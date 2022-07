Debate en EU: ¿deben informar las escuelas a los padres si un hijo anuncia su transición en clase?

Adolescentes protestando frente a su escuela contra la llamada ley "No Digas Gay", recientemente aprobada en el estado de Florida. (REUTERS/Octavio Jones)

Alexzander Baetsen salió del clóset en la escuela a una profesor de inglés. La revelación se hizo en una breve carta en una hoja de cuaderno rayada, que se le entregó a la maestra cuando el estudiante de octavo grado salía de clase un día. El adolescente explicó que aunque se les asignó sexo femenino al nacer, se identificaba como transgénero y de género fluido.

Baetsen recuerda la reacción de la maestra: “Solo ven a mí al comienzo de la clase y decime qué nombre y pronombres quieres usar ese día”. Fue mejor de lo que esperaba Baetsen: no solo aceptación, sino alguien que pudo “entender mi situación”.

Aún así, pasaron seis meses más antes de que el adolescente se lo contara a sus padres. “Temes lo peor”, dice Baetsen, que ahora tiene 20 años.

Para la sorpresa de muchas familias, en Estados Unidos las escuelas públicas a menudo no informan a los padres cuando los estudiantes hacen su transición social. Ven la confidencialidad como una prioridad, operando bajo pautas de identidad de género que ponen la privacidad y seguridad de los estudiantes por encima del consentimiento o conocimiento de la familia.

Autoridades escolares dicen que hay buenas razones para este enfoque, principalmente porque de esta manera se evita sacar del closet a niños que podrían estar en peligro en sus casas o que no están listos para decírselo a sus padres. Les preocupa el rechazo familiar y la salud mental de los estudiantes. Los alumnos transgénero corren un mayor riesgo de suicidio y uso de sustancias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Tienen el doble de probabilidades de experimentar síntomas depresivos. Ellos, junto con otros jóvenes LGBT+, constituyen una mayor parte de la población de hogares de crianza y corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar.

Al menos 18 estados, junto con D.C. y Puerto Rico, han emitido orientación escolar centrada en la inclusión y el tratamiento de estudiantes transgénero y de género neutral, dijo Melanie Willingham-Jaggers, directora ejecutiva de GLSEN, que aboga por los temas LGBT+ en las escuelas. “No toda la orientación estatal es tan fuerte como debería ser”, dijo.

Pero donde existen reglas más estrictas, los líderes escolares han sido criticados cada vez más por lo que se percibe como un “secretismo”. Sus críticos argumentan que no tienen por qué excluir a las familias de una parte crítica de la vida de sus niños. Esta situación ha provocado demandas en Massachusetts, Florida, Wisconsin, Kansas, Virginia y Maryland. Muchas de las acciones legales apuntan a una práctica especialmente controvertida: solicitar a los maestros que usen nuevos nombres trans en clase pero que vuelvan a los nombres “muertos” originales cuando hablan con los padres.

“Estas políticas exigen la afirmación automática para los niños de cualquier edad, sin confirmar que los padres estén al tanto”, Tyson Langhofer, abogado principal de Alliance Defending Freedom (ADF), una organización sin fines de lucro legal cristiana conservadora que ha presentado una demanda en una serie de casos. En muchos lugares, las escuelas no les dirán a los padres a menos que los estudiantes digan que está bien, señaló. “Estas políticas comienzan con la suposición de que los padres son el problema”, dijo.

Sin embargo, las escuelas ven lo que sucede más como un proceso: apoyar a los estudiantes mientras se preparan para hablar con sus familias. Así lo dijo Asaf Orr, abogado principal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas y director de su Proyecto de Jóvenes Transgénero. Los estudios arrojan que el factor individual más importante en el bienestar y la salud de los estudiantes transgénero es el nivel de apoyo o rechazo de sus familias.

“Este es el acto de cuerda floja de las prácticas inclusivas de género”, dijo Orr.

“Fui la última en enterarme”

Los expertos dicen que el número de jóvenes que cuestionan su género va en aumento, en parte porque hay mucho menos estigma social. Según una encuesta de Gallup, casi el 16 % de los jóvenes - los mayores que los adolescentes de hoy, la Generación Z- se identifican como miembros de la comunidad LGBT+, un aumento sorprendente con respecto a las generaciones anteriores.

En las escuelas, la identidad de género a menudo se expresa a través de un cambio de nombres y pronombres. Para entonces, algunos padres ya saben acerca de la transición de sus hijos. Pero otros no lo hacen, y es posible que no se les informe a corto plazo si un estudiante siente que no lo apoyaría. Este enfoque enoja a muchos padres.

