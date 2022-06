La Academia: todo sobre la supuesta infidelidad de Santiago con Isabela y la inesperada visita de su novia

Isabela y Santiago (Foto: IG @laacademiatv)

Desde el estreno de La Academia: 20 años la controversia alrededor de los participantes es cada vez más grande y tal es el caso de Santiago e Isabela, de quienes se ha rumorado que estarían gestando un romance a escondidas a pesar de supuestamente tener sus respectivas relaciones fuera del programa.

Pero, la situación entre ambos alumnos no termina ahí, sino que además de los señalamientos en donde se especula que podrían ser sancionados por enviarse mensajes privados en una libreta, el miércoles pasado llegó inesperadamente a la casa una visita que pareció ser incómoda para los involucrados.

Todo sucedió en el marco del cumpleaños de Santiago, donde -como una sorpresa por parte de la producción de TV Azteca- acudió Sofía, la novia. Así, con globos, regalos, un oso de peluche y un apasionado beso en los labios, la joven hizo su aparición y le dedicó unas palabras dentro de una carta a su enamorado frente a todos los integrantes de la casa.

“Estoy al pendiente de ti, el pacto sigue en pie, cuando ganes así será, cuando salgas te estaré esperando para que me platiques de todo. Cuenta conmigo para lo que sea, haz lo que sea necesario para respetar tus metas, siempre respetando a los demás. Nada más ten cuidado con nuestra relación, te amo, siempre te voy a apoyar. No olvides que acá afuera hay muchas personas que te desean lo mejor, que te apoyan y te aman incondicionalmente”, se vio leer a Santiago, mientras Isabela se veía incómoda.

Así, como si el momento no hubiera sido lo suficientemente tenso, después de celebrar el cumpleaños 23 del joven, al momento en que Sofía se estaba yendo de la casa, se escuchó cantar a los alumnos los versos: “Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero ámame” de Jenny Rivera.

Más tarde, el ambiente festivo de la casa cambió y tanto Isabela como Santiago se mostraron agobiados por la reacción que tendría el público al ver todo el embrollo en el que estaban metidos.

Es por ello, que a continuación te contamos todo lo que debes saber para entender si realmente el par de académicos entabló una relación amorosa a pesar de que Santiago tenía ya un noviazgo.

Cómo iniciaron los rumores de un amorío entre Santiago e Isabela

Debido a que La Academia se transmite en un formato 24/7 algunos usuarios de redes sociales que llevaron un seguimiento desde el inicio a la cotidianidad de esta nueva generación de cantantes, se percataron que, conforme pasaban los días, tanto Santiago como Isabela comenzaban a hacerse tan cercanos.

Pero fue durante una de las dinámicas de la cuenta de La Academia en TikTok llamada Cabina POV donde Santiago confesó por primera vez que sí sentía atracción por la joven.

“Sí (hay coqueteos) la verdad, Isa y yo somos de la misma universidad allá en Yucatán y los dos somos del mismo comité de arte y cultura, entonces ya nos conocíamos desde hace mucho (...)vivir un sueño con una persona que estimo mucho, se suelen confundir las cosas”, dijo y añadió que sólo tenían una amistad porque:

Tanto ella como yo estamos en relaciones en tiempo. Ella terminó con su novio en marzo y está en un tiempo, pero públicamente lo dejó como que seguía con él. Y lo mismo conmigo, yo terminé con mi novia en principios de abril y lo dejamos como un tiempo, entonces por lo mismo no queremos apresurarnos.

En otra de estas dinámicas que lidera el influencer Pablo Chagra, Isabela confirmó la versión que dio Santiago y señaló que ella actualmente no está en una relación formal con nadie externo a la casa.

“Hay un tema que me preocupa bastante, porque públicamente nunca di a conocer que mi novio y yo estamos en un tiempo, que fue desde el 4 de marzo, no terminamos, pero tampoco estamos juntos. No estamos pelados, simplemente nos apoyamos y antes de entrar a la casa lo hablamos, pero es algo que no hice público porque no me sentía lista para compartirlo”, externó.

Respecto a lo que Santiago declaró, Isabela mencionó que los dos han hablado sobre si se gustan: “Ya hemos hablado de eso, porque obviamente no queremos dañar a nadie, primero que nada a nosotros mismos, no queremos mentirnos de algo que claramente está porque existe la conexión y no les voy a decir que no existe o que todo es inventado, desde hace mucho tiempo que lo conocí se dio y se dio genuinamente”.

Qué pasó tras la visita de la aparente novia de Santiago a La Academia

Tras la llegada de Sofía a la casa en el cumpleaños de Santiago, durante la noche del miércoles, el académico tuvo una entrevista con Pablo Chagra y ahí reveló que hubo un momento durante la visita en la que los dos tuvieron tiempo de hablar y decidió poner un final a toda la polémica, por lo que le pidió formalmente a la joven que fuera su novia.

Asimismo, ante el cuestionamiento de Chagra respecto a si aún continuaba interesado en Isabela, Santiago mencionó que ya no y ahondó en que, debido a eso, había tomado un poco de distancia de su compañera. No obstante, resaltó que sus intenciones con la también cantante eran de mantener la amistad que han ido gestando con el tiempo dentro de la casa.

También, el cantante apuntó que en la famosa libreta sí llegó a escribirse mensajes con Isabela de “cómo se sentían al respecto” y qué iban a hacer con sus sentimientos. Ante esto, aceptó que fue un error y que iba en contra de las reglas del programa.

Respecto al fragmento de la canción De contrabando que entonaron los alumnos a la salida de la visita de Santiago, Nelson aclaró para La Cabina POV que no era para Sofía, sino para William Valdés, ya que se convirtió “en su himno”.

Finalmente, ya cuando iba a concluir el día, Santiago se encontraba con Eduardo en el estudio de baile y le pidió apoyo a su amigo para cantar una melodía de Los Claxons y dedicársela a su ya formal novia.

