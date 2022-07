Recién casados, JLo y Ben Affleck, tendrán nueva dinámica con sus hijos y cómo lograron que sus ex parejas colaboraran

JLo y Ben obtuvieron una licencia matrimonial en La Vegas Nevada (Photo by Gotham/GC Images)

Con la noticia del matrimonio recién formado entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes según el reporte judicial obtenido por TMZ obtuvieron una licencia de matrimonio en el condado de Clark, Nevada, este sábado 16 de julio, llega la expectación del público sobre la famosa pareja.

Y es que Benjamin Geza Affleck y Jennifer Lynn Lopez han quedado unidos legalmente según una fuente que así lo confirmó al sitio: “Efectivamente, se han casado y la licencia es una señal de que ahora son marido y mujer”.

Tras unos meses de acondicionamiento desde la adquisición de su espectacular mansión en California, donde iniciarán una nueva vida, la noticia del sorpresivo matrimonio en bajo perfil ha alegrado a los miles de fanáticos de las estrellas que se encuentran en la cima de su carrera, y además, son dos padres volcados al cuidado de sus hijos, nacidos de sus anteriores matrimonios, a quienes incluirán en esta nueva faceta en común.

La noticia ha tomado por sorpresa a los fans de 'Benifer' Foto: Captura de pantalla

El protagonista de Batman tiene tres: Violet de 16 años, Seraphina, de 13, y Samuel, de 10, fruto de su unión con Jennifer Garner, mientras que la diva del Bronx es madre de los mellizos Max y Emme, de 14 años, que comparte con Marc Anthony.

La numerosa familia no ha sido un obstáculo para la convivencia, pues los adolescentes han congeniado entre sí, tal que se les ha visto de paseo juntos, y esto ha sido un motivo más de unión para los llamados Benifer.

En su mediática reconciliación, el actor de 49 años y la nacida en Castle Hills, Nueva York, siempre tuvieron claro que la prioridad de ambos son sus hijos, y pronto se les vio haciendo planes en conjunto donde los mellizos Max y Emme conviven de cerca con Violet, Seraphina y Samuel.

Los hijos de Ben y Jennifer Garner conviven con Jlo, Max y Emme Foto: (The Grosby Group)

Incluso Affleck ha ejercido de ya de figura paterna a Emme, con quien junto a su pequeño Samuel acudieron a la entrega de los iHeart Radio Music Awards. “Dado que la relación de Jennifer y Ben va en serio, es natural que pasen tiempo juntos con los niños”, señalaba una fuente cercana a la pareja a la revista People en el verano de 2021. “No están tratando de acelerar nada, pero quieren que los niños se conozcan”.

Tras la primera ruptura de Ben y JLO, hace casi 20 años, su reconciliación y este ‘final’ de historia de amor ha encantado al público, que han sido testigos de la camaradería fraternal que ya es palpable entre los hijos de la familia extendida.

Esto se vio favorecido por la colaboración de Jennifer Garner, quien dejó ‘el camino libre’ para que sus hijos convivieran con la cantante de Let’s Get Loud. Así lo revelo Entertainment Tonight. “No puedes ocultar con quién está saliendo tu ex. Especialmente si estás en el negocio. Y Jen no tiene nada en contra de JLo”.

Seraphina y Samuel tienen el permiso de Jennifer Garner de convivir con la nueva familia de su padre Foto: The Grosby Group

Por esta razón habría facilitado que sus hijos convivan con la nueva familia del actor: “Pase lo que pase al final, Jen (Garner) piensa que el hecho de que sus hijos conozcan a JLo, Emme y Max es algo bueno. La gente viene a tu vida todo el tiempo, incluso si es la vida de tus padres, y no puedes controlarlo todo. Así es la vida”, y además se refirió a los hijos que Lopez procreó al lado del cantante puertorriqueño.

“Las familias de JLo y Ben se llevan muy bien y están haciendo un esfuerzo para tomar las cosas con calma cuando se trata de sus hijos”.

Por su parte, según Entertainment Tonight, al contrario de lo que muchos piensan, Marc Anthony está de acuerdo en que su expareja lleve adelante su relación con Affleck. “Marc solo quiere que Jen esté feliz y satisfecha...Siempre que Ben haga felices a ella y a sus hijos, tiene el sello de aprobación de Marc”, afirmó un informante.

Aunque ya habían hablado de la posibilidad de procrear un hijo en común, parece que Affleck todavía no está seguro, aún cuando ya habían hablado al respecto al inicio de su relación. Según la revista Heat Wold, Jennifer es quien busca convertirse en madre, pues acaricia esa ilusión desde hace un tiempo.

Jennifer López luce elegante para celebrar el Día de la Madre en un Nobu con sus hijos, Emme y Max, y una amiga (Foto: The Grosby Group)

“Lo ha querido por años, incluso antes de volver con Ben. Cuando estaba con Alex, lo presionaba también, pero él siempre se mantuvo indeciso con la idea, al igual que ahora lo está Ben”, contó una fuente a la revista.

“Cuando volvieron el año pasado, Ben no dejaba de hablar sobre tener un bebé con Jen, así que ha sido complicado para ella aceptar que él ya no está tan interesado en este momento (...) Esto ha causado mucha tensión en la relación porque es algo que ella no soltará. Jen no se dará por vencida, es muy determinada”, finalizó.

Jennifer Lopez ha dado prioridad a sus hijos y en múltiples ocasiones les ha manifestado su apoyo incondicional, sin embargo con la llegada de los chicos a la adolescencia, la estrella se ha enfrentado a otro tipo de convivencia. Así lo dijo a Stellar:

Hasta 2021, los hijos de JLo convivían aún con Alex Rodriguez, con quien la diva se mantuvo unida por cuatro años (Foto: The Grosby group)

“Es difícil, porque han sido tus bebés todo este tiempo, y eso es parte de ser padre. Es ser lo suficientemente fuerte como para dejarlos ir, dejar que tengan su momento y dejar que te vean, que te critiquen y se burlen de ti”.

A esta gran familia se unen los respectivos ex, Jennifer Garner y Marc Anthony, con los que siempre han mantenido muy excelente relación. Afleck y Garner estuvieron casados entre 2005 y 2015, pero no han dejado de ser familia desde que se separaron oficialmente en 2018, mientras que JLO estuvo unida al salsero de 2004 a 2011.