Padres a lo largo del espectro ideológico argumentan que no pueden apoyar a sus hijos si nadie les dice que salieron del armario. También señalan que ocultar la información es incorrecto, cuando las escuelas envían notas a los padres de forma rutinaria a los padres sobre asuntos menores: peleas en el patio de recreo, falta de tarea, eventos sociales.

Una madre de California que vive en un suburbio fuera del Área de la Bahía de San Francisco pasó dos años sin saber que su hijo de sexto grado había transicionado en la escuela. “Básicamente, fui la última en enterarme”, dijo la mujer, quien habló bajo condición de anonimato para proteger la privacidad de su hijo. “Todos estaban salvando a mi hijo de mí”. La madre solo hizo se enteró, dijo, cuando un día llevó a su hijo al hospital y un médico se lo dijo. Ella quedó asombrada.

Dempsey Jara es una niña de 10 años transgénero. La cuestión de los menores que cambian de identidad de género es un tema cada vez más politizado en Estados Unidos (Lexie Montoya).

Erica Anderson, una psicóloga clínica que es una mujer transgénero y fue presidenta de la Asociación Profesional de Salud Transgénero de EE. UU., dijo que dejar a los padres en la oscuridad no es la respuesta. “Si hay problemas entre padres e hijos, deben abordarse”, dijo. “No es como patear una lata por el camino. Solo pospone -y en mi opinión, agrava- cualquier conflicto que pueda existir”.

En Maryland, un estudiante de sexto grado les contó a sus padres un par de meses después de comenzar la transición en la escuela. Su padre dijo que una de sus reacciones fue: “Dios mío, ¿cómo no sabía que esto estaba pasando con mi propio hijo?” Pero también pensó en su propios años de joven. Si fuera un adolescente trans, dijo, “no puedo imaginar que hubiera querido hablar primero con mis padres”. Una cosa que el padre nunca esperó fue que la escuela le dijera: “Tu hijo es el único que debería hacer eso”, dijo.

Idealmente, dijo Joel Baum de la organización sin fines de lucro Gender Spectrum, las familias de los estudiantes que cuestionan el género podrían decir: “Incluso si no entendemos del todo, los vemos. Los entendemos. Hablemos de eso”.

Los estudiantes que se identifican como no binarios, incluido Alex Prince, de 16 años, de Virginia Beach, dijeron que aquellos que salen del armario entienden mejor a lo que podrían enfrentarse en casa. “Tengo muchos amigos que tienen padres que los echarían si se enteran de que son homosexuales, o los golpearían tan fuerte que podrían terminar muertos”, dijo. “Eso no es una exageración, ese es un entorno en el que viven adolescentes LGBT+”.

A nivel nacional, los estudiantes del colectivo diverso en Estados Unidos han estado bajo ataque recientemente, con una cascada de legislación anti-transgénero bajo consideración en todo el país (más de 300 proyectos de ley este año) a medida que los políticos conservadores presionan para excluir a los atletas transgénero de los deportes escolares y limitan las lecciones que los maestros pueden dar sobre identidad de género. eliminando libros LGBT de las bibliotecas escolares y criminalizando los esfuerzos para proporcionar terapia hormonal y bloqueadores de la pubertad a menores. Las campañas políticas y programas de televisión por cable han aumentado la tensión, con candidatos republicanos atacando los derechos de las personas transgénero y la presentadora de Fox, Laura Ingraham, refiriéndose a las escuelas públicas como “centros de gromming para radicales de identidad de género”.

La administración de Biden ha defendido su postura, proponiendo cambios para aumentar las protecciones para los estudiantes transgénero. El viernes, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de una guía anterior emitida por el gobierno demócrata para proteger a las personas LGBT+ en las escuelas.

En Florida, la hija menor de Jaime Jara es una chica trans. Mantuvo su nombre de nacimiento y los maestros de su escuela primaria le dieron la bienvenida. En primer grado, todos usaron los pronombres que eligieron: ella/ella. Ahora tiene 10 años, tiene amigos cercanos y siente que pertenece. Le encanta bailar y TikTok.

“Ella es una niña normal de 10 años”, dijo Jara.

La familia de Dempsey apoya y acompaña la transición de su hija, aunque reconocen que la hostilidad va en aumento.

Jara sabe que su hija es afortunada de encontrar un mundo tan acogedor, y ciertamente mejor que algunos de los estudiantes de Jara. Alrededor del 2% de los estudiantes de secundaria se identifican como transgénero, según los CDC.

Como profesora de historia, Jara ha iluminado su aula de secundaria con acentos de colores del arcoíris y un letrero de “espacio seguro” en la puerta, y a veces escucha a estudiantes transgénero que luchan en casa, dijo. “Si tu propio padre no acepta, ¿qué más desgarrador que eso?”, dice.

Sin embargo, confiesa que el clima político ha reforzado las actitudes de rechazo.

Desde 2006, más de 25 estados han adoptado leyes o reglamentos que afirman los derechos LGBT+ (sobre intimidación, instalaciones escolares, prevención del suicidio, programas de salud, educación sexual), según la organización de investigación Child Trends, pero 2021 marcó un punto de inflexión. “Realmente creo que la marea cambió de un tipo de entorno político de apoyo a uno que es más excluyente”, dice Deborah Temkin, quien dirigió la investigación.

En Florida, la ley de “Derechos de los padres en la educación”, llamada por sus críticos como “No digas gay”, ha encendido a activistas y críticos. La medida, que entró en vigencia el 1 de julio, restringe la instrucción sobre temas LGBT+ en las escuelas y no permite que los empleados de las escuelas oculten a los padres cualquier problema que afecte la salud mental, emocional o física de sus hijos.

Cuando el gobernador republicano Ron DeSantis firmó el proyecto de ley, señaló un caso en el condado de Leon, donde January Littlejohn y su esposo están demandando al sistema de escuelas públicas por, alegar, haberles ocultado información sobre la transición de identidad de género de su hijo de 13 años, violando sus derechos como padres y perjudicando su relación con el adolescente. Un portavoz del sistema escolar no devolvió las llamadas para esta nota, pero el superintendente dijo que la situación fue tergiversada y que el distrito estaba siguiendo las instrucciones de Littlejohn.

Más recientemente, la junta escolar del condado de Leon votó a fines de junio para centrar la atención en los estudiantes transgénero, exigiendo que todas las familias estén informadas cuando “un estudiante que es abierto sobre su identidad de género” es parte de una clase de educación física o en un viaje nocturno. , en caso de que otros padres quieran sacar a sus hijos.

En el Valle de Shenandoah de Virginia, las escuelas públicas de la ciudad universitaria de Harrisonburg se encuentran entre los campos de batalla legales más recientes. Los funcionarios escolares mantienen confidenciales las transiciones de género de los estudiantes y dicen que las identidades de género de los estudiantes deben afirmarse, según una presentación del personal en octubre pasado. “El objetivo final es ayudar a un estudiante a hablar con sus padres de manera segura con el apoyo de adultos de confianza”, dijo la presentación.

Pero una demanda presentada en junio por seis padres y maestros -todos cristianos practicantes que creen que “cada uno de nosotros nace con un sexo biológico fijo que es un regalo de Dios”- argumenta que las prácticas del distrito usurpan los derechos de los padres, violan la libertad de expresión y obligan a los empleados escolares a ir en contra de su fe religiosa. “Las escuelas públicas nunca deben ocultar información o mentir a los padres sobre la salud mental de un niño”, comienza la denuncia, presentada por la organización religiosa ADF. “Y las escuelas nunca deberían obligar a los maestros a perpetrar tal engaño”.

En un intercambio de cartas publicado públicamente entre la ADF y el sistema escolar, el superintendente Michael Richards dijo que no había recibido quejas en línea con lo que presentaron los abogados y que no estaba dispuesto a apoyar la rescisión de una práctica “que ofrece apoyo y recursos a algunos de nuestros más vulnerables” estudiantes y sus familias”. El distrito utiliza “un enfoque de equipo” para abordar las necesidades de los estudiantes y las familias caso por caso, dijo.

Anteriormente, 14 padres que trabajaban con el conservador Instituto de Derecho y Libertad de Wisconsin y ADF demandaron a las escuelas en Madison, Wisconsin, por las pautas que permiten a los estudiantes adoptar nombres y pronombres que afirman el género sin decirles a los padres.

Los activistas LGBT+ salen cada vez más asiduamente a la calle en protesta de las normativas impulsadas en estados conservadores limitando derechos para el colectivo diverso (REUTERS/Jonathan Ernst//File Photo)

Para apoyar a quienes hacen la transición social en la escuela, algunos sistemas escolares crean un “plan de apoyo de género” que describe cómo se manejará la situación de un estudiante, con detalles sobre baños, actividades extracurriculares, adultos de confianza y privacidad.

