobre lo que sí está permitido dentro de la casa de canto más famosa de la televisión mexicana, agregó: “Muestras de cariño sí pero, pero no creo que más que eso la verdad, o sea, clasificación B ya no”, finalizó.

Ellos son todos los alumnos de la nueva generación de La Academia 20 años (Foto: Instagram / @laacademiatv)

El “shippeo” de Santiago y Nelson

En redes sociales la gran química que los dos cantantes han tenido ha generado una reacción positiva en los televidentes, pues a pesar de que uno es abiertamente homosexual, las muestras de cariño o lo que también es nombrado como bromance los ha convertido en el dúo favorito de la nueva generación de académicos.

“El shippeo de Nelson y Santiago es todo lo que esta generación necesitaba porque es bonito ver que un hombre hetero trata de forma tan respetuosa y tierna a alguien que es abiertamente gay”. “Me gustan mucho estos dos, incluso por encima del escándalo que traen con las infidelidades y las novias fuera de la casa”. “Todos hablan del romance de Santiago con la novia y la otra académica, eso ya me tiene harto”. “Que lindo que ya en televisión nacional podamos ver a un hombre hetero tratando bien a uno gay, eso si es inclusión verdadera”, escribieron.

Nelson y Santiago son favoritos del público (Fotos: Instagram/@laacademiatv)

En redes sociales la declaración de Alexander Acha también ha generado polémica, pues mientras algunos concuerdan con su argumento, muchos más expresaron que la producción corta transmisiones cuando quiere, por lo que todo puede pasar.

SEGUIR LEYENDO: