De Shiloh Jolie a Emme Muñiz: la nueva generación de Hollywood que viste fuera de los estereotipos de género en la moda

Hay una nueva generación en Hollywood que se aleja conscientemente de los estereotipos impuestos de belleza desde hace décadas, evitan maquillajes cargados, escotes o incluso vestidos. En este sentido, la industria de la moda también les ha abrazado y continúa transformándose para ser acorde a todas las identidades independientemente de si se consideran parte de la comunidad LGBT+.

Así, algunas celebridades como Shiloh Jolie, Emme López o Seraphina Affleck Garner han comenzado a destacar por sus atuendos que resultan contraculturales.

Para comprender un poco más el impacto de este tipo de vestimentas en el imaginario social, habría que destacar en primera instancia la importancia del término “expresión de género”, el cual, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) -organismo mexicano- significa:

“La manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros aspectos. Constituye las expresiones del género que vive cada persona, ya sea impuesto, aceptado o asumido”.

Esto quiere decir que, tanto la población en general, como artistas de la industria cinematográfica, musical o de televisión, tienen el derecho de existir y manifestarse a través de la ropa como se sientan identificadas. Por ello, a continuación mostramos como es que las nuevas generaciones de Hollywood están desligándose cada vez más de los tradicionalismos de la industria.

La comunidad LGBT+ ha luchado por su derecho de expresión (Foto: REUTERS/ Heo Ran)

Shiloh Jolie

Fue en 2010, cuando Angelina Jolie confesó durante una entrevista para Vanity Fair que Shiloh siempre se había sentido como un hermano más.

“Creemos que Shiloh tiene el estilo Montenegro. Así es como la gente se viste allá. Le gustan los pants deportivos y los trajes. Entonces si es un traje es con corbata, saco y pantalones de vestir”, dijo en ese entonces y de manera despreocupada la actriz.

Aunque nunca se ha sabido con precisión si Shiloh se identifica como una persona no binaria, trans o cisgénero, algo que ha quedado claro es que desde sus primeros años tuvo preferencia por vestirse de una manera que ante la sociedad podría ser catalogada como “masculina”.

Shiloh Jolie habría pedido a sus padres que le llamaran John. (Fotos: archivo)

Incluso, años antes de que Angelina otorgara sus primeras declaraciones al respecto, Brad Pitt ya habría contado en 2008 durante el programa de Oprah Winfrey que Shiloh les pedía que le llamaran John.

“Quiere que se le llame John o Peter. Quizá sea una cosa de Peter Pan. [...] Cuando decimos “Shi, ¿quieres...?”, ella responde “John. Soy John”. Creo que es una de esas cosas que les parecen bonitas a los padres y muy desagradables a otras personas”, dijo el actor de filmes como El club de la pelea, Conocen a Joe Black o Había una vez en Hollywood.

Actualmente, tiene 16 años y recientemente estuvo en el ojo público, pues a diferencia de años anteriores, apareció con vestido y un look “más femenino”. Esto llevó a suponer a algunos medios internacionales que tal vez sea una persona de género fluido, sin embargo la joven está en edad de encontrar su verdadera identidad y sea cual sea sus padres siempre la apoyarán.

Emme Muñiz

El pasado 16 de junio, Jennifer López sorprendió a sus fans durante un concierto que otorgó en el famoso Dodgers Stadium de Los Ángeles, pues le habló a Emme Muñiz bajo los pronombres “elle” o “they/them”, lo cual se utiliza para referirse a aquellas personas que se identifican como no binarias.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, dijo en inglés La Diva del Bronx.

Jennifer Lopez actuó junto a Emme Muñiz en la gala a beneficio de los Dodgers de LA, el atuendo JLO, considerada entre las latinas más sexys, contrastaba con el atuendo del adolescente más desenfadado y cómodo (Foto: Twitter JLO)

“Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”, fue la introducción de JLO para Emme, de quien fue madre en 2008 junto a Marc Anthony, junto a su mellizo Maximilian David.

Algo que ha caracterizado a Emme a lo largo de los años ha sido su relajada forma de vestir, pues comúnmente se le puede ver utilizando playeras oversize y pantalones anchos.

Seraphina Affleck Garner

Aunque Ben Affleck y Jeniffer Garner no se han pronunciado respecto a cuál podría ser su identidad de género, Seraphina no ha dudado en mostrar cuál es el estilo que le gusta vestir en el día a día. Lo cuál ha generado sospechas de que también podría considerarse una persona no binaria.

En algunas antiguas fotografías que compartió Daily Mail en junio de 2021 se le puede observar con su madrastra, JLo, muy feliz paseando con un atuendo cómodo y su cabello completamente corto.

Seraphina Affleck luce un atuendo despreocupado (Foto: Archivo)

Zendaya

Zendaya se ha convertido en lo últimos años en una de las actrices más relevantes de la escena hollywoodense, pero uno de los papeles más disruptivos que ha hecho se trata de su personaje Rue Bennett en la serie Euphoria de HBO.

Ahí, a diferencia de sus actuaciones como MJ en Spider-Man No way home u otros proyectos como The greatest Showman, en la serie, la joven luce con un estilo completamente tomboy.

Cabe señalar que esta tendencia de la moda hace referencia a las personas que se identifican como mujeres y que deciden vestirse con atuendos masculinos como: sudaderas, pantalones, trajes, entre otros.

Así, durante las dos temporadas que lleva este programa de HBO se puede observar a Zendaya sin utilizar maquillaje, con el cabello al natural y generalmente utilizando sudaderas y pantalones holgados.

El personaje de Zendaya ha sido un referente (Captura Youtube: HBO)

Durante una entrevista con Vogue, Heidi Bivens, directora del vestuario de Euphoria, remarcó que para ella fue importante dotar a cada personaje de ropa que fuera de acuerdo a su personalidad.

“Estamos entrando en un tiempo en el que la gente joven es extremadamente creativa y expresiva con su ropa y por eso creo que, en cierto modo, la serie se ha convertido en una inspiración (...) Hay una historia de fondo para cada personaje, para que el público conozca todos los detalles (o no) y todas las decisiones sobre lo que llevan, incluidos los colores, los estilos y las marcas; y esa historia y esas decisiones se ejecutan en una lista de verificación para ayudar a mantener una sensación de autenticidad”, remarcó Bivens.

Finalmente el mensaje que gritan abiertamente con sus atuendos es que está bien ser quien eres o como te sientes en ese momento y no como los demás quieren que seas.