Pero los sistemas escolares adoptan enfoques diferentes y algunas prácticas evolucionan.

En el Distrito Escolar Jeffco de Colorado, en las afueras de Denver, los funcionarios honran los nombres y pronombres que se alinean con las identidades de género de los estudiantes. Pero el sistema de 69,000 estudiantes involucra a los padres en la conversación como una forma de apoyar a los estudiantes , dijo la portavoz Kimberly Eloe, y señaló que no existe una privacidad real si las personas usan nuevos nombres y pronombres en la escuela.

En el sistema escolar más grande de Maryland, la participación de los padres es ideal pero no obligatoria. “Según las pautas, apoyamos al estudiante”, dijo Gregory Edmundson, director de bienestar estudiantil y cumplimiento en el condado de Montgomery, con 159,000 estudiantes. “Si no están con sus familias, entonces lo honramos y lo respetamos”, dijo. “No se trata de tratar de guardar secretos. Se trata de que tratemos de mantener a los niños a salvo”.

En los últimos tres años, entre 350 y 400 estudiantes del condado de Montgomery completaron planes de apoyo a la identidad de género para cambiar nombres y pronombres para que coincidan con su identidad de género, dijo Edmundson. Una de las preguntas en el programa le pide al estudiante que califique el nivel de apoyo de sus padres, desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 10.

El condado de Montgomery también está siendo demandado. El abogado Frederick Claybrook Jr., que figura en la denuncia ante la Fundación Legal Nacional conservadora cristiana y un abogado con sede en el condado, llevó al sistema escolar a los tribunales en 2020 en nombre de tres padres.

“Los padres deben estar informados sobre este tipo de decisión”, dijo Claybrook. “El hecho de que no lo sean ni siquiera les permite ayudar a sus hijos a obtener atención profesional, lo que bien podría ser un gran apoyo para su elección de transición. Pero esta es una decisión difícil que puede tener algunos efectos que cambian la vida, y los padres son los principales encargados de ayudar a sus hijos en ese tipo de situaciones”.

Mark Eckstein, un activista LGBT+ y padre de dos hijos en el sistema escolar de Maryland, dijo que entiende que los padres no querrían ser excluidos. Y dado que la notificación a los padres se basa en el apoyo que brindan los padres, pregunta: ¿Cómo se mide eso? Aún así, sostiene que la seguridad del niño supera la necesidad de saber de los padres. Pero el objetivo, dijo, es incluir a todos.

“Esto no somos nosotros contra ellos”, dijo. “Tenemos que unirnos todos para apoyar estos temas porque no son fáciles, son complicados”.

Para una madre de tres hijos que vive en las afueras de Seattle, progesista durante toda su vida, las complicaciones comenzaron cuando su hijo estaba en quinto grado. Un día abrió un correo electrónico de un maestro y no reconoció el nombre del estudiante. Al principio pensó que la maestra se lo había enviado al padre equivocado.

Pronto se dio cuenta de que era su hija. El estudiante de quinto grado había adoptado un nuevo nombre y pronombres masculinos en la escuela. “Siento que nos mintieron por omisión”, dijo la madre, hablando bajo condición de anonimato para proteger la privacidad de su hijo.

La experiencia condujo a un par de años de educación hogareña, que coincidió con la pandemia. Ella dice que su hija ahora se identifica nuevamente como una niña. La madre dijo que no le molestaba que el niño pensara en cuestiones de sexo y género. “Muchos de nosotros probamos diferentes identidades cuando éramos jóvenes”, dijo. Pero ser transgénero eventualmente podría conducir a un tratamiento médico, dijo, y “una vez que un niño dice esto, se asume automáticamente que tiene que ser verdad”. Más aún, “están protegiendo a los niños de los padres sin darnos la oportunidad de ser solidarios”.

“Nos llaman si les van a dar un Tylenol a nuestros hijos o si tienen un rasguño, ¿pero no con esto?”. ella dijo.

Baetsen, quien habló con su maestra de Maryland cuando estaba en octavo grado, dijo que es importante que las escuelas se aseguren de no sacarles del clóset a los estudiantes. Finalmente les dijo a sus padres en noveno grado, y descubrió que sus padres eran “muy, muy solidarios”, haciendo preguntas pero comprendiendo. “No sabes cómo va a reaccionar la gente”, dijo Baetsen.

