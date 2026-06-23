José Antonio Kast, presidente de Chile, felicitó a Abelardo de la Espriella y anunció nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, mostró su interés de reestablecer vínculos económicos y comerciales con Colombia - crédito @PresidenteKast/X - suministrada a Infobae Colombia

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó el lunes 22 de junio a Abelardo de la Espriella y aprovechó el diálogo con su nuevo aliado en la región para anunciar el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. El líder de ultraderecha, que en su país también puso fin al proyecto progresista, tras vencer a Jeannette Jara, la candidata del exmandatario Gabriel Boric, compartió su satisfacción por el éxito del abogado.

Según detalló en su perfil de X, Kast se comunicó con De la Espriella 24 horas después de conocerse los resultados de la segunda vuelta. “Acabo de comunicarme con Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia y lo he felicitado por su triunfo en las elecciones”, compartió el mandatario chileno, con una postal del momento en el que estableció conexión con su homólogo, en un saludo que se suma al de grandes personalidades de la escena política.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, el presidente de Chile expresó su intención de asistir a la ceremonia de posesión, prevista para el 7 de agosto, y expresó optimismo sobre el futuro de las relaciones entre ambos países. “Espero participar del cambio de mando en los próximos meses y dar comienzo a una nueva etapa en las relaciones entre Chile y Colombia”, remarcó Kast.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, saludó al mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella - crédito @PresidenteKast/X

La felicitación del mandatario chileno se sumó a las expresiones de respaldo de otros jefes de Estado de la región, como la del presidente de Argentina, Javier Milei, que fue uno de los primeros en pronunciarse, al calificar el resultado como un “histórico triunfo” del pueblo. “La democracia colombiana ha hablado y los colombianos eligieron libertad y futuro en las urnas”, escribió Milei en su perfil de X.

PUBLICIDAD

Por su parte, el jefe de Estado de Ecuador, Daniel Noboa Azín, también celebró la victoria de De la Espriella, con la que se ratifica la nueva corriente ideológica que se apodera de Sudamérica: la derecha, a la espera de lo que ocurra en Brasil. “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, señaló Noboa al referirse a los desafíos de seguridad y cooperación regional y destacó, además, la importancia de fortalecer los lazos para afrontar retos comunes en el continente.

Con el 49,66% de los votos, el abogado Abelardo de la Espriella venció en la segunda vuelta presidencial - crédito Jair Coll/REUTERS

En ese orden de ideas, uno de los apartes más comentados del mensaje de Kast aludió a ese fenómeno en la región, en la que los gobiernos de izquierda ya no cuentan con el mismo respaldo internacional. “Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”, escribió el mandatario chileno, que completó tres meses en el poder, pues asumió el 11 de marzo, luego de haber participado en al menos tres ocasiones de la contienda electoral en el país austral.

PUBLICIDAD

El mensaje de Kast también incluyó una invitación explícita a fortalecer el diálogo político y económico. “Chile y Colombia comparten valores democráticos y una visión de futuro basada en la libertad y el desarrollo”, afirmó el presidente chileno, que abre con ello un ciclo diplomático en el que Santiago y Bogotá prevén relanzar la agenda bilateral, tras un periodo de confrontación impulsado por Petro, que en su momento cuestionó la victoria del ultraderechista Kast.

Con un mensaje en Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló de la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial colombiana - crédito suministrado a Infobae

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también saludó a Abelardo de la Espriella

En esta ronda de reconocimientos internacionales para el presidente electo, se destacaron las llamadas telefónicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se mostró complacido con el triunfo del abogado de derecha. El mandatario utilizó el diálogo para expresar “felicitaciones y respaldo” a De la Espriella, al reiterar la importancia de la alianza entre ambos países, que se vio resquebrajada durante la actual administración.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en una declaración desde el Despacho Oval, destacó la personalidad del nuevo gobernante. “Él (De la Espriella) me llamó anoche, y me agradeció por el respaldo. Ganó la elección. No se esperaba que ganara, pero ganó, y ganó con holgura”, sostuvo el presidente estadounidense, que destinó elogios a su interlocutor. “Es simplemente un honor. Él es un buen hombre”, agregó el presidente de EE. UU., pendiente de los movimientos en América.